I v sauně cvičíme aneb proč nám tolik prospívá

Saunování je významnou součástí tréninkového plánu sportovců: dá nás rychle do pořádku po tréninkové náloži, podpoří srdeční činnost, a tím i kondici pro další trénink. Ale umí nám pomoci i v době, kdy se spíše než sportu věnujeme rehabilitaci. Soňa Karásková, která si s námi o saunování povídala, je crossfitová trenérka.

Za svůj domovský CrossFit With Us (bývalý CF Iron Land) se bije i v prestižních závodech a dobře ví, co znamená si pořádně naložit, i jak se po tréninku či závodě zase co nejrychleji dostat do pohody. Probrali jsme s ní důvody, proč chodit do sauny pravidelně – nejen pro lepší překonání mrazivých teplot.



1. Když potřebujeme zlepšit vytrvalost

Prohřátí v místnosti s příjemnou vůní dřeva a následný skok do studené vody máme primárně spojené spíše s regenerací. Ta ale nastává spíše až při následném odpočinku a dalších hodinách po odchodu ze sauny. Přímo v sauně totiž ještě tak trochu cvičíme. „Sauna donutí pracovat srdce stejně jako průměrné intenzivní cvičení,“ říká Soňa Karásková. Ideální efekt nastává po tréninku – sauna udržuje výši naší tepové frekvence, a tak vlastně prodlužuje cvičení a zlepšuje naši vytrvalost.

Návštěvu sauny doporučuje trenérka crossfitterům i všem aktivním sportovcům po skončení tréninku. „Není potřeba dodržovat žádný velký časový odstup, ale samozřejmě neskočím do sauny minutu po skončení náročného tréninku,“ říká Soňa a dodává, že atlet by se měl po náročné aktivitě napřed vydýchat a zklidnit dech a tep.

2. Když chceme rychle regenerovat

Dalším plusovým bodem saunování je podpora a urychlení regenerace organismu. Je to tím, že tělo v sauně pracuje v nestandardním, zrychleném režimu. Regeneraci ovlivňují dva faktory – kromě zrychlení srdeční činnosti a silného prokrvení všech svalů dochází i k uvolnění svalového napětí. Teplo a střídání teplot navíc vyplavuje ze svalů kyselinu mléčnou, která se zde usazuje vlivem zátěže a může za nepříjemné pnutí (typické den po zátěži).

„Sauna je ideální pro regeneraci těla a uvolnění svalů,“ říká Soňa Karásková, ale zároveň nedoporučuje navštěvovat saunu krátce po úrazu nebo při jiných obtížích: „Saunování se vyloženě nedoporučuje osobám po úrazu, s křečovými žilami nebo akutními záněty. Zakázána je u lidí s poruchami srdečního rytmu, onemocněním srdce, těžkou formou epilepsie, při hnisajících onemocněních kůže nebo mokvajících ekzémech.“

Navštěvujete saunu? celkem hlasů: 770

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 4. března 2018. Anketa je uzavřena. Celoročně 365 Jen v zimě 321 Do sauny nechodím 72 Jen v létě 12

3. Když chceme podpořit funkci svalů

Saunování a jeho regenerační schopnosti můžeme ale využít i při budování svalstva a podporu jeho správné funkce. A to i po úrazu – ale pozor, s odstupem. Tedy ideálně ve fázi, kdy již aktivně rehabilitujeme. Saunování totiž podporuje i vylučování potřebných hormonů a stimuluje takzvané proteiny tepelného šoku, které podporují růst svalové hmoty.

Saunování je vhodné pro všechny, kteří se potýkají se ztrátou kondice a síly ve svalech, a pomáhá i v případě, že potřebujeme nabrat svalovou hmotu. Je ale nutné dodat, že je jen doplňkem k posilování ve fitness centru a samozřejmě i správnému jídelníčku. Nemusíme se tedy bát, že se z nás pravidelným saunováním v brzké době stane „korba“.

4. Když to potřebujeme rozdýchat

Saunování podporuje činnost lymfatického systému, čímž posiluje imunitu. „Saunování poskytuje úlevu osobám s rozedmou plic a je vhodné v rekonvalescenci po akutních zánětech horních cest dýchacích a zánětech plic,“ říká Soňa Karásková a dodává: „Při nachlazení není návštěva sauny vhodná, naopak se ale doporučuje jako forma prevence nachlazení.“

V zimě i v létě Saunování má na náš organismus dobrý vliv po celý rok - v zimě nabízí navíc „pouze“ benefit příjemného prohřátí. Pro regeneraci a stimulaci svalů bychom však do sauny měli chodit po celý rok. Platí to i pro podporu imunity - pak bychom se saunou měli začínat nejpozději koncem léta.



Musíme ale dodržovat správný postup. Obecně se říká, že v sauně bychom měli udělat dvě až tři „kolečka“, zahrnující vždy pobyt v sauně, zchlazení a odpočinek. Zpět do sauny bychom se měli vrátit až tehdy, kdy je náš tep i dech na normálu a cítíme se příjemně uvolnění a především se nám netočí hlava. Pokud nemáme čas, nemusíme nutně „nahonit“ zmíněné tři cykly – postačí dva a v klidu.

Pobyt v sauně bychom neměli přehánět a neměli bychom zbytečně překonávat své možnosti. Mluví se o optimálních 15 až 20 minutách, ale zpočátku postačí i deset. Řiďme se hlavně tím, co je nám příjemné, rekordy si nechejme na běžecké nebo jiné závody. Ochlazení bychom ale neměli odbývat – ideální je samozřejmě bazének, případně pořádná studená sprcha, pod kterou vydržíme alespoň minutu.