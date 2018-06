TEST: nový batoh Ultra Train od Salewy je stabilní, bezedný a odolný

Většina běžeckých batohů se snaží přijít s co nejnižší hmotností a co nejpřiléhavějším střihem. To s sebou však nese několik nedostatků v podobě malého úložného prostoru a nevhodnosti pro přepravu těžších předmětů.



Při každodenním běhu do práce nebo několikahodinovém tréninku v horách vás však pár gramů nevytrhne, obzvlášť, když náklad obvykle váží mnohem víc než batoh samotný. Místo úspory hmotnosti tak oceníte spíše objemný úložný prostor a vysokou stabilitu i při plném naložení.



Salewa Ultra Train 18

Jedním z batohů, který je navržený primárně pro velké zatížení a vysokou výdrž, je i letošní novinka Salewa Ultra Train s objemem 18 litrů.

Ultra Train 18 je (podobně jako stejnojmenné boty, které jsme testovali na začátku zimy) součástí takzvané speed hikingové řady. Produkty tohoto zaměření jsou primárně určené pro celodenní pohyb v horách v rychlém tempu, během něhož oceníte lehké vybavení s důrazem na funkčnost při plném zatížení a intenzivním využití.

Běžecký batoh Salewa Ultra Train 18 v akci

Kromě toulání se po horách se ale speed hikingové batohy výborně hodí i pro každodenní běhání do práce a z práce, při kterém s sebou potřebujete tahat spoustu věcí, které jsou svými rozměry a hmotností pro běh poměrně nepraktické. Za sebe mohu jmenovat například jedenáctipalcový notebook, zrcadlovku, desky formátu A4 nebo boty na přezutí.



Povedené vylepšení

Salewa Ultra Train by mohl snadno zapadnout do dlouhé řady obyčejných batohů, kterých je všude plno. Jeho předchůdce model Apex ve mně příliš nadšení nevzbudil, pro aktivní sportovní použití jednoduše nebyl tím pravým. Během jednoho roku se však výrobci povedlo na konstrukci výrazně zapracovat a Ultra Train 18 je zcela nový batoh, který přichází s několika zásadními vylepšeními a úpravami. Díky tomu je to v kategorii přepravních a heavy-duty batohů velmi zajímavý a rozhodně konkurenceschopný kousek.

Netradiční popruhy

Jedním ze zásadních vylepšení jsou unikátní vzdušné popruhy z pěny Ortholite. Perfektně sedí na těle, nebudete se pod nimi potit a bát se nemusíte ani nepříjemného zařezávání do kůže při plném naložení.

Batoh má hybridní konstrukci kombinující tvar vesty a klasického batohu. Aby vše sedělo na zádech, jak má, jsou klíčové kompresní popruhy, s jejichž pomocí se dá Ultra Train stáhnout tak, že těsně a stabilně obepíná hrudník. Bederní pás nechybí, ale je tvořený pouze tenkým popruhem, který zabraňuje tomu, aby se batoh na zádech kýval ze strany na stranu.

Stahovací popruhy na bocích jsou pro správné nastavení batohu naprosto zásadní a při jeho zkoušení doporučuji si s nimi pořádně pohrát, abyste si vyzkoušeli různé stupně utažení. V momentu, kdy se vám podaří batoh optimálně nastavit, je možné běhat i s fotoaparátem, notebookem a dalšími nepříliš praktickými, ale zato poměrně těžkými předměty na zádech.

Kompresně se dá stáhnout i osmnáctilitrový úložný prostor, ale v tomto směru bych uvítal o něco komplexnější řešení. Zadní část se stahuje jedním jednoduchým popruhem napojeným na pevnější horní díl, což samo o sobě ve většině případů dostačuje, ale osobně bych uvítal možnost batoh stáhnout na více místech, aby se dal pohodlně používat i při polovičním naložení.

Další drobností, která by Ultra Train mohla posunout na ještě vyšší úroveň, by bylo pružné zpracování prsních popruhů, které vedou přes hrudník. Ty jsou v tuto chvíli klasicky pevné a při velmi intenzivním utažení mohou lehce stahovat a bránit přirozenému dýchání. Během prvních pár použití však není problém najít ideální míru stažení, která zajistí dostatečnou stabilitu a nebude vás nijak omezovat.

Úložný prostor

Salewa Ultra Train 18 multisportovní batoh nejen do hor hmotnost: 420 gr objem: 18 L cena: 2 990 korun klady: objemný úložný prostor

vysoká stabilita při plném naložení

kompresní popruhy přes hrudník

reflexní prvky, vnější kapsy na drobnosti a možnost uchycení trekingových holí zápory: prsní popruhy mohou při pevném utažení ovlivňovat dýchání

chybí možnost stáhnout spodní část úložného prostoru

Posledním prvkem batohu je úložný prostor. Je řešený velmi jednoduše a sestává pouze z jedné hlavní kapsy a samostatného malého prostoru na klíče a další cennosti. Hlavní kapsa má přihrádku na hydratační vak, ale jinak budete jakékoliv členění hledat marně. Aby nebylo potřeba batoh neustále sundávat a nandávat, nechybí ani dvě strečové kapsy na bocích, do nichž se pohodlně vejde i půllitrová lahev s pitím, výživa na dlouhý trénink nebo šátek či rukavice. Samozřejmostí je přítomnost poutka na uchycení trekingových holí nebo vývod hadičky hydratačního vaku. Příjemně překvapí reflexní zpracování zádové části.

Pokud se vám zdá osmnáct litrů příliš mnoho, můžete sáhnout i po menší čtrnáctilitrové variantě, která je jinak ve všech směrech totožná.

Batoh jsem měl možnost testovat už od podzimu, nejčastěji jsem ho používal pro večerní běhání z práce, když se hromada věcí, které bylo potřeba přemístit, zvětšila natolik, že si s ní žádný jiný běžecký batoh neporadil. I při plném naložení byl běh až překvapivě pohodlný, na zádech sice byla cítit nezvyklá zátěž, ale jinak vše sedělo pohodlně na svém místě.

Kromě běhání se mi Ultra Train 18 stal také nepostradatelným společníkem při zimních cyklistických trénincích, ať už to bylo při kratších vyjížďkách kolem Brna, nebo při celodenních výletech na fatbiku po svazích Kralického Sněžníku. V neposlední řadě se osvědčil i jako příruční zavazadlo při cestování nebo dojíždění do práce, byť na tento druh využití není primárně stavěný.



Celkové shrnutí

Ve výsledku je Salewa Ultra Train velmi jednoduchý, ale funkční multisportovní batoh určený pro intenzivní zatížení a přenášení velkého množství věcí. Sám o sobě váží solidních 420 gramů a pojme takřka bezedných 18 litrů objemu. Konstrukce je hybridní a využívá jak výhody pevnější konstrukce typické pro batohy, tak kompresního stahování kolem hrudníku, které známe z běžeckých vest.

Je perfektním společníkem na celý den do hor. Velký objem a stabilitu oceníte obzvlášť v zimě, kdy s sebou musíte mít mnohem více výstroje a výzbroje, která by se do malé běžecké vesty neměla šanci vejít. Vzdušné ramenní popruhy a prodyšná síťovina na zádech ale umožní použití i v letních měsících. Velmi dobře se batoh hodí i pro přepravní použití při běhu nebo jízdě na kole či na lyžích.