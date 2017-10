TEST: V tempovce Salming Speed 6 budete nepřehlédnutelní a rychlí

Najít lehkou rychlou botu s tvrdší tlumící vrstvou, která vás pořádně nakopne do odrazu, je dnes velký oříšek. Většina výrobců totiž uzpůsobuje své na rychlost určené modely širší skupině běžců. To má za následek snížení tuhosti a zvyšování měkkosti, takže nejedna tempovka je dnes svým komfortem srovnatelná s tréninkovými a objemovými botami. Je zde ale jedna novinka, která se nebojí zachovávat funkční vlastnosti určené pro nekompromisní výkon. Pojďme se podívat na Salming Speed šesté generace.

Salming Speed 6

Salming Speed 6 Silniční tempově závodní bota hmotnost: 210 g (UK8) drop: 6 mm cena: 3 690 korun klady: nízká hmotnost a vysoká dynamika

vysoce reflexní svršek, který pevně a spolehlivě obepíná chodidlo

tvrdší tlumení určené pro co nejvyšší efektivitu při tempovém tréninku a závodu zápory: vzhledem k velmi nízké hmotnosti se dá očekávat o něco nižší životnost ve srovnání s předchozí generací

V Salmingu se letos inovací nebojí a Speed 6 je už třetí botou v řadě, která rozhodně stojí za pozornost. Špatná nebyla ani varianta s pořadovým číslem pět, ale podzimní novinka posouvá tenhle model na zcela novou úroveň. Už předem je jasné, že tady se nejedná o žádný lehký facelift. Ve srovnání se svým předchůdcem působí Speed 6 jako zcela nová bota, i když se změny týkají především svrškové části.

Je poměrně zajímavé, že novinka přišla pouze půl roku po uvedení předchozí verze. Obvykle trvá minimálně celý rok, než výrobce uvolní nastupující generaci. V tomto případě to však rozhodně není na škodu, protože změna je rozhodně změnou k lepšímu.

Nový svršek

Zásadní je především kompletní přepracování svršku, který je nově velmi podobný tomu, který můžete nalézt u závodky Race 5. Řeč není jen o bláznivě barevném designu a vysoce reflexním potisku, díky němuž vás při večerním běhu nikdo nepřehlédne. Důležité je celkové odlehčení a zúžení kolem nártu i ve špičce. To se sice může zdát jako negativní změna, ale u bot určených na rychlost se předpokládá, že v nich nebudete trávit až tak velké množství času. A důležitá je co nejvyšší přesnost a stabilita. Díky tomu je rozumně úzký a pevný svršek naprosto ideální volbou, a pokud tato změna navíc přinesla snížení hmotnosti o 30 gramů, pak rozhodně není co vytknout.

Změna svršku se projevila i na velikosti celé boty. Pátá generace mi ve stejném čísle přišla minimálně o půl centimetru delší, což může být způsobené jak rozdílem v šířce obou bot, tak ve změně v použitém materiálu. Každopádně pokud máte v botníku Speed 5 a uvažujete o pořízení podzimního nástupce, opět se můžete vrátit ke svému obvyklému číslu.

Stejné a přece rychlejší

V oblasti podešve se nezměnilo vůbec nic, i nadále je tvořena poměrně minimalistickou vrstvou gumy s hlubokými zářezy pro co nejsnadnější flexibilitu při odrazu. Na první pohled nejsou patrné žádné změny ani v tlumící vrstvě, ale po obutí působí Speed 6 lehce tvrdším a rychlejším dojmem. Drop zůstává stále stejných šest milimetrů a nezmizela ani miskovitá konstrukce v oblasti paty, která se stará o zlepšení stability pro běžce s volnějšími kotníky nebo mírnou pronací. Toto řešení však neobsahuje žádné tvrzené výztuhy nebo zpevňující prvky a svou stavbou je bota určena primárně pro neutrální došlap.



Celková míra tlumení je u Speed 6 spíše nižší, bota bude vyhovovat zejména lehčím běžcům a všem těm, kdo hledají rychlé a dynamické boty, ve kterých půjde odběhnout jak náročný tempový trénink, tak delší závod. Dobře mohou tyto boty posloužit také jako závodka pro rekreační běžce, kteří si na čistokrevnou závodku nevěří a hledají botu, která jim pomůže při snaze o překonání osobních rekordů na silničních závodech. Speed 6 je dostatečně lehká a dynamická bota, které nechybí rozumná úroveň tlumení, takže tuto úlohu zvládne na jedničku.