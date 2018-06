RUNGO výběhy slaví v Pardubicích stovku. Přijďte na minizávod a vyhrajte

RUNGO.cz výběhy jsou ve městě perníku již tradice. Za organizací stojí nadšenec Pavel Koblížek, samozřejmě s podporou našeho webu za zády. Aby vaše rozhodnutí přidat se k přátelským povídacím výběhům bylo jednodušší, trochu jsme ho vyzpovídali.

Jak jsem začal běhat: Sportuji od dětství, ale asi před pěti lety jsem začal chodit běhat. Nic dlouhého, bylo to kolečko, které mělo tři kilometry a vždycky jsem se vrátil stejně zadýchaný a bolavý. Na konci roku 2013 jsem si řekl „takhle tedy ne“ a jeden svůj výběh jsem protáhl na deset kilometrů. Vrátil jsem se úplně zničený, ale šťastný. Prostě endorfiny. Po pár dnech, když už jsem zase mohl chodit, jsem to zopakoval. A tak to začalo.

Proč jsem začal dělat výběhy: I když se rád proběhnu sám, tak jsem si v těch začátcích hledal někoho, s kým se při běhání a o běhání můžu pobavit. V té době se rozjíždělo RUNGO.cz a mně přišlo škoda, že v Pardubicích taková skupina není. Prostě běhání pro všechny a pro radost. Na Facebooku se pod jedním článkem zrodila diskuze a zjistili jsme, že jsme v Pardubicích čtyři, kteří by o společné výběhy měli zájem. Slovo dalo slovo a první výběh byl na světě. Bylo to super a chtěl jsem, aby se z toho stala tradice, proto jsem výběhy začal organizovat.

Běžecký mini závod Pardubice Malý závod o ceny v rámci jubilejního 100. výběhu. Získat můžete věci od PUMA nebo něco z naší produkce. Více informací ZDE.

V čem jsou výběhy v Pardubicích zajímavé: Asi jako všude skladbou lidí. Všichni máme jiné profese, ale společnou radost. No a samozřejmě přírodou.

Oblíbené trasy: Pardubice jsou sice placka, ale máme hezké stezky kolem řek Labe a Chrudimky. Kolem nich se dá doběhnout na náš nejoblíbenější cíl, kterým je Kunětická hora.

Jak bude probíhat v Pardubicích závod: Před vlastním závodem si dáme krátký výběh, který bude zároveň rozcvičkou. Závod to bude opravdu krátký. Je to trasa dlouhá jen asi půl kilometru, která ale už léta prověřuje fyzickou připravenost pardubických ligových sportovců. My si z ní vezmeme jen kousek. Půjde o ten endorfin.