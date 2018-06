První kila jsou dole a makají dál. Motivují čtenáře a tím i sebe

Libor Friedel

Libor Friedel (52 let, 192 cm, 99 kg) byl v dubnu opravdu aktivní. Naběhal přes sto sedmdesát kilometrů, naplaval deset kilometrů a ve váhové kategorii zase začal patřit mezi docenty. Navíc nás v redakci překvapil tím, že si o své Proměně začal psát hezký blog (číst ho můžete na tomto odkazu). Přiznává, že jej motivuje náramek zaznamenávající každý jeho pohyb. “Také mě motivuje půlmaraton na zkoušku - už 21. května 2016 v Jistebníku. Zkusil jsem si proto i delší výběhy. Běhám sám, někdy se skupinou RUNGO.cz v Ostravě, občas s Mattoni Freerun Ostrava. Když mi to vyjde a nemám strach, jdu na atletický RUNGO trénink. Více hodlám běh doplnit kolem a posilováním,” píše Libor. Na jeden den udělal sám se sebou pokus a úmyslně vyzkoušel pocity “starého způsobu života”. “Práce u PC, žádný výběh ani procházka, prostě úmyslný pecivál. Pocit z toho byl špatný, ale experiment jsem přežil,” shrnuje tento mírný krok stranou Libor.

Miloslav Diblík

Miloslav Diblík (32 let, 169 cm, 98 kg) začal hubnout hned po odeslání přihlášky do soutěže, podařilo se mu do posledního dubnového dne shodit jedenáct kilogramů, sundat dvanáct centimetrů v pase a nachodit dvě stě patnáct kilometrů. Přiznává, že za změnou je celý postoj k jídlu, pohybu i životu. „Z jídelníčku jsem vyřadil kompletně obiloviny, knedlíky, pečivo, těstoviny, dále sladkosti, radikálně jsem omezil rýži a brambory. Naopak přidal jsem více zeleniny, luštěnin, masa a vajec. Každý všední den se snažím nachodit alespoň šest kilometrů, o víkendu alespoň patnáct. Chůze mě opravdu chytla a já se každý den těším, až se půjdu projít. Do budoucna plánuji nějaké dálkové pochody,“ píše nadšeně a dodává, že na vycházky bere i svého sparingpartnera v kočárku. „Běhu jsem zatím moc nedal, za duben to je jen patnáct kilometrů, ale časem to bude lepší. Celkově se mi zlepšila fyzička i spánek, cítím se mnohem lépe a mám na vše mnohem více síly,“ pochvaluje si svoji Proměnu.

Ivana Jelenová

Ivana Jelenová (42 let, 168 cm, 76,5 kg) zhubla dvě a půl kila, a protože to bylo na „chytré váze“, je potvrzeno, že tuk šel dolů a svaly narůstají. „Některé oblečení na mě doslova visí a i manžel mi řekl, že je změna vidět. Snažím se makat a za duben jsem několikrát uběhla pět až deset kilometrů. Někdy mám touhu jít po dopoledním běhu i odpoledne, ale tělo také musí odpočívat,“ píše Ivana.

Pravidelně běhá s plzeňskými RUNGO výběhy. „Zatím nemůžu říct, že by se mi běhalo lehce. Skoro po prvním kilometru přecházím na chvíli do chůze, ale ten pocit po doběhu je neuvěřitelný. A miluju výzvy v podobě závodů, nemusí být extra velké. Už jsem si odběhla první ročník závodů od Decathlonu,“ píše Ivana a dodává, že i když je pylová sezóna v plném proudu, takže bere léky a po každém běhu ji trápí kašel, věří, že svých cílů dosáhne.

Nikola Caric

Nikola Caric (35 let, 178 cm, 90,9 kg) přiznává, že v momentu, kdy dostal poštou sporttester Vívofit, mu konečně došlo, k čemu se vlastně upsal. „Takřka neustálá kontrola, jestli se hýbu, jak jsou na tom ostatní účastníci a jak si mezi nimi stojím já. Prvotní nadšení po pár dnech opadlo, takže náramek sundávám na noc.“

Proměnu pojal Nikola komplexně a po svém a najal si osobního trenéra. „Pomůže mi nejen se snahou zhubnout, ale i s tím, abych měl nějaké ty svaly. Začal jsem tedy běhat, cvičit, posilovat a upravil jsem jídelníček. Už žádné večerní mlsání čokoládiček ani bílé pečivo,“ popisuje své nové já Nikola a dodává, že i přesto, že jej v dubnu postihla dvakrát pánská smrtelná nemoc zvaná rýmička a nemohl pokračovat v tréninku, shodil skoro šest kilogramů.

