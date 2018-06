Rungo trasy: přírodou kolem vltavské přehrady jen kousek za Prahou

Okruh začíná ve Štěchovicích na autobusové zastávce, za zády mám štěchovický most a před sebou jen červenou turistickou značku. První kilometr je na rozehřátí a v mírném stoupání mě vyvede z centra až na okraj lesa. Asfalt přechází ve dvoukilometrové trailové stoupání. Tady není žádnou ostudou přejít do chůze a vychutnat si výhledy do okolí. Potom doběhnout k rozcestí pod Homolí. S vědomím, že nejtěžší část trasy mám již za sebou, pokračuji dál po červené. Cesta je tu obklopena lesy a podle místních se zde na houby chodí jedině s kosou.

Na rozcestí Kolna je to jen něco málo přes půl kilometru. Pozor, zde je třeba dát sbohem červené a dát se po modré. Čím více cesta klesá, tím více roste moje rychlost. Letím si to dolů po zpevněné cestě a hodinky mi chvílemi ukazují rychlost průměrného Keňana. Po sérii zatáček se objevuji na rozcestí v Nových Třebenicích. Zde doporučuji menší odbočku přímo na hráz. Ten pohled shora určitě stojí za to.

Čas ale letí a já se mezitím vrátil zpět na rozcestí. Tady odbočuji na naučnou stezku Svatojánské proudy. Již roku 1889 zde vznikla první turistická cesta, která spojovala červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. V letošním roce tedy trasa slaví 125 let.

Po seběhnutí schodů ještě chvíli obdivuji hráz Slapské přehrady. Trochu se bojím pomyslet, co vše by mohla napáchat jedna malá trhlinka. Proto radši beru nohy na ramena a pádím po další nádherné pěšince. Krása střídá nádheru. Zpomalí mě až ohrada s dřevěnými vrátky, cesta ale vede skrz.

V těchto místech je stezka vedena po skalnatém podloží. Díky ostrým kamenům zjišťuji, že volba minimalistické obuvi nebyla nejšťastnější. Velkým překvapením je pak dvojice tunelů ražených v době, kdy Slapy neměly o nějaké přehradě ani tušení.

Tipy Trasa není vhodná pro kočárky, terén je v některých místech obtížnější a cesty úzké.



Auto lze zaparkovat hned vedle autobusové zastávky na veřejném parkovišti. Cesta z Prahy cca 20 minut. Využít je možné i autobusové linky ze Smíchovského nádraží.



Netrvá to dlouho a opět narážím na dvířka v ohradě. Tentokrát jsou dokořán, takže neztrácím ani vteřinku a běžím vstříc lesní cestě. Z běžeckého tranzu mě vytrhne až další velkolepé stavební dílo - Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice. Matně si vybavuji, jak se nám učitelka na základní škole snažila vysvětlit princip této stavby. To se již ale pomalu blížím zpět na autobusovou zastávku ve Štěchovicích.

Na konci trasy mi hodinky ukazují šestnáct kilometrů. Šestnáct nádherných kilometrů, které vedou jak po asfaltu, tak po lesních cestách. Tempo můžete zvolit pohodové, nebo svižné. Jak chcete. Osobně rád využívám trasu pro trénink rychlostní vytrvalosti.

Soutěž: Vyfoťte se na této trase u naší samolepky a vyhrajte Každý měsíc vám představíme jednu trasu, která podle nás stojí zato. Pokud na ni vyrazíte, najdete na ní samolepku Rungo.cz. Nebude nijak schovaná, naopak byste ji měli najít na první pohled. Například na této trase je u roscestí Kolna mezi třetím a čtvrtým kilometrem trasy. Když se u ní vyfotíte a fotku nám pošlete s kontaktem na vás (adresou) na e-mail soutez@rungo.cz, můžete být po skončení měsíce vylosováni a získat parádní běžeckou čepici. Pokud by se vám podařilo projít všech 12 tras, které v průběhu roku představíme (a nechcete-li se účastnit každoměsíční výzvy, máte na to celý rok, takže klidně můžete projít všech 12 tras až v červenci příštího roku), dostanete od nás automaticky originálni předmět z dílny Rungo, který bude vytvořen jen pro tuhle akci. Trasu rozhodně není nutné běhat, nejde o závod a čas nehraje roli. Užijte si krásu okolní přírody třeba pohodovou procházkou.