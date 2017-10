TEST: Čelovka, která se při běhu ani nehne? To je Silva Trail Runner

Dny se neúprosně krátí, a čelovka se proto brzy zařadí po bok zateplených kalhot, čepice a rukavic. Tedy na hromádku vybavení, bez kterého se v zimě běhá jen s velkými obtížemi. Dnes se podíváme na čelovku, která se bude líbit všem, kteří se světlem na čele musejí od října do dubna běhat dlouhé hodiny v nejrůznějším terénu.

Silva Trail Runner 3X

Silva je švédská značka, která u nás možná nemá takový zvuk a širokou uživatelskou základnu jako například Petzl, Led lenser nebo Fenix. To ale v žádném případě neznamená, že by ve Švédsku neuměli vyrobit kvalitní svítilny. Opak je pravdou a model Trail Runner 3X je toho živoucím důkazem.

Tentokrát se budeme muset obejít bez nejmodernějších technologických vymožeností, jako je reaktivní svícení nebo nastavování čelovky skrze mobilní telefon. Trail Runner 3X je konstrukčně velmi jednoduchá čelovka s jedním ovládacím tlačítkem a dvěma režimy svícení, která je navržena tak, aby se dala naplno využít okamžitě po vybalení z krabičky.

Povedená a pohodlná konstrukce

Co čelovce chybí v oblasti technologií, to dohání svou konstrukcí. Těžko se totiž setkáte s jinou čelovkou, která by na hlavě seděla tak dobře a přirozeně. Konstrukce čelovek Silva je velmi charakteristická a svým vzhledem se od konkurence značně liší. Důraz je kladen na co nejlepší ergonomii a nejnižší možnou hmotnost.

Silva Trail Runner 3X čelová svítilna pro silniční i trailové běhání hmotnost: 133 g

baterie: 1800 mAh Li-Pol výkon: 250 lm po dobu 3-6 hod 50 lm po dobu 14-18 hod voděodolnost: IPX5 cena: 2 275 korun

klady: perfektně sedí na čele a velmi pohodlně se používá

možnost uložení baterie mimo oblast hlavy

výkon dostatečný i pro běh v horším terénu zápory: pouze dva režimy svícení

U drtivé většiny modelů se tak setkáte s konstrukcí, která využívá rozdělení světelného a energetického zdroje na dvě samostatné části. Samotná svítilna je pak neuvěřitelně lehká a i díky široké kontaktní ploše sedí na čele tak dobře, že o ní prakticky nevíte. Povedenou vychytávkou je plynulé nastavení úhlu, pod kterým má čelovka svítit. To ocení obzvlášť běžci, kteří se v minulosti setkali s méně kvalitními čelovkami, které se skláněly po jednotlivých zoubcích a při běhu docházelo k pomalému padání čelovky pomalu až na nos.

Celkovou hmotnost zvyšuje zdroj energie. Ten v případě Trail Runneru 3X představuje lithium-polymerová baterie o kapacitě 1.8 Ah, která se dobíjí pomocí Micro USB kabelu. Standardně je baterie umístěna v pružném obalu, který se suchým zipem připíná na zadní část popruhu. Součástí balení je ale i prodlužovací kabel, takže vám na hlavě může zůstat pouze 60 gramů vážící svítilna a baterii si uložíte do kapsy, ledvinky nebo batohu. Ani baterie však celkovou hmotnost příliš nezvedá. Se vším všudy váží Silva Trail Runner pouhých 133 gramů.

Světelný výkon

Maximální výkon Trail Runner 3X je 250 lumenů a s touto intenzitou vydrží čelovka svítit až šest hodin. Velmi sympatické je od Silvy uvedení druhé hodnoty, která upravuje výdrž při teplotách minus pět stupňů na tři hodiny svícení. Při čtení předchozího odstavce jste si možná říkali, že ukládání baterie jinam než na samotný popruh čelovky je zbytečně komplikované. Pro běžce, kteří budou používat čelovku celou zimu, je ale možnost schovat baterii do tepla kvůli lepší výdrži naprosto zásadní.

Zmínit je potřeba i druhý režim, který nabízí světelný výkon 50 lumenů a výdrž 14 až 18 hodin podle okolní teploty. Kromě toho zvládá Trail Runner 3X ještě bezpečnostní blikání pro případ běhání po silnicích nebo cyklostezkách, kde spíše než vidět potřebujete být viděn.

Inteligentní svícení

Trail Runner 3X disponuje dvěma diodami, které svítí vždy současně a navzájem se doplňují. Silva tomuto systému říká Inteligent Light a v praxi jde o to, že čelovka zajišťuje jak nasvícení nejbližšího okolí širokým kuželem světla, tak ostrý úzký kužel, který naopak dosvítí do velké dálky a umožní vám sledovat terén s dostatečným předstihem.

Tato kombinace funguje velmi dobře a společně s výkonem 250 lumenů se jen těžko dostanete do míst, na kterých by byl potřeba ještě vyšší výkon. To však neplatí pro cyklistiku a další sporty, které se odehrávají ve vyšších rychlostech nebo ve velmi technickém terénu. Trail Runner si stojí za svým jménem a nejvíce ho využijete právě při běhání po cestách i lesích. Své uplatnění najde i na běžkách, ale pro náruživé cyklisty bych přece jen doporučoval čelovku s vyšším výkonem.

Celkové shrnutí

Ve výsledku je Silva Trail Runner 3X povedenou svítilnou, jejíž největší síla je v kombinaci solidního výkonu a špičkové ergonomie. Díky zvolené konstrukci totiž Trail Runner sedí na čele jako přibitý a ve srovnání s většinou konkurenčních modelů je i při kratším běhu jeho používání citelně pohodlnější.

Kromě varianty 3X je možné sáhnout ještě po levnější alternativě Trail Runner 3 s nižším výkonem nebo modelu Ultra. Ten se svým výkonem shoduje s 3X, ale obsahuje několik vychytávek, které využijí zejména vyznavači běhů na ultra dlouhé vzdálenosti. Za zmínku stojí i čelovka Silva Trace, která se svou konstrukcí velmi blíží Trail Runneru, ale výkonem i cenou se řadí do nižší třídy. Vzhledem k tomu se hodí zejména do nenáročných podmínek a všude tam, kde je čelovka pouze nutný doplněk, který chcete mít doma, ale je vám líto za něj utrácet větší částku.