Představujeme pět běžeckých značek, o kterých jste nikdy neslyšeli

Běžecký trh roste velice rychle, proto láká velké množství výrobců. Na začátek je potřeba zmínit značky, které tu byly od samého začátku a s běžeckým vybavením začaly jako první nebo se přidaly velmi, velmi dávno. Mezi ně patří především velká pětka Nike, adidas, New Balance nebo japonské Mizuno a Asics. Žádnou z nich pravděpodobně není potřeba dlouze představovat.

Kromě tohoto pomyslného jádra se ovšem začali objevovat i další výrobci s bohatou historií, kterou mají ovšem v jiném odvětví. Nejčastěji tato expanze přichází z outdooru, který má ostatně k běhu přece jen velmi blízko. Mezi ně bychom mohli zařadit například Mammut, Häglofs, Dynafit, The North Face nebo La Sportivu. Kromě outdoorových matadorů se ale občas objeví i značky jako Salming, které zkouší své štěstí v běhu se zkušenostmi z halových sportů.

Do třetí kategorie pak patří ti největší nováčci, kteří se v běžeckém prostředí teprve rozkoukávají, nebo značky lokalizované pouze na jeden trh, na které u nás běžně nenarazíte. Kromě nich však existuje i několik proslulých globálních výrobců, jejichž vybavení u nás z nejrůznějších důvodů prakticky neseženete.

361°

Země původu: Čína Sortiment: Vybavení na běh, cyklistiku, plavání, volejbal a basketbal Oficiální web

Čína vrací úder. Tak by se dala stručně charakterizovat tato značka. 361° se za svůj čínský původ nestydí, naopak ho dává řádně najevo a má tendence porovnávat se s těmi nejlepšími produkty na trhu. K tlumení využívá pěnu s příměsí gumy, díky čemuž dosahuje podobných vlastností jako například Adidas se svým Boostem. To dodává botám vysokou dynamiku a energetickou návratnost.

Nezůstalo však pouze u běhu. Podobně jako další velcí hráči se i 361° nesoustředí pouze na jedno odvětví, ale nabízí sortiment i pro cyklistiku, plavání, basketbal nebo volejbal. 361° se v tuto chvíli snaží prorazit především na americkém trhu, ale je pravděpodobné, že brzy bude expandovat i do Evropy.

Saucony

Země původu: USA Sortiment: Vše na běh od bot, přes oblečení až k doplňkům. Oficiální web

Saucony je krásná ukázka toho, jak může fungovat, nebo naopak nefungovat síť lokálních distributorů. Někdo z vás dost možná o této značce už něco málo zaslechl, ale pro spoustu běžců se pravděpodobně jedná o naprostou novinku. Přitom Saucony patří paradoxně mezi nejprodávanější značky běžeckého vybavení na světě a má za sebou letitou historii v tomto odvětví.

Vypadá to ovšem, že se začíná blýskat na lepší časy a Saucony se začínají stále více a více objevovat i v našich končinách. Podobný osud ostatně dlouho potkával i americký Brooks, který se do povědomí českých běžců začal dostávat teprve před pár lety.

Skora

Země původu: USA Sortiment: Minimalistická běžecká obuv Oficiální web

Jeden z mnoha produktů minimalistické vlny je i Americká Skora. Podobně jako další zástupci této části spektra běžeckého vybavení i Skora vznikla za účelem maximálního využití přirozených pohybových schopností a vlastností lidského těla.

Na rozdíl od některých militantních zástupců minimalismu se však nebrání lehkému tlumení a nabízí širokou škálu bot, které však vždy kladou maximální důraz na kontakt s povrchem, flexibilitu a co nejmenší omezování chodidla při jeho práci. Velice zajímavý je i charakteristický design, kterým se tato značka od ostatních odlišuje pravděpodobně nejvíce.

Topo Athletic

Země původu: USA Sortiment: Vybavení do posilovny a pro běh na silnici a v terénu Oficiální web

Po minimalismu nesmíme zapomínat ani na druhý významný proud ve směřování běžeckých bot, kterým je maximalismus. Ten přebírá velké množství parametrů bot minimaistických, jako je nízký drop, vysoká flexibilita a široký, prostorný svršek. Narozdíl od minimusek jsou však maximalistické boty výrazně tlumené a poskytují velmi vysoký komfort