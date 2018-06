První pomoc při sportovním úrazu? Zachránit vás může i „chytré“ tričko

Koho z nás někdy nenapadlo, že se vydává zaběhat si na opuštěné místo, odkud se v případě nehody hned tak nedostane? Tím spíše, trpí-li nemocí nebo alergií, která by v případě nehody mohla přitížit. Napíšu své údaje o zdravotním stavu a kontakt na někoho blízkého do mobilu nebo na cedulku do peněženky, řeknete si možná, tak se to přece dělá. Nebo co popřemýšlet o něčem sofistikovanějším - třeba o speciálním tričku, které o vás bude vědět všechno a se kterým budou počítat i záchranáři. Sami se totiž na jeho vzniku podíleli.



Osobní údaje v peněžence jsou k ničemu

Mít údaje schované někde v útrobách peněženky je jedna z nejčastějších chyb. Problém je v tom, že záchranná služba nemá oprávnění legitimovat člověka, tím pádem ho nesmí ani prohledávat ve stavu bezvědomí. „Vyžádat si doklady, nebo provést osobní prohlídku smí skutečně pouze jen policie,“ uvádí Marek Slabý, prezident Asociace ZZS ČR.

Fakta o systému RescueMe Projekt je navázán na záchranné složky ČR a funguje s jejich vědomím a podporou. Projekt je patentován po celé Evropě a v budoucnu se plánuje jeho rozšíření. Registrace se základním tričkem vás vyjde na 800 korun. Trička si můžete libovolně dokupovat v e-shopu. Na přání lze nechat potisknout vlastní textil – třeba běžecké tričko nebo cyklistický dres. Tričko nesmíte z bezpečnostních důvodů nikomu půjčovat. Tričko je vhodné i pro seniory nebo děti, třeba v případě letních táborů. Osobní data v systému lze kdykoli aktualizovat. Lze dokoupit různé visačky nebo návleky na zip v případě, že máte tričko „schované“ pod bundou a chcete na něj upozornit.



Pokud chceme případného zachránce informovat, musíme mít údaje umístěné viditelně. Ani to ale nezaručuje, že se k informacím někdo dostane. Snahy o zavedení „záchranných“ náramků, přívěsků či čipů nikdy neměly valný úspěch. „Tyto projekty nikdy nebyly dotaženy do konce. Záchranáři nikdy pořádně nevěděli, že existují nějaké náramky nebo dokonce čipy. Tím spíše na ně neměli žádné čtečky. Nikdy nic z toho nebylo oficiální. I kdyby třeba záchranář o náramku věděl, vlastně data z něj ani nesměl použít, protože jim nemohl důvěřovat,“ říká Jiří Brožek, náčelník Horské služby České republiky. „Pro nás je proto mnohem jednodušší, pokud má pacient vše napsané na triku, které stačí jen odhrnout. Pokud má postižený takové triko na sobě, víme, že tyto údaje poskytuje dobrovolně a je srozuměn s jejich využitím,“ dodává Marek Slabý.



Nový projekt posvětili renomovaní záchranáři

Nápad vytvořit systém, do kterého by byly zapojeny záchranné služby po celé zemi, tak byl nasnadě. S nápadem na záchranné tričko přišel český cestovatel a polárník Václav Sůra. Vzal to od správného konce, tedy oslovením samotných záchranářů s tím, jestli by se na projektu chtěli podílet.

Sůra vypráví o cestě, kterou projekt od prvotního nápadu až po výsledné tričko urazil: „Vývoj samotného potisku trval více než rok, vše bylo do nejmenšího detailu diskutováno a konzultováno s největšími kapacitami záchranných složek u nás. Na všech krajských záchrankách i na horských službách už proběhly nebo probíhají školení k tomuto systému a záchranné složky jsou připraveny RescueMe aktivně využívat.“

S přispěním lékařů a záchranářů tak vzniklo tričko, na kterém jsou natištěny všechny důležité informace o jeho nositeli, který je koupí trička zároveň doživotně zařazen do databáze, kde si záchranáři pomocí osobního kódu (natištěného na tričku) mohou vše ověřit, případně nalézt dodatečné informace.

Tričko dá instrukce i laikům

„Základem tohoto systému je tričko, na jehož rub si člověk nechá natisknout nejdůležitější data o své osobě. Tím je základní anamnéza jako alergie, epilepsie, diabetes, kardiostimulátor a vůbec vše, co by měl záchranář o dané osobě vědět. Dále jméno, bydliště a kontakt na blízkou osobu. Všechna tato data zásadním způsobem usnadní záchranářům jejich činnost, pokud najdou člověka v bezvědomí nebo ve stavu, kdy není schopen odpovídat na otázky,“ uvádí Slabý.

Každý záchranář, který vás v tričku s logem RescueMe nalezne, tak bude vědět, že stačí tričko odhrnout a dozví se o vás všechny potřebné informace v nejkratším možném čase. Novinka ale pomůže i naprostým laikům, kteří první pomoc neumí nebo si ve vyhrocené situaci nevzpomenou. V případě, že sáhnete po tričku s kompletním potiskem, budete na hrudi neustále nosit jasně a přehledně zpracovaný návod na první pomoc, navíc poměrně pěkně graficky zpracovaný.

Horský vůdce: Na horách nikdy nejste v bezpečí

Co je mobilní aplikace Záchranka? Podobně jako tričko RescueMe je i aplikace Záchranka relativní novinkou. Projekty spolu nijak nespolupracují, ale svým posláním jsou si blízké. Aplikace funguje jednoduše: stáhnete si ji do chytrého telefonu a ověříte své telefonní číslo, čímž proběhne registrace. Do aplikace zadáte svoje údaje a také informace o zdravotním stavu (např. zda se léčíte s diabetem nebo srdečním onemocněním). V případě nehody nemusíte vytáčet číslo 155, ale pouze stisknout tlačítko na displeji, které vás spojí s operátorem záchranné služby a navíc odešle nouzovou zprávu s údaji o vaší přesné poloze.

Léto je obdobím horských túr, výletů a výběhů, ale také dobou, která neslavně vyniká počtem úrazů právě při těchto aktivitách. Podle statistik z loňského roku je nejčastějším důvodem výjezdů záchranné služby právě úraz. Následují autonehoda, infarkt a mozkové mrtvice. Nehody při aktivitách v přírodě a především na horách jsou pak problematické v tom, že ne vždy se zde dovoláte pomoci do patnácti minut jako ve městě.

„Nikde a už vůbec ne na horách, neexistuje stoprocentní bezpečnost. Tento jednoduchý nápad mi sice nemůže přímo zachránit život, stejně jako třeba lano, přilba, sedák, cepín nebo lavinový přístroj, ale genialita RescueMe se projeví přesně v momentě, když už jsou kostky vrženy, je tady malér a vy nebo ostatní ho musíte začít fofrem řešit. Urychlením a především zklidněním celé situace při samotné záchraně a první pomoci mohu dostat druhou a možná třeba i úplně poslední velkou šanci,“ uvedl Viktor Kořízek, horský vůdce a spoluzakladatel České asociace horských vůdců.

Ať už se vydáváte kamkoli, měli byste myslet na svou bezpečnost a neargumentovat slovy klasika „nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko“. Nejeden cyklista bez přilby utrpěl vážnou nehodu, když jel jenom do vesnice pro rohlíky. Samozřejmě, být paranoidně vyděšený a raději zavřený doma není řešení. Jenže ani lehkovážnost a nepřipravenost nikomu nepomohla. A „záchranné“ tričko může být jednou z možností, jak být připraven.