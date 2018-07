Připravte si doma zdravou zmrzlinu. Poradíme vám, jak na to

Domácí zmrzliny bez přidaných cukrů, ztuženého tuku a éček můžete navíc stejně jako ty z obchodu běžně uchovávat v mrazničce a mít je tak po ruce, kdykoliv dostanete chuť na sladké osvěžení.

Banány na špejli

ingredience

dva banány



kvalitní čokoláda/tvaroh



semínka, nasekané oříšky, kokos aj.

Postup

Nejprve ve vodní lázni nechte rozpustit čokoládu. Mezitím oloupejte banány a nakrájejte je na půlky. Takto připravené ovoce napíchejte na špejle a položte na menší kuchyňské prkénko vyložené pečícím papírem. Poté čokoládou banány zalijte. Nakonec můžete posypat semínky nebo nasekanými oříšky. Takto připravené banány vložte do mrazáku a nechte ztuhnout.

Tip redakce: Namísto čokolády můžete banány pomazat také tvarohem a posypat čokoládovými hoblinkami.

Mangové osvěžení

ingredience



jedno větší mango



100 ml řeckého jogurtu



1 lžička medu



1 lžička chia semínek

Postup

Všechny ingredience dobře promíchejte v mixéru a vložte do formy na nanuky. Pokud nemáte formu, mohou vám posloužit kelímky od jogurtu. Do těch nalijte směs a nechte zhruba na půl hodiny mrazit. Poté nanuky vytáhněte a zapíchněte do nich širší špejli nebo malou lžičku. Následně dejte kelímky opět do mrazáku a mrazte zhruba další dvě hodiny.



Chladivá snídaně

ingredience

1 menší banán



100 g jahod (či jiných lesních plodů, mohou být i mražené)



50 g ovesných vloček



200 ml jablečné šťávy

Postup

Všechny ingredience vložte do mixéru a mixujte, dokud nevznikne hladká směs. Poté vložte do nádob na nanuky a nechte dvě hodiny zmrazit. Zmražené nanuky poté můžete namočit do předem rozpuštěné tmavé čokolády a nechat vychladit. Díky obsahu ovoce a ovesných vloček lze nanuk podávat i jako doplněk snídaně během horkých letních dnů.

Avokádová zmrzlina s oříšky

ingredience

jedno zralé avokádo



lžíce kakaa



1 banán



med na doslazení



hrst kešu oříšků



Postup

Všechny ingredience vložte do mixéru a mixujte, dokud nevznikne hladká směs. Tu poté ochutnejte a podle potřeby doslaďte medem či jiným sladidlem (například javorovým sirupem). Po dochucení celou směs opět pečlivě promíchejte. Nakonec nalijte směs do forem na nanuky a nechte ztuhnout v mrazáku.