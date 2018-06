Poslední šance se přihlásit je dnes! Buďte aktivní a hubněte s námi

I letos podporujeme vaše snažení začít pravidelně běhat a před létem něco zhubnout tak, abyste se s příchodem teplých dnů cítili dobře ve své stále menší a menší kůži. Proto otevíráme další ročník soutěže Proměna jara 2016. Půjčíme vám náramek Vívofit 2, budete tak moci sledovat svoji aktivitu a porovnávat se s ostatními soutěžícími. I my ostatní na RUNGO.cz budeme moci po dobu tří měsíců sledovat vaše snažení a podporovat vás a to je přece velká motivace, no ne? Na konci objevíme vaše nové já a vypustíme vás do léta jako nadšené běžce lehké jako pírko.

Podmínky soutěže Jak bude soutěž probíhat Koho hledáme: Muže i ženy, velké i malé, mladé duší či občanským průkazem. Vás, kteří začnete být od dubna 2016 aktivní, budete pravidelně chodit a běhat a dovolíte nám, vás sledovat. Jednou měsíčně budete sdílet vaši proměnu se čtenáři RUNGO. Nezaslání požadovaných měsíčních podkladů (e-mail+fotografie) znamená vyřazení ze soutěže. Co od vás chceme: Každý měsíc až do konce června 2016 nám pošlete svoji fotografii v upnutém běžeckém oblečení a jeden odstavec o tom, jak probíhá vaše snažení. Na report o vašich pokrocích budeme čekat do třetího dne každého měsíce (3.5., 3.6. a 3.7) a vydáme ho v článku, abychom o vás měli přehled. Svoje sportovní aktivity budete zaznamenávat na zapůjčeném náramku Vívofit 2. Co získáte: Kila dolů, dobrou náladu, rychlé nohy a dobrý pocit ze sebe sama. Jak se přihlásit: Do 11. března nám pošlete svoji fotografii v běžeckém nebo upnutém oblečení na výšku i šířku a pár řádek o sobě (vaše jméno, kolik je vám let a kolik je vám kilogramů) a o tom, proč začínáte běhat a hubnout, jaké jsou vaše motivy a cíle. Vše nám napište na e-mail barbora.topinkova@rungo.cz. 20 z vás vylosujeme a výsledky zveřejníme začátkem příštího týdne. Pozor: Přihlášením do soutěže vyslovujete souhlas se zveřejněním vámi poskytnutých informací a použitím k redakčním účelům.

Jak ve svém snažení pokračovali loňští vítězové a kde jsou ve svém běžeckém životě teď? Inspirujte se:



Z deníčku loňských vítězů

Jakub Boček rok po Proměně

Před rokem, psalo se přesně 6. ledna 2015, jsem kliknul myší na tlačítko odeslat a způsobil tím velký boom ve svém životě. Odeslal jsem e-mail s fotkou do redakce Rungo a přihlásil se do soutěže „Proměna jara 2015“. Napsal jsem, že chci být celoročním běžcem a chci si kupovat oblečení, které se mi líbí, ne do kterého se vejdu. První čtyři měsíce jste mohli sledovat na stránkách Rungo. Poslední report jsem s kolegy z výzvy poslal začátkem května. Od té doby jsme už nebyli sledováni a každý se vydal svou cestou. Moje byla taková, že v době posledního reportu jsem dobíral antibiotika a měl jsem 6 týdnů do půlmaratonu v Olomouci. Bylo to 5 týdnů dřiny a běhů, ať už na dlouhé tratě nebo fartleků a výběhů kopců. Jsem mentálně závodník, takže nerad prohrávám. Nejvíc nerad prohrávám sám ze sebou. Zlepšení v Olomouci oproti Praze bylo 18 minut, výsledný čas tedy 2:03, váha na startu asi 105 kg.

Od září jsem nastoupil do nové práce a snažil se skloubit pracovní režim s pohybovým. Navíc jsem měl na sebe upletený bič. V polovině října mě čekal poslední půlmaraton v Hradci. Ze začátku se mi dařilo držet si celkem dost vysoký podíl sportu v týdnu. Setkal jsem se taky s lidmi z redakce Rungo při výběhu v rámci Teribear. Výsledek byl takový, že na startu jsem stál s asi 100 kilogramy a zaběhl jsem ho za 1:51, tedy zlepšení o dalších 12 minut.

V říjnu jsem si dal malé běžecké posezonní prázdniny, abych od listopadu mohl začít sezonu novou. Od začátku života v Praze jsem začal poznávat nové lidi a měnily se mi možnosti, kdy sportovat. Musel jsem udělat změny. Po dlouhém, asi pětiminutovém rozhodování jsem si řekl, že budu běhat do práce a z práce. Našel jsem si okružní trať, protože to mám do práce kousek. Takže i po změně společenského života jsem u sportu zůstal. A jak jsem na tom s váhou? Druhého ledna 2016, tedy skoro rok po proměně, mám 93,5 kilogramu, shodil jsem tedy přes 30 kil a jsem schopen si v obchodech vybrat z více oblečení.

Takhle mi jedno kliknutí, ke kterému jsem se odhodlával půl minuty, změnilo život. Z člověka, co byl schopen běhat od ledna do března, se stal člověk, který vydržel u sportu celý rok. Čekají mě tři půlmaratony, chci se zúčastnit některého z Rungo závodů, a pokud to půjde, chci zaběhnout půlmaraton pod 1:30.

Jakub Boček





Gabriela Horálková rok po Proměně

Stále běhám, stále se potýkám s kily, ale to já už budu asi pořád. Běh se stal opravdu nedílnou součástí mého života. V září mě čeká, po šestileté mateřské, návrat do práce a při pohledu do skříně jsem zjistila, že mám více běžeckého oblečení než oblečení vhodného do práce. Rodina už se s mým jiným životním stylem taky sžila a nejstarší dcera (9 let) dokonce začala běhat se mnou. Běhala jsem i v létě na dovolené a přišlo mi to úplně normální.



Loni jsem se zúčastnila čtyř závodů, všechny byly super a hodně mi daly, i když Lurdy byly fyzicky dost náročné, ale je třeba posouvat hranice. Stala jsem se členkou skupiny Rungo pro ženy na FB a na RunTouru jsem potkala skvělé členky, se kterými jsem stále v kontaktu, a těším se, že se zase při nějaké příležitosti potkáme.

Letos jsem už přihlášena na Český běh žen a také na Ostravský půlmaraton. Musím říct, že vaše Proměna pro mě udělala hodně. Změnila jsem od základu životní styl, našla způsob, jak si odpočinout od denních povinností a starostí, našla jsem nové přátele, nový koníček, nové zážitky a prostě jsem ráda, že vaši Proměnu tenkrát manžel objevil a podpořil mě v tom se jí zúčastnit! Gabriela Horálková