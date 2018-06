Blíží se svátky. Nevěšte boty na hřebík a choďte s námi

Máme před sebou první adventní víkend, do Vánoc už je to jen pár dní. Spousta z nás si dopřeje nějaké to cukroví či porci bramborového salátu navíc. I to je další důvod nezahálet, nevěšet boty na hřebík a vyrazit ven. Běžte sami, běžte s rodinou, každý krok se počítá. Pohyb vám prospěje! A návrat do vyhřátého domova bude o to příjemnější.

Pokud nechcete chodit sami, můžete se v Brně a Praze přidat ke společným výšlapům. V Praze s vámi chodí Terka a chtěla by vás pozvat na vánoční a silvestrovský výšlap. V Brně s vámi chodí Petra a Tomáš a mají pro vás třeba mikulášský výšlap.

Chodíme v Brně i Praze Přidejte se na svižné výšlapy! Chodíme v Brně a v Praze. Události vypisujeme na Facebooku nebo je najdete v našem kalendáři RUNGO.cz akcí na: www.rungo.jdem.cz. Do soutěže se ale může zapojit kdokoliv!

Nebo si vyšlápněte sami a trasu zaznamenávejte na chytrém mobilním telefonu přímo v aplikaci Endomondo, anebo s Endomondem propojte váš sporttester. Jak na to vám napoví boxík vlevo. V prosincové výzvě nastavíme stejnou laťku jako v listopadu, padesát kilometrů. Kdo je překoná, bude ve slosování o drobnou cenu.

A jak to dopadlo v listopadu? Hranice dosáhlo 110 zúčastněných. Z nich jsme vylosovali Janu Čihařovou, která nachodila 146,81 kilometrů. O překvapení za vaše úsilí se přihlaste na emailu sarka.spacilova@rungo.cz.