TEST: Wiley X Gravity jsou nezničitelné brýle pro každý outdoorový sport

Ochrana zraku je při sportu, ale i při práci jednou z priorit. V mém případě tomu tak je i proto, že vím, co to je nevidět, respektive vidět hodně špatně. Mám na obou očích čtyři dioptrie do dálky, bez brýlí nebo čoček nepoznávám lidi na tři metry a hledání černých brýlí položených na stejně barevném stolku pro mě znamená někdy i půlhodinovou misi. Nerada bych tak riskovala další poškození zraku při outdoorových aktivitách, cyklistice, ale třeba i sportovní střelbě nebo jízdě na motorce.

I kvůli tomu mám velkou sbírku brýlí. Už delší dobu jsem ale hledala něco univerzálního, co si můžu vzít například na dovolenou, aniž bych musela tahat patery různé brýle. Co bych mohla popadnout při cestě na střelnici, na kolo, na běh v lese nebo třeba na jízdu na motorce. Když se na českém trhu nedávno objevila americká značka Wiley X, rozhodla jsem se vyzkoušet, jestli jejich brýle opravdu dostojí výrobcovým slibům.

Neprůstřelné brýle pro americkou armádu

Líbí se mi historie značky: vznikla v osmdesátých letech jako výrobce vysoce odolných brýlí pro americkou armádu. Ještě lépe pak zní fakt, že všechny parametry armádních brýlí dodržují i modely pro „normální lidi“, tedy brýle pro sportovní střelbu, extrémní outdoorové sporty i běžné nošení. Co se týče designu, uspokojí brýle Wiley X především sportovní typy. Najdeme ale i pár modelů, které si s klidem můžeme vzít k obleku nebo elegantnímu kostýmku a vyrazit na obchodní schůzku. I k těm se prodávají přídavné bezpečnostní prvky jako ochranné postranice nebo pásek kolem hlavy. Já vybírám všestranně použitelný model Gravity se samozabarvovacími skly a dalšími vychytávkami.

Maximálně pružné a odolné čočky z osmivrstvého polykarbonátu odolají střelbě z brokovnice i silnému nárazu podle přísných norem Amerického národního standardizačního úřadu (ANSI). Rámečky a stranice brýlí jsou vyrobeny z extrémně odolného nylonu s dvojitou výztuží a jsou prakticky nezničitelné. Všechny tyto výhody dokládají praktické testy: brýle můžete přejet autem, mlátit do nich kladivem či střílet z brokovnice a vždy to dopadne dobře. Čočky brýlí samozřejmě z testů nevyváznou zcela bez úhony, nicméně nevypadnou, neroztříští se, tím pádem nehrozí žádné poškození oka. Čočku neprorazí ani hřebík z nastřelovací pistole, namířený z pěti centimetrů.

Ochrana a pohodlí na jedničku

Samozřejmě, pro běžné využití se tyto testy zdají poněkud extrémní. Krásně ale ilustrují zajištěnou ochranu zraku v případě, který se při outdoorových aktivitách může přihodit: představte si, že lezete po skále a najednou vám přímo do obličeje letí kámen. Nestačíte uhnout, takže vám možná poraní obličej, ale oko zůstane dokonale ochráněno. A to je hlavní. Nylonové tělo brýlí můžete ohýbat, jak chcete, šlapat po něm, hodit ho ze skály a nestane se mu nic. Vše zkouším v praxi a brýle zůstávají bez poškození. Šrámy jsou na nich znát až po úderu kladivem.

Úrazy oka ve volném čase Osmdesát procent všech vjemů, které se k nám dostávají, přijímáme a zpracováváme zrakem. Chránit své oči při práci a jiných náročných aktivitách by mělo být samozřejmé. Zatímco úrazů očí při práci neustále ubývá (protože se stále více dbá na používání ochranných pomůcek), počet úrazů způsobených ve volném čase naopak roste. Jen za rok 2015 došlo podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky k 626 úrazům oka či očnice, k nejvíce z nich lidé přišli při sportu, v domácnosti a při autonehodách.

Brýle jsou lehoučké a dokonale sedí i na můj poměrně úzký obličej. Mám obvod hlavy 54 centimetrů, takže volím menší, přizpůsobivý model. To je jedna z nevýhod brýlí Wiley X – nedisponují nabídkou různých velikostí. Některé modely tak mohou odstávat po stranách nebo jinak nedoléhat a nemůžete zvolit menší velikost. Modelů je naštěstí tolik, že jsem si bez problémů vybrala. První, co po nasazení brýlí zaznamenávám, je naprosté pohodlí. Brýle krásně kopírují tvar obličeje, ale zároveň se nikde nepříjemně nedotýkají ani netlačí. Nosník i stranice brýlí jsou opatřeny protiskluzovou gumou, takže brýle nepadají ani při rychlých pohybech a při běhu nenadskakují na nose. V balení navíc nacházím pružný pásek, který lze nacvaknout přímo do otvorů ve stranicích a upevnit kolem hlavy. Brýle drží dobře i samotné, páska je ale skvělou variantou pro případ, kdy je chcete nasadit přes čepici nebo třeba jen pověsit na krk. Samozřejmě pak udrží brýle bezpečně na místě při různých pádech.

