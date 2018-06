Rozbor běhu: Hobby „maratónský“ styl bez zásadních chyb

Běžec Marián aktivně běhá něco přes tři čtvrtě roku. Časy, které je dnes schopný zaběhnout (například 10 kilometrů za 43 minut, půlmaraton za 1 hodinu 43 minut), odpovídají době trénování a jistě i dobrému fyzickému základu z minulosti, tělesným předpokladům a taktéž i způsobu přípravy. Ta je zřejmě postavena na dlouhých vytrvalostních bězích volnějším tempem (aerobní zátěž, tedy zátěž ne nad limit, kdy je tělo schopno dostatečně dodávat kyslík ke štěpení sacharidu glukosy v buňkách) bez větší míry rychlostních či tempových tréninků. Tomu odpovídá i technika běhu, jenž nám běžec na tomto videu předvádí a kterou je zřejmě zvyklý standardně běhat.

Plusy a minusy Negativa mírně podsazená pánev a lehké „posazení se“ do běžeckého postoje

předčasné ukončení odrazové fáze zadní nohy (nepropnutí v kolenním kloubu), a proto zkrácený celý běžecký krok Pozitiva vzpřímené držení trupu a hlavy a mírný náklon vpřed do směru pohybu

pěkný rozsah práce paží, jejich uvolněnost včetně předloktí, práce v boční rovině (nekříží se před tělem)

uvolněný přenos bérce a chodidla bez vybočování do stran

běh přes přední část chodidla (dopad) - výhoda pro rychlejší tempový běh Náprava zpočátku pamatovat na dotažení pohybu zadní nohy a odrazu, než dojde k zautomatizování pohybu a ke vzniku pohybového návyku

předsunutí pánve - posilování břišního svalstva, cviky na protahování a uvolnění svalů bederní části zad

mírně přidat na dynamice práce dolních končetin

běžecká abeceda (nápomoc k technice i dynamice běhu)

Nelze říci, že by se při takovéto intenzitě běhu jednalo o běh se zásadními technickými chybami. Naopak. Marián má velmi dobré držení trupu s mírným náklonem vpřed, hlava je ve vysokém postavení a s "dalekým pohledem vpřed". Běžec se nikterak nehrbí a nedívá se pod sebe. Paže pracují v ideálním rozsahu v boční rovině, působí uvolněným dojmem. Celkově lehkému švihovému pohybu paží napomáhá pěkně volné předloktí a mírné vtažení prstů do dlaně bez křečovitého sevření či naopak natažení. To často u běžců dokáže proměnit paže ve zcela zatuhlé. Mariánovi se to nestává.

Pojďme se podívat na spodní část těla, na pánev a dolní končetiny. Marián již v e-mailu a prosbě o rozbor běžecké techniky sám zmiňuje, jaká negativa při zhlédnutí svého videa vypozoroval. Není nad to vidět se reálně. A to platí u jakéhokoliv sportovního odvětví, kde chceme sami na sobě hodnotit techniku, poučit se z případných chyb a zlepšit tak i případný výkon.

Z pohledu práce dolních končetin běžec předvádí šetřivý, "maratónský" styl běhu. Oponenti samozřejmě mohou namítnout, že to jistě není na škodu, a ono není, ale…

I přes dopad a první kontakt přední části chodidla se zemí těsně před těžištěm těla, což hodnotím kladně, je krok poměrně krácen. Zejména se odrazová zadní noha nedotahuje do krajnější polohy - chybí propnutí v koleni. Zkrátka, zadní noha se odlepí od země a přenese vpřed příliš brzo, aniž by běžec plně využil svůj možný pohybový rozsah. Tohoto si běžec při zhlédnutí videa dokonce sám všiml. Rada je jedna: Ponechat odrazovou nohu v delším kontaktu se zemí až do většího propnutí v koleni a prodloužit tím zároveň i běžecký krok.

Pánev je mírně podsazená a běžec, byť ne příliš, v běžeckém postoji mírně "sedí". Marián by měl lehce protlačit pánev (spolu s břišní a bederní oblastí) vpřed. I to samotné dopomůže k prodloužení a zefektivnění běžeckého kroku.

Přijď na Rungo trénink trenér: Dušan Erbs

kdy: 2. června a pak každé další pondělí

v kolik: 17:30

kde: Praha, louka u dětského hřiště u Milíčovského lesa - sídliště Kateřinky, Praha 11 – Újezd Tady se budeme potkávat.

Zvyšování výkonu a výkonnosti souvisí s přechodem k efektivnější technice běhu ve vyšší rychlosti za pomoci větších rozsahů všech pohybů: práce paží, delší krok - delší letová fáze, intenzivnější odraz, větší zákop bérce, aktivnější předkopnutí bérce vpřed či mnohem efektivnější běh přes přední část chodidla.