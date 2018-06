Nejdrsnější hasič na světě poběží extrémních 400 metrů. Je z Prahy

Lukáš je několikanásobný mistr Evropy a mistr světa v závodě s výmluvným názvem Toughest firefighter alive, tedy Nejtvrdší hasič přežije. Hasič při této soutěži vypadá úplně stejně jako u požáru – má na sobě helmu, nehořlavý oblek, dýchací přístroj na zádech. S tímto vybavením, které může vážit okolo 25 kilogramů, absolvuje čtyři disciplíny, vysvětluje Lukáš. Ti nejlepší se utkají na mistrovstvích kontinentů a potom na světovém šampionátu. Lukáš Novák už v Evropě zvítězil šestkrát a dvakrát se stal mistrem světa.

RedBull 400 Extrémní bežecký závod, který spočívá ve vyběhnutí na vrchol skokanského můstku. Termín: 15. 8. 2015



15. 8. 2015 Místo: Harrachov, areál skokanských můstků

Harrachov, areál skokanských můstků Web Facebook

Závod Nejtvrdší hasič přežije je pro hasiče něco jako pro sportovce olympiáda. Jak se připravuješ a čím to je, že všechny porážíš?

Olympiáda? To jsou pro hasiče a policisty Světové hasičské a policejní hry konané jednou za dva roky, a Nejdrsnější hasič je pro nás hasiče královská disciplína. Příprava na sezonu začíná už v zimě jako u většiny letních sportů. V zimě posilovna, běhání, běžky a v rámci přípravy jsem jezdil i motoskijöring jako lyžař, což je taky dobrá bláznovina. Samozřejmě vítězství se nerodí snadno, ale tento typ závodu zřejmě přesně sedí na moje tělo.

V čem je tvé tajemství úspěchu?

Tajemství jsou přece od toho, aby se neprozrazovala (směje se). Samozřejmě to je i tím, že už závodím 10 let a člověk už přesně ví, co má dělat.

Jednou z disciplín byl výstup na Hermes Turm, 89 metrů vysokou věž na hannoverském výstavišti. Očekáváš, že Red Bull 400 bude ještě těžší než tahle lahůdka?



Hodně těžko se to srovnává, protože Hermes turm jsem běžel v kompletním hasičské oblečení s dýchákem na zádech, což může být 25 kilogramů navíc. Red Bull 400 bude na lehko, ale zase to bude mnohem delší, každopádně čekám, že si budu muset pořádně hrábnout, abych vůbec prošel sítem kvalifikace. Je to výzva! Těším se na to, až se tam budu drápat po čtyřech.

Jak moc v praxi při hašení požárů nebo záchraně lidí využiješ svůj fyzický fond? Nakolik hrají roli i letité zkušenosti v oboru?

Fyzička a zkušenosti jdou ruku v ruce s úspěšnou záchranou osob. Je to spolu provázané, tudíž v práci mi to určitě pomáhá. Vypadá to tedy asi tak, že v práci trénuji na závod a doma trénuji fyzičku do práce.



Budeš se nějak speciálně připravovat na harrachovský výběh?

Právě teď jsem na závodech v Polsku, kde se běhají časy kolem 1 min 30 s, je to vlastně takový hasičský sprint. Na speciální přípravu budu mít asi tři dny. Takže za tři dny budu muset ze sprintera udělat vytrvalce - bude to zajímavé (smích).

Jakou zvolíš taktiku pro tak strmý kopec, jakým je skokanský můstek K120?

To zatím nevím, protože jsem tento závod ještě neběžel, ale chtěl jsem si to tam jet vyzkoušet. Bohužel si nejsme jistý, jestli mi to vyjde. Ale říká se, že co si z kraje utrhneš, to ti nikdo nevezme.

Mají teď díky tobě čeští hasiči dobré jméno v zahraničí? A dá se vůbec v Česku dobře trénovat a závodit v hasičských disciplínách?

Určitě máme dobré jméno. A nejen kvůli mně, ale i díky týmovým soutěžím, které se reprezentaci daří vyhrávat. Samozřejmě, že trénovat tu jde velmi dobře. Já jsem toho důkazem, ale i u nás máme spoustu hasičských soutěží, z kterých plyne výborná konkurence.

V roce 2016 se chystá další díl Red Bull 400. Pokud letos uspěješ, nebudeš přemýšlet o tom, že bys ses extrémními závody mohl živit?

Úspěch = vítězství, a to nepředpokládám. Ale samozřejmě, že ze sebe vydám maximum. Jenže já pochopitelně nejsem žádný atlet, abych porážel zkušené tower runnery. Hasičina je pro mě hlavní a Nejdrsnější hasič je jen doplněk. V první řade jsem hasič a pak teprve závodník. Neměnil bych.