Lepší vidění za šera i v ostrém slunci

Za zdůraznění stojí fakt, že čočka nijak nezkresluje vidění, což se někdy u levnějších sportovních brýlí stává. S brýlemi tedy vidíte stejně dobře jako bez nich a navíc získáváte obraz „odfiltrovaný“ od všech rušivých vlivů. Díky polarizačnímu filtru (jedné z osmi vrstev čočky) brýle odrážejí nepříjemné odlesky od vodní hladiny a lesklých předmětů, které by jinak způsobily nepříjemné oslnění. S brýlemi na nose je lépe vidět skrze vodní hladinu nebo třeba přes skleněnou tabuli. Antireflexní vrstva pak navíc ruší záblesky světla, které se od běžné čočky odrážejí do oka.

V ostrém slunci, při pohledu do vody a při rychlém střídání světla a stínu, což jsou vlivy, které doprovázejí každý sport v přírodě, mám pocit, že vidím dokonce lépe než normálně (respektive pouze s kontaktními čočkami). Přikládám to působení filtrů a faktu, že se k mým očím dostává obraz výrazně ochuzený o rušivé vlivy. Mám také mnohem lepší pocit než v běžných sportovních brýlích, které používám.

Wiley X Gravity Light Adjust cena: 3 999 korun světelná propustnost: 17 – 85 % materiál čočky: osmivrstvý polykarbonát materiál rámu a stranic: nylon doplňky v ceně: ochranný „gasket“ proti větru a prachu, nastavitelná páska pro upevnění kolem hlavy, velký ubrousek z mikrovlákna, pevný obal na zip výhody: extrémní odolnost

dokonalá ostrost vidění skrze čočku

přizpůsobivá čočka podle intenzity světla

nabídka doplňků a s ní spojená variabilita nošení nevýhody: úzký výběr barevných variant

univerzální velikost, tedy nutnost výběru napříč modely

absence jednoduchého látkového pouzdra

poměrně vysoká cena

Brýle Wiley X Gravity jsou vybaveny samozatmavovacím sklem. U běžných dioptrických brýlí tuhle „vychytávku“ moc nemusím – většinou dlouho trvá, než po příchodu do místnosti „přijdou k sobě“ a venku se naopak hodně zatmavují, i když je zataženo. V tomto případě jsem o dost spokojenější. Čočka se maximálně zatmaví až tehdy, když jde opravdu „do tuhého“, tedy při nezacloněném slunečním záření. Jinak osciluje ve velmi příjemných kouřových polohách, které z pohledu zpoza brýlí ani nevnímám. Zároveň ale nepociťuji žádné nepříjemnosti – třeba při pohledu do sluncem podsvícených mraků. V případě proměnlivého počasí tak odpadá nutnost neustálého sundávání a nasazování brýlí nebo krkolomné výměny čoček.

Brýle, ve kterých poručíte větru, dešti

Můj model je vybaven takzvaným „gasketem“. Tedy vyjímatelnou, ergonomicky tvarovanou vložkou, opatřenou pěnovým materiálem, jaký známe z lyžařských brýlí. Lze ho nacvaknout do vnitřku brýlí v případě, že chcete zvýšit ochranu očí. Trošku sice snižuje celkové pohodlí, ale není nijak nepříjemný ani nedráždí citlivou pokožku. K očím se tak nedostane ani smítko prachu (což ocení třeba milovníci sjíždění prašných cest na horských kolech), ale hlavně jsou dokonale chráněny před větrem.

Testovala jsem je v drsných podmínkách skotské vrchoviny, na silničním kole a hlavně v otevřené helmě na motorce. I ve stokilometrové rychlosti se oči cítí jako v naprostém bezvětří. V mém případě tak odpadá syndrom suchého oka, který mě po každé delší vyjížďce na kole či motorce často trápil. Oči neslzí a druhotně zůstává zachován i komfort při nošení kontaktních čoček. Ani takto „uzavřené“ brýle se navíc nemlží při běhu či jízdě na kole a s nimi spojeným pocením a změnou teplot.

Poslední benefit brýlí odhaluji víceméně náhodou – při dešti. Čočka je opatřena vodoodpudivou antistatickou vrstvou. Kapky se tak při pohybu či jízdě kutálejí pryč ze zorného pole a nezhoršují vidění. Není tak nutná žádná další úprava pomocí antistatického spreje.

Celkově mě brýle, co se týče odolnosti a funkčnosti, nadchly. Méně nadšená jsem při hodnocení designu, který bych zahrnula do kategorie „neurazí, nenadchne“. Na druhou stranu musím uznat, že v nich – jako v jedněch z mála sportovních brýlí – nevypadám jako moucha, jako pracovník chemických závodů, ani jako bych je zdědila po starším bratrovi. A to se rozhodně cení. Jediným větším minusem tak zůstává poměrně vysoká cena.