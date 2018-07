Skotsko: poznejte nehostinnou zemi hor a jezer na vlastní kůži

Pokud se stejně jako my rozhodnete nezůstat na jednom místě a procestovat větší část téhle rozmanité země, máte v zásadě dvě možnosti – půjčit si auto nebo se vydat po vlastní ose vlakem či autobusem. Ačkoliv je Skotsko bohatě protkané spoji hromadných dopravních prostředků, rozhodli jsme se pro zapůjčení auta, které nám při cestování umožní maximální svobodu.



Národní park Cairngoms

Ke Skotsku patří whisky Pokud se vydáte do Skotska, doporučuji navštívit také některou z místních palíren, které najdete téměř po celé zemi. My jsme zavítali do Blair Athol distillery, která se nachází právě v oblasti Cairngorms.



V zemi jsme strávili dohromady 11 dnů, z toho tři dny v národním parku Cairngorms, který se nachází zhruba 130 kilometrů severně od Edinburghu. V těchto místech nás překvapilo téměř kýčovitě krásné počasí. Slunce svítilo, teploty dosahovaly 28 stupňů a po nehostinné skotské krajině, kterou slibovali snad ve všech průvodcích ani vidu. To jsme uvítali, jelikož naším cílem v této oblasti byl vrchol Ben Macdui, druhá nejvyšší hora Skotska.

I když titul druhá nejvyšší zní rozhodně velkolepě, pravdou je, že tato hora se může pyšnit nadmořskou výškou jen zhruba 1300 metrů a dá se tak přirovnat k naší Lysé hoře. Přesto nám výšlap dal rozhodně zabrat. Na rozdíl od Lysé totiž na vrchol Bena Macdui nevedla pohodlná trasa, ale bylo často nutné šplhat po hromadách kamení. Odměnou nám byly překrásné výhledy na strmé skalní stěny hřebene, který se tyčil před námi, kamenné suťové pole, plochy ležícího sněhu a malá jezírka.

Středověké Skotsko

Z národního parku Cairngorms jsme se vydali na ostrov Skye. Přesun nám zabral asi tři a půl hodiny, ale cesta nám díky pravidelným zastávkám utíkala rychle. První z nich jsme udělali u proslulého jezera Loch Ness. Toto místo nás však trochu zklamalo. Kromě zříceniny hradu Urquhart tu totiž není příliš moc, co k vidění. Jelikož bylo poměrně drahé vstupné, spokojili jsme se nakonec pouze s výhledem na hrad, který nabízelo místní parkoviště.

Co jsme si naopak nenechali ujít je Elian Donan Castle, ikonický hrad, který stojí na útesu, jehož břehy omývají hned tři jezera, a jež je spojený s pevninou typickým kamenným mostem. Hrad je kompletně zrekonstruovaný a pokochat se tak můžete i bohatými interiéry.



Nezapomenutelný Skye

Po třech a půl hodinách jízdy jsme konečně dorazili na Skye. Ačkoliv už v Cairngorms jsme měli tu čest poznat nezaměnitelnou skotskou přírodu, krajina na ostrově nám doslova vyrazila dech. Dramatické scenérie, členitá pobřeží a divoká příroda byly jak vystřižené z filmového plátna.

Na výlet lodí Pokud zavítáte na ostrov Skye, rozhodně doporučuji absolvovat některý výlet lodí, které nabízí místní společnosti. Uvidíte tak ostrov z úplně jiné perspektivy, ale především poznáte také místní faunu. Na ostrově jsou velmi často k vidění například tuleni, delfíni nebo mořští orli.

Na Skye jsme strávili celkem čtyři dny. Pevně však doufám, že se na ostrov někdy v budoucnu vrátíme a budeme tu moci pobýt delší čas. Přesto jsme toho za dobu strávenou tady stihli díky možnosti cestovat autem spoustu. Místní cesty však řádně prověří nejen vaše řidičské schopnosti, ale také trpělivost. Silnice jsou na řadě míst totiž pouze pro jedno auto s tím, že každých zhruba třicet metrů je cesta rozšířená tak, aby se mohla auta těsně vyhnout do protisměru. Pokud se k tomu přidá ještě fakt, že se ve Skotsku stejně jako ve zbytku Velké Británie jezdí vlevo, může mít nezkušený řidič na nepříjemné problémy zaděláno.

Z míst, která jsme měli možnost navštívit, nás asi nejvíc učaroval Neist Point, maják nacházející se na nejzápadnějším cípu ostrova. Toto místo nabízí úžasné výhledy na skalnaté útesy a vnější Hebridy.

Dalším místem, které byste při návštěvě Skye rozhodně neměli opomenout, je skalnatý vrch The Storr. Autem se dostanete až pod horu, kde je možnost parkování. Odtud je to asi hodina cesty na skalnatou vyhlídku. Jedním z nejfotografovanějších míst je tak zvaný The Old Man of Storr, tedy čnící čedičový monolit, který připomíná starého muže.

Zhruba dvacet minut autem od The Storr se nachází Quiraing, skalní formace, kterou při cestě na Skye doporučuji rozhodně zahrnout do svých plánů. Právě tady můžete absolvovat zhruba dvou hodinovou procházku, která nabídne nádherné výhledy na protější útesy nebo jezero Loch Fada.

Deštivý Glen Coe

Po čtyřech dnech na ostrově Skye jsme se vydali zpět na pevninu, a to do údolí Glen Coe. Právě tady nás ale bohužel dostihlo ono nehostinné počasí, které jsme s obavami očekávali od svého příjezdu. Zamračená obloha a déšť sice úžasně dotvářeli skotskou krajinu, avšak znemožnili nám další výlety do přírody. Nepatříme sice mezi ty, které by odradil lehký deštík, ale počasí turistice skutečně nepřálo. Rozhodli jsme se proto pro alternativní plán a vyrazili na obhlídku nedalekého Glenfinnan Viaduct, který můžete znát z filmů Harryho Pottera. Ač nás mrzelo, že jsme krásy Glen Coe nemohli prozkoumat více, byl nakonec tento výlet příjemným zpestřením naší cesty.

Skotsko jako prázdninovou destinaci můžu rozhodně doporučit všem milovníkům přírody. Na své si tu přijdou nejen zkušení turisté, ale i ti, které lákají méně náročné procházky. Téměř kdekoliv ve Skotsku je také povoleno stanovat. My jsme však kvůli obavám z počasí dali přednost hostelům a Airbnb. Jedinou nevýhodou cestování po vlastní ose jsou relativně vysoké ceny pronájmu auta, který nás na deset dnů vyšel zhruba na osm tisíc korun. Ceny benzínu se pak už téměř nelišily od těch v Česku. Vyšší částku však spolehlivě vykoupí krásy rozmanité místní krajiny, které rozhodně stojí za to navštívit.