„Pokud mi toto tempo vydrží, myslím si, že na konci výzvy se přiblížím k oněm osmdesáti kilogramům, které jsem si vytýčil,“ píše hrdě Nikola.

Milan Markl

Milan Markl (32 let, 183 cm, 103 kg) se v rámci Proměny v dubnu změnil ze svobodného na ženatého muže a začal s rekonstrukcí domečku. Pohybu má tedy celkem dost, i když někdy se týká spíše házení lopatou než běhu. „Stravu moc neřeším, výdeje mám poměrně veliké, takže se sice trošku omezuju, ale žádné diety nedržím. Jen jím poměrně pravidelné. Květen i červen bude volnější a navíc teplejší, takže konečně zapojím na cesty do práce i kolo a snad mi zahrada, domeček a naše malé hospodářství umožní i pravidelnější běhání,“ plánuje Milan.

Jana Hlavacká

Jana Hlavacká (44 let, 159 cm, 69,5 kg) také přiznává, že si na sebe ušila bič a sledování pokroků ostatních ji nutí nezůstat pozadu. Za duben naběhala čtyřicet devět kilometrů, na kole najela dalších šedesát, chůzi ani nepočítá.

„Mám sedavé zaměstnání, takže při dvanáctihodinové směně, kdy nemám skoro čas si odskočit na toaletu, hledám způsoby, jak se hýbat. Schody chodím třikrát za sebou a mezi telefonáty různě poskakuji po kanceláři. A na mé postavě už je vidět, že dvě a půl kila váhy a pět centimetrů v pase a kolem boků spadlo,” popisuje svoje snažení Jana.

“Kromě pohybu mi hodně pomohla změna jídelníčku. Začala jsem víc jíst. Ke každému jídlu si místo přidání přílohy dám víc zeleniny,” popisuje změnu stravovacích návyků Jana a přiznává, že plánuje účast v závodě Běhej lesy – Karlštejn, který má v plánu nejen přežít, ale i si užít.

Eva Schaal

Eva Schaal (37 let, 168 cm, 63 kg) shodila za duben čtyři kilogramy, což, jak si spočítala, činí šestnáct kostek másla. Takto odlehčena snadněji navyšuje běžecké dávky, momentálně je na čtyřiceti kilometrech za týden. „Jak se mé úsilí projeví, uvidím na konci května na půlmaratonu v Karlových Varech,“ popisuje své běžecké plány Eva.

„Životosprávu se mi daří dodržovat výborně, bez zásadních jídelních i pitných úletů, hlídám příjem a výdej energie, vše zapisuji, vyhodnocuji a objevuji nové potraviny. Jedním z dílčích úspěchů je, že se budím bez budíku před pátou ranní a doopravdy se mi chce vstávat. Nejvíce mě ale těší, že se přidal i můj manžel, který měl výchozí parametry 108 kg/176 cm, takže se hecujeme a podporujeme navzájem.“ píše Eva.

Co je Proměna jara 2016? Po úspěšném ročníku 2015, ve kterém patnáct nadšenců zhublo devadesát jedna kilogramů, jsme se rozhodli výzvu opakovat i na jaře 2016. Přihlášení čtenáři se nám každý měsíc svěří s tím, jak se jim daří dodržovat svoje předsevzetí, že budou pravidelně běhat a zdravěji jíst. Pošlou nám k tomu svoje fotografie v běžeckém oblečení, takže můžeme společně s nimi sdílet jejich starosti a fandit jejich pokrokům. Na konci soutěže sice vyhlásíme vítěze, ale vítězové budou všichni, kterým se podaří tuto výzvu dokončit!

Tomáš Zientek

Tomáš Zientek (24 let, 187 cm, 86,5 kg) naběhal v prvním měsíci výzvy něco přes čtyřicet kilometrů, do vyššího objemu se nechtěl nutit. I tak se mu podařilo zaběhnout zkušební tréninkovou desítku pod hodinu. Obdiv! „Začal jsem doma cvičit a dali jsem si s přítelkyní procházku dlouhou dvacet dva kilometrů. Váha zůstává stejná, ale já se chci především donutit pravidelněji běhat. V květnu to po pohodlném dubnu už může být jenom lepší,“ píše Tomáš.



Pavla Somrová

Pavla Somrová (30 let, 170 cm, 70 kg) zažila akční měsíc při srůstání s náramkem, který ji k denním rituálům přidal další v podobě každodenní synchronizace a vypínání módu „sleep“. „Kdybych to měla shrnout, naběhala jsem přes padesát kilometrů, zahájila jsem sezónu na kole, zasloužila se o výhru týmu na turnaji a Vívofit mi naměřil neuvěřitelných čtyři sta dvacet šest tisíc kroků a téměř tři sta kilometrů. Zásluhu na tom má i náš nový člen domácnosti, tříměsíční štěně francouzského buldočka, které mi dělá parťáka na svižné procházky,“ popisuje svůj veleúspěšný duben Pavla a dodává, že by v květnu ráda zlepšila průměrné tempo běhu.

„Jen upřímně přiznávám, že jsem neměla odvahu vlézt na váhu, ale podle oblečení se asi nic moc zhubnout nepodařilo. Já jsem takový speciální případ, moje tělo jen velice nerado svou váhu mění a případně radši tvoří svaly,“ popisuje typickou potíž všech nově sportujících žen Pavla.

Olga Kotvová

Olga Kotvová (40 let, 170 cm, 85 kg) začala intenzivně chodit hned od prvního dne, kdy jí přišel náramek. „Byla jsem překvapena, kolik zabere času ujít sedmnáct tisíc kroků. Nejvíce mi schází čas, proto využívám opravdu každou volnou chvilku, co mám. Mám dvě intenzivně trénující děti, a tak mezi tréninky nosím těžké nákupní tašky, na tréninku sbírám tenisáky, a když mám čas, vyběhnu si schody v práci,” popisuje život sportující matky Olga. Proměna prý začala být vidět především na oblečení, váha si dává na čas, ale Olga věří ve zlom. Na konci dubna její snažení zpomalila nemoc, ale i tak se plna elánu vrhá do dalšího měsíce.

Bára Kaanová

Barbora Kaanová (28 let, 178 cm, 82 kg) nikdy nezaběhla za měsíc víc kilometrů než za letošní duben. Osobní rekord čítá šedesát tři kilometry a nebýt zpomalena nemocí, byl by rekord ještě vyšší. „Náramek je úplně super věc, protože mě donutila chodit z práce pěšky, jenom abych viděla více kroků každý den. Každý den tak sleduji, jak si vedu v žebříčku, prostě silná motivace. Neskutečná muka moje hlava zažívala, když jsem se nemohla hnout a číslo bylo zoufale malé,“ píše Bára.

Iva Kohoutová

Iva Kohoutová (31 let, 163 cm, 70,5 kg) je z Proměny úplně nadšená, nejen proto, že při posledním měření zjistila centimetrový úbytek živé hmoty na lýtkách, bocích, zadku i pažích, tři centimetry na břiše a dvě a půl kila celkově. Třikrát týdně chodí běhat na pás a jednou vyrazila na venkovní „crosscountry“, kde si užila běh v tempu, bez přechodu na „indiána“. „Nahradila jsem teplý oběd polévkou a zeleninovým salátem, protože v práci stejně jen sedím. V sadu nám začaly sezónní práce a já se cítím lépe, pohyblivější a hlavně pevnější,“ pochvaluje si Iva a přiznává, že se těší na další přeměřování svých křivek za měsíc.

Daniela Ovesná

Daniela Ovesná (37 let, 159 cm, 70 kg) je spokojená, protože za první měsíc Proměny má za sebou dva závody a zjištění, že běžecké oblečení nemá cenu po vyprání ukládat do skříně. „Cítím se mnohem lépe a moc mě baví vymýšlet nové a nové trasy. Mám velké štěstí, že bydlím na vesnici, obklopené krásnou přírodou a vinohrady, a na svých putováních se často kochám. Asi dva dny se mi nepodařilo vyjít ani na vycházku a připadala jsem si neúplně,“ píše o svém novém způsobu Daniela a pro další měsíce si dává za úkol důslednější dodržování pitného režimu.

Kateřina Hasalová

Kateřina Hasalová (38 let, 95 kg) si o sobě nikdy nemyslela, že je soutěživá. Než se přihlásila do Garmin Connect a začala sledovat kroky svoje i svých spolubojovníků. „Nechci být na posledním místě v týdenním počtu kroků, chodím tím pádem mnohem víc než předtím. Došlo to tak daleko, že chodím těch tři a půl kilometru na metro pěšky, a když mi v sobotu chybělo do dvojnásobku denního cíle asi čtyři tisíce kroků, jela jsem tramvají až na konečnou a těch pět zastávek jsem šla zpátky domů pěšky. Díky tomu, že teď mnohem víc chodím, poznávám Prahu. Dnes jsem třeba zjistila, že od Komorní Fidlovačky to je přes Grébovku k Vinohradské vodárně do děsného kopce,“ popisuje svůj lov na další a další kroky Katka. Do běhu se prý zatím moc nepouští, protože ji zlobí plantární fascitida, ale kromě chůze cvičí s obručí a v pase zaznamenala úbytek dvou centimetrů.

„Proměna jara se částečně kryje s každoroční Wellness Challenge u nás v práci, takže se na mě kolegové v práci nedívají až tak divně, když chodím po kanceláři, protože na mě Vívofit2 pípne, že už jsem dlouho nechodila. Zatím jsme se s týmem kolegů virtuálně dostali z USA do Rumunska. Navíc jsme se přihlásili do květnové akce Do práce na kole. A v červnu přijde na řadu posilovna,“ popisuje svoje plány Katka.

Jiří Michalčák

Jiří Michalčák (39 let, 94 kg) nám svůj report poslal z ostrova Samoa, kde je zrovna na služební cestě. „Prší tu každý den a po cestě trvající čtyřicet dva hodin jsem příšerně nevyspalý. Přesto jsem po třech dnech vyběhnul. Zatímco doma běhám hodinu, tady mi stačilo třicet minut. Když jsem si nedávno domů pořídil infrasaunu, myslel jsem si, že víc už se potit nemůžu. Po několika minutách běhu tady jsem to přehodnotil,“ popisuje své zážitky z běhání na cestách Jirka.

Přesto je rád, že i přes vzduch připomínající prádelnu může na služební cestě běhat. Aktuální váhu nesdělil, v hotelu na ostrově žádná není. „Vzhledem k šílené obezitě domorodců tady asi nic takového nikdy neviděli,“ píše Jirka své postřehy z cest. Přiznává, že toulání se po světě není na hubnutí ideální, protože režim je velice nepravidelný, ale naučil se být skromný, je rád za to, že aspoň nepřibírá.

Srovnejte své výkony se soutěžícími! Našim Proměněncům jsme zapůjčili náramky Garmin vívofit2 a podpořili jejich snahu zhubnout sbíráním kroků. I vy můžete mít přehled o tom, jak si vedou a poměřovat se s nimi. Žebříček je viditelný sice jen pro přihlášené uživatele Garmin Connect, ale registrace je zcela zdarma a nevyžaduje vlastnictví žádného Garmin přístroje. Nahlížet můžete na tomto odkazu.

A jak dopadlo měření a počítání kroků za měsíc duben? Žebříček průběžných výsledků počítaný na kroky do termínu odevzdání první zprávy redakci (tj. 3. května 2016) je zde:

1. Jana Hlavacká 580 487



2. Miloslav Diblík 559 744

3. Libor Friedel 540 150

4. Ivana Jelenová 519 541

5. Kateřina Hasalová 461 794

6. Milan Markl 433 629

7. Pavla Somrová 426 000

8. Daniela Ovesná 416 510

9. Bára Kaanová 395 624

10. Olga Kotvová 383 486

11. Iva Kohoutová 369 835

12. Jiří Michalčák 335 522

13. Tomáš Zientek 299 170

14. Eva Schaal 223 886

15. Nikola Caric 222 610

Dohromady ušli naši soutěžící přes šest milionů kroků, což při přepočtu průměrné délky kroku činí trasu dlouhou 4 379 kilometrů! My z redakce jim přejeme, aby s takovým nasazením a hlavně společně dorazili až do cíle své Proměny!