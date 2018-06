Rozběhni se s kamarádkou aneb letní trénink na mých 5 kilometrů

Rozběhly se s kamarádkou, napsaly nám krásný příběh a my jsme je za to podpořili startovným na zářijový adidas Běh pro ženy a vybavením na běh. Jak probíhá letní běžecká příprava vítězných dvojic? Tady je zpověď Adély, která se usilovně snaží trénovat svoji maminku. A to i na dovolené v Itálii!



Další 1 fotografie v galerii Adéla s maminkou v plném tréninku | foto: Adéla Jakešová, Rungo.cz

Hned druhý den po tom, co jsme s maminou vyhrály soutěž Rozběhni se s kamarádkou, jsem se stala jejím samozvaným - a značně neoblíbeným - trenérem. Téměř každý večer, jakmile se venku rozhostil příjemný chládek, se ze mne stala žlutá zimnice, která nedala pokoj do doby, než se mamka oblékla do běžeckého a nevyrazily jsme na trať. Pokud jsem nebyla doma, řádně jsem ji otravovala alespoň po telefonu a kontrolu dodržování přesně stanoveného tréninkového plánu si ohlídala přes tatínka, který nás obě v našem běžeckém úsilí začal opravdu bouřlivě podporovat. To vše platilo do začátku srpna, kdy jsme odjeli na dovolenou, o které jsem byla přesvědčená, že se stane naším předzávodním třítýdenním soustředěním, kde nabereme chybějící formu a nasbíráme dostatek energie k podání nejlepších možných výkonů na blížícím se závodu adidas běh pro ženy na 5 kilometrů. Adéla, samostatná běžkyně První dny to vypadalo slibně. Překypovala jsem odhodláním naběhat za dovolenou minimálně 100 kilometrů a proběhnout si široké okolí včetně nejbližších kopců a hor, což se mi první týden dařilo dodržovat. Mámina běžecká morálka už však byla horší. Raději se od rána smažila na pláži, siestu prospala a odpoledne opět trávila lenošením za šumění vln, aby následující večer mohla hýřit. Přemluvit ji k běhu se zdálo beznadějné. Nakonec jsem ji přeci jen uprosila, když jsem líčila, jak krásné cestičky s ještě o mnoho krásnějšími výhledy jsem tu objevila. Část, kde jsem se rozmázla o téměř neviditelný zpomalovací pás a kde na mne z křoví vyběhl blíže neidentifikovaný tvor, jsem však raději vynechala. adidas Běh pro ženy na 5 kilometrů Koná se 6. září, startuje se v 18:00 hodin v Praze Na Příkopě. Výběh byl krátký, ale při teplotě neklesající pod 30 stupňů ani po západu slunce dal přesto zabrat. Běžely jsme v tichosti a vychutnávaly si okolní proměnlivou krajinu. Kolem cesty se míhaly vinice, které střídaly citrusy, fíkovníky i bujný divoký porost. Před námi se rozprostíraly majestátní hory a za zády jsme mohly spatřit mezi budovami prosvítající moře s mizejícím rozžhaveným slunečním kotoučem, zalívající okolí rudou barvou. Pot z nás tekl proudem, ale díky místním zemědělcům jsme se mohly osvěžit vodou z volně přístupného zavlažovacího systému. Brzy jsme však nabraly kurz k hotelu. Na italské podnebí si člověk musí zvykat postupně a není těžké si zde z neopatrnosti uhnat úpal. Asi v polovině dovolené ale nastal zlom. Kromě neodbytného viru, který mne na pár dní ochromil, se mi podařilo z přílišného sebevědomí a nedostatku pokory spadnout při slézání hory, takže místo běhání, plavání a posilování jsem zbytek dovolené trávila na hotelovém pokoji. A máma? Té se samotné běhat nechtělo. Jsem zvědavá, jak obě dvě dopadneme v den D. Po návratu do Česka a prvním výběhu jsem totiž zjistila, že kondice šla podstatně dolů, takže mých plánovaných 5 kilometrů pod 25 minut vidím jako nereálné. U mamky je hlavní, aby dokončila závod ve zdraví a pokud možno i v časovém limitu. Závěrem bych chtěla poděkovat celému Rungo.cz týmu a firmě adidas za to, že nám celou výzvu umožnili a startovným na závody nám dodali opravdu velkou motivaci k tomu, abychom se zlepšovaly a pracovaly na sobě o to usilovněji.