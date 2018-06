Sebeobrana pro běžkyně, ale i běžce s RUNGO výběhem

Krav Maga Sebeobranný systém Krav Maga si klade za cíl naučit sebeobraně každého bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Je vhodná pro muže, pro ženy, samozřejmě i pro děti a seniory. Využívá přirozených pohybů a instinktů našeho těla, takže je velmi jednoduchá na zapamatování a užívání. Jedním ze základních principů je prevence a vyhnutí se střetu. Při samotné obraně uplatňuje využití všech dostupných prostředků včetně předmětů denní potřeby. Navíc učí sebeobranu v reálném prostředí dnešního světa. Pokud nejste z Prahy, nezoufejte. Sebeobranný systém Krav Maga se můžete naučit ve 22 městech v ČR. Nově otevírané třídy v jednotlivých klubech si můžete najít zde: Odkaz

Zeptám-li se svých známých, co by v případě napadení na svém výběhu dělali, z legrace mi odpoví, že by křičeli buď „hoří“ nebo „hurá“. Případně, že je předběhnou jen tři lidé v republice a všechny osobně znají, takže by si s útočícím vyzyvatelem s gustem dali závod. Minimum z nich pak dodá, že jako bývalí karatisté by určitě něco vymysleli, případně že jako veteráni z Afgánistánu nedávno v nejmenované pražské oboře pomocí klacku a bojového umění ztrestali na celistvosti lebky hned tři agresory najednou. Většina včetně mě ale jen smutně připustí, že útok může přijít nečekaně brutálně a rychle, ale že kromě klíčů v ruce a víry ve vlastní schopnost utéct nebo se poprat o svoje zdraví a život nemá na obranu nic. A to je zatraceně málo.

Myslím, že vyučování osobní obraně by mělo být součástí vzdělání ještě více než studium Ústavy nebo fyziologie rodu kaloňovitých. Protože ale sebeobranný systém zatím ve školních osnovách chybí, připravili jsme ve spolupráci s Krav Maga Academy minikurz pro běžce a běžkyně. Dozvíte se na něm, jak dopředu přemýšlet o rizikových

situacích, jak se jich vyvarovat a jak je případně řešit nebo alespoň eliminovat jejich následky. Kop s dvojitou otočkou vás nikdo za jeden večer nenaučí, ale taktiku obrany a použití pepřového spreje vám osvětlit můžeme.

Pokud tedy chcete ochutnat sebeobranný systém Krav Maga, přijďte 1.10. 2014 na

Nenechte si ubližovat! Jedním z charitativních neziskových projektů Krav Maga je Nenechte si ubližovat Odkaz,který je zaměřený proti násilí na ženách a dětech. Pomáhá jak osvětou, tak praktickými semináři zaměřenými na ženskou bezpečnost. Krav Maga jej realizuje ve spolupráci s Nadací Avon Proti Domácímu Násilí.

RUNGO výběh do prostor USB Media (Opatovická 18, Praha 1, čtvrté patro, mapu najdete zde Odkaz). Od 18:00 tu pro vás máme připravenou přednášku o prevenci rizikových situací, po které si odklušeme na Střelecký ostrov, kde proběhne praktický nácvik. Protože součástí objektu jsou šatny, sprchy i bar, celou akci završíme hodováním na grilovaném mase (cena 100 Kč/osoba) a neformálním povídáním s instruktory.

Kurz je pro všechny účastníky i účastnice zdarma. Vzhledem k tomu, že budete trénovat s cvičným pepřovým sprejem, poprosíme vás o příspěvek 100 Kč na jeho zakoupení, čímž přispějete na charitativní projekt Nenechte si ubližovat. Svou účast, prosím, potvrďte na tomto odkazu Odkaz