Co chtít od Běžíška? Inspirujte se dárky prověřenými redakcí

Čelovka

Praktická čelovka by měla patřit do výbavy každého běžce. Vy se nepřerazíte o klacek a ani o dost rychlejší cyklista nebude přeražen o vás. Čelovka by měla být pohodlná, aby nezůstávala doma v šuplíku a vydávat dostatečný svit. Velký přehled čelovek vám nabízíme v tomto článku. Doporučujeme novinku roku 2014 - více zde.

Startovné

Tím neurazíte žádného běžce, zvláště když překvapíte zajímavým závodem. Což třeba vyrazit třetí týden v listopadu do Beaujolais (Francie)? Vybrat si můžete z tratí 12, 21 a 42 kilometrů, které absolvujete v karnevalové masce a na občersvovačkách vás čeká beaujolais nouveau, teplá burgundská šunka, sýry a další. Jako bonus je velká šance, že se na trati potkáte s početnou výpravou redakce Rungo.cz, která si závod oblíbila! Třešinkou na dortu je, že si prodloužíte teplý podzim, který zdejší klima tou dobou nabízí. Reportáž ze závodu najdete zde.

Kniha

Z novinek bych doporučila knihu Daniela Orálka, Můj dlouhý běh. Čte se jedním dechem, je inspirující a není nad to číst příběh někoho, koho můžete živě potkat a sledovat na závodech.

Novinku nazvanou Když se dáma rozběhne jsem nečetla, ale je tak hojně opěvovaná, že bude na seznamu přání pro Běžíška stát.

Sporttester

Náš redaktor Vítek Kněžínek nedávno testoval hodinky, díky nimž se naučil přesvědčivě „mlžit“. Když totiž přišlo na vrácení přístroje, dokázal odvézt pozornost tak, že k navrácení nedošlo. Nakonec se s nimi tedy rozloučil, ale s velmi těžkým srdcem. Jde o Suunto Ambit 3 a více se o nich dočtete zde.

Rukavice

V zimě nutná výbava běžce. Nemusíte vybírat, které jsou ty nej. Redaktor Marek Odstrčilík, letitý rukozmrzař, přísahal, že nejlepší zkušenost má s těmito od značky adidas, jako že Běžíšek existuje (on si to opravdu myslí)!

Cvičební pomůcka

Stále se hovoří o tom, jak je při vytrvalostním sportu důležité mít posílený střed těla a hluboký stabilizační systém. Aby člověk vydržel dlouhodobě jej posilovat, je dobré cvičení zpestřit. Taková pěkná hračička je flexibar. Je to koordinace těla a makačka. Navíc nezabírá místo. O hlubokém stabilizačním systému a flexibaru jsme psali v tomto článku.

Ledvinka na drobnosti

Což o to, v zimě se nějaká ta kapsička v bundě najde, v létě je to v šortkách a tričku horší. Kam s mobilem, kam strčit klíče? Ledvinka? A co když bude hopsat? Mám adidas... a nehopsá. Občas si ji půjčuje i přítel Marek zvaný XXL. Sedí tedy na všechny postavy.

Rungotunel

Tenhle se fakt povedl. Multifunkční tunel lze použít jako šátek, čelenku, čepici, nátepník. V noci oceníte jeho široký reflexní pruh. Jeho design oslovil velkou skupinu našich čtenářů, takže limitovaná kolekce 300 kusů rychle slábne. Koupit ho lze pouze na těchto stránkách.

Běžecký hrneček

Sháníte jako blázni něco neotřelého s běžeckou tématikou? Ulovili jsme si z jedné keramické dílny do redakce tento hrneček a je velmi oblíbený. Takže rozhodně doporučujeme pídit se a shánět a třeba inspirujte tentokrát vy nás, kde jste co běžeckého ulovili vy!