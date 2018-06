Proteinové tyčinky pod drobnohledem: minimum proteinů a tuny cukru

Testovací experti z časopisu dTest nakoupili 33 proteinových tyčinek různé provenience, ceny, gramáže, ale především různého složení, a pro červnové číslo časopisu je podrobili velkému srovnání. Zjistili, že zdaleka ne všechny konzumentovi nabízejí to, co by od „sportovní výživy“ čekal.

Problém totiž leží už na samém začátku. „Výrobci pojímají různě jak marketing proteinových tyčinek, tak jejich legislativní zařazení. Jedni je mají za běžnou potravinu, jiní za doplněk stravy, další je označují za potravinu pro zvláštní výživu. V neposlední řadě odlišně vnímají samotný obsah a kvalitu proteinu nebo použití sladidel,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.

A tak se stane, že si pořídíte tyčinku, která je z poloviny tvořena kvalitními proteiny a obsahuje minimum sacharidů a žádná umělá sladidla, a vedle toho za téměř stejnou cenu jinou tyčinku, která má jen 20 procent bílkovin, ale zato téměř 50 procent sacharidů a ke všemu je celá obalená ve sladké čokoládové polevě. Na jedné straně kvalitní zdroj bílkovin po tréninku, na druhé víceméně cukrovinka, která vám maximálně dodá rychlou energii.

Bílkoviny z jednoho zdroje nestačí

Co jste (ne)věděli o bílkovinách Kompletní zastoupení esenciálních aminokyselin je v sóje, ve směsi fazolí s rýží, tuňákovi, lososovi, quinoi, ve sladkých bramborách nebo vlašských ořeších. Vstřebatelnost bílkovin je dána i tím, zda jsou „předtrávené“ – surovina prochází chemicko-fyzikálním procesem a vzniká tzv. hydrolyzát nebo izolát (např. sojový, syrovátkový), který je vstřebatelnější než samotný původní zdroj. Kvalitní proteinové tyčinky jsou dobré pro rychlé zahnání hladu i jako občasné doplnění bílkovin pro sportovce. Přírodní zdroje bílkovin jsou ale mnohem levnější a nemusíme u nich zdaleka tolik hlídat kvalitu dalších složek.

Bílkoviny neboli proteiny jsou makroživiny, nezbytné ke správnému vývoji a udržení zdravých tkání, svalových buněk, ale i správné krvetvorbě. Všechny bílkoviny, které lidské tělo potřebuje, jsou tvořeny dvaceti aminokyselinami. Část z nich umí tělo samo vyrobit, část musíme přijmout v potravě – to je oněch osm esenciálních aminokyselin, o kterých tak často slýcháme. Ne všechny zdroje bílkovin (tvaroh, luštěniny, maso, vejce apod.) obsahují všechny – proto je dobré zdroje střídat. A také si zjistit, ze kterého zdroje čerpá bílkoviny „naše“ proteinová tyčinka.

Proteiny jsou tématem nejen pro výživáře (kteří se nikdy přesně neshodli, v jakém množství je ideální bílkoviny konzumovat), tak pro sportovce kvůli regeneraci a tvorbě svalové hmoty, ale i pro ty, kteří chtějí hubnout. Bílkoviny totiž zasytí mnohem lépe než sacharidy nebo tuky a oddalují pocit hladu. Dietáři, kteří z tohoto důvodu sahají po proteinových tyčinkách, by si měli zvláště hlídat obsah sacharidů a jeho původ. Kvalitní tyčinka by měla obsahovat proteiny z různých zdrojů, komplexní sacharidy (ne přidanou fruktózu) a kvalitní přírodní tuky (ne ztužené).

Rozhoduje i kvalita dalších složek

Časopis dTest si posvítil především na obsah a kvalitu a vstřebatelnost proteinů (kvůli nim přece tyto tyčinky kupujeme), ale také na obsah, původ a kvalitu sacharidů a dalších složek. Zajímavým zjištěním je, že pouze dvě tyčinky měly padesátiprocentní obsah bílkovin, naopak nejnižší obsah byl pouhých 16 procent - v takovém případě už snad ani nelze hovořit o proteinové tyčince.

„Co se týče zdrojů bílkovin, narazili jsme celkem na devět různých zdrojů, které výrobci na obalech uvádějí: mléko, syrovátka, sója, kolagen (želatina), hrách, rýže, obiloviny, vejce a přidané větvené aminokyseliny BCAA,“ říká šéfredaktorka Hana Hoffmannová. Ne všechny tyčinky ale samozřejmě obsahují všechny zdroje – některé čerpají třeba ze čtyř, jiné sázejí jen na jeden.

Zvláštní pozornost bychom měli věnovat sacharidům. Proteinová tyčinka neslouží primárně jako rychlý zdroj energie, proto není důvod, aby obsahovala příliš sacharidů, natož pak rychlých cukrů, které se hodí spíše před sportovní zátěží a ne po ní. Některé z testovaných se přitom mohly „pochlubit“ až 30 procenty cukru ve složení. Přidaný cukr, tedy ne přirozený, například z přidaného sušeného ovoce, měla pak celá polovina tyčinek. Podobně to je s tukem – výhodou samozřejmě je, pokud tuk obsažený v tyčince pochází z přírodních zdrojů, z ořechů, semínek, případně je přidán v podobě másla nebo kokosového tuku, a ne potenciálně škodlivých částečně ztužených nebo ztužených tuků.

Souboj tyčinek: cena často nerozhoduje

V testu překvapila poměrně levná tyčinka, kterou můžeme v drogerii DM koupit za necelých 25 korun: Das gesunde Plus Sportness Eiweiss 50 %. Nejenže je z poloviny hmotnosti tvořena bílkovinami ze čtyř kvalitních zdrojů, ale navíc obsahuje i kvalitní tuky a žádný přidaný cukr nebo fruktózu. Celkově se umístila na pátém místě mezi i dvojnásobně dražšími tyčinkami ve stejné nebo velmi podobné kvalitě. Vítězem se pak stala tyčinka BioTechUSA Zero Bar se čtyřmi zdroji bílkovin z izolátu (viz box), pouze šesti gramy sacharidů na balení a 7,5 procenty přírodního tuku.

Největší „propadáky“ obsahovaly kolem 40 procent sacharidů, z nichž často i polovinu tvořily přidané cukry. Obsah bílkovin se u nich pak pohyboval mezi pouhými 16 až 32 procenty. Některé navíc obsahovaly i poměrně dost tuku (až ke 20 procentům), přičemž mnohdy šlo o tuk ztužený nebo částečně ztužený (případně oba). Cenově se přitom tyto tyčinky neliší od těch nejlepších – koupíme je v cenách od šedesáti do sta korun za sto gramů.

Článek vznikl ve spolupráci s časopisem dTest.