Příprava na desítku: jsme těsně před finále

Poslední týdny přípravy měly k ideálu daleko. Ten třináctý jsem ještě odběhal vcelku slušně a podle tréninkového rozpisu. Pak se okolnosti i moje hlava postavily proti mně. Týden dovolené v Krkonoších jsem hodlal proměnit v takové malé týdenní běžecké soustředění. To se nakonec povedlo tak napůl. Odběhal jsem sice tréninky s pěkným převýšením a ve slušném tempu ze Žacléře na Rýchorskou boudu, neopomenul jsem ani plaveckou přípravu a zajel si ji splnit do patnáct kilometrů vzdáleného Trutnova, kde se nacházelo nejbližší koupaliště, ale tréninkového plánu jsem se zrovna nedržel.

Po návratu do Prahy jsem prožil něco, co bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli. Tyhle věci se mi většinou vyhýbají obloukem, ale tentokrát to byl zásah přímo na komoru. Po práci jsem si odběhnul trénink a měl z něj vcelku dobrý pocit. Po sprše mě ale lehce začalo pobolívat břicho a vůbec mi nebylo zrovna dvakrát dobře. Následující noc jsem pak strávil klečící u záchodové mísy.

Nejdřív jsem nastalou situaci přičítal nějakému nešťastně zvolenému jídlu. Následně jsem si říkal, že tou pravou příčinou budou možná nedostatečná hydratace a vysoké venkovní teploty. K ránu už jsem měl podezření na nějakou tu virovou záležitost, což se mi následně potvrdilo. Skolilo to nejen mě, ale i pár dalších kolegů z práce. Celé neštěstí trvalo asi osmačtyřicet hodin, ale tělo zesláblo natolik, že se z toho dávám dohromady už skoro týden. A návrat k tréninku neustále odkládám.

K tomu všemu mi nějak nefunguje hlava. Těžko říct, čím to je, ale do tréninků nemám takovou chuť jako dřív. Možná mi na motivaci ubírá pocit toho, že mě z tempa vždycky vyhodí nějaké drobné zranění nebo choroba a já pak musím začínat tak trochu nanovo. Snad se donutím co nejdříve začít tělo zase pořádně trápit, vždyť už nemáme ani měsíc a já mám slušné tréninkové manko.

Očima trenéra Není již moc času plakat nad rozlitým mlékem. Petra čeká poslední část jeho tréninkového plánu. Je potřeba, aby v sobě našel poslední zbytky koncentrace a podařilo se mu zaběhnout kvalitní čas. Kilometrů má naběháno dost, nyní už je musíme jen prodat.

V téhle kategorii měl běhat Marek Odstrčilík, který však přehodnotil své motivy a odstoupil. Tréninkový plán vám ale přinášíme, abyste se měli čím řídit, pokud jste se v téhle škatulce našli.

Po měsíci ochlazování vymknutého kotníku v bazénu jsem seznala, že je čas odložit pivní lahev a vyběhnout, než nade mnou špeky a lenora definitivně získají navrch. Vzhledem k tomu, že stav nateklosti mé končetiny byl stejný po kilometrovém výklusu jako po tři sta metrů dlouhé procházce na nákup brambor, začala jsem v rámci našich RUNGO.CZ výběhů za úžasné podpory ostatních účastníků popobíhat. První týden to byly bolestivé dva kilometry, po týdenní ledovací pauze už pět. Zalíbil se mi LSD trénink (long slow distance pro závisláky na běhu), při kterém se běhá pomalu, dlouze a dbá se na dýchání nosem a do bránice. V tomto meditativním tempu jsem minulý týden absolvovala tři výklusy na 4+6+4 kilometrů, k tomu přidala lezení a protahování. Všechno jen do první bolesti.

Stav kotníku se jevil lepším než po celodenním sezení v kanceláři, chuť do běhání byla maximální, a tak jsem si tento týden přidala. Plíce sice ze začátku rozhodně nestíhaly, ale potěšilo mě, že si moje tělo ze své natrénovanosti dost pamatuje. A že se mi dopad nohy s ohledem na bolavý kotník automaticky změnil z paty na špičku, takže jsem si díky zranění vylepšila běžecký styl.

Absolvovala jsem trénink běhu s hůlkami, který nejenže odlehčil zraněné noze, ale otevřel mi oči stran držení těla při běhu. Nehledě na to, že mě po půlhodině vyšťavil jako tvrdý hodinový běh bez hůlek. Noční desetikilometrový výběh Prahou jsem si kvůli bolesti musela zkrátit o jednu zastávku metra, ale i tak jsem vděčná trenérovi Nikolovi, jak kuje správné pikle a nechává nás trénovat na budoucím místě činu. A nakonec první ostré intervaly na dráze, při kterých na mě na měkkém tartanu přišla ta správná závodnická běžecká slina. Jsem tedy zpátky, kotník tejpuju, leduju a hýčkám a těším se na další tréninky. I když vím, že mám co dohánět a pravděpodobně při nich vypustím duši.

Očima trenéra Bára je zpět! Běhá jako laňka. Prodělané zranění na ní není znát, prozrazuje ho jen obinadlo na kotníku. O Báru při závodu strach nemám. Je na ní vidět obrovský posun jak ve vytrvalosti a síle, tak i v technice běhu. Přípravu sice narušilo zranění, ale i tak je Bára na nejlepší cestě pokořit svůj osobní rekord. Navíc jsem s Bárou v rámci navýšení motivace uzavřel sázku. Tak ji držte palce, ať nemusí absolvovat slavné otevírání Beaujolais bez jediné kapky vína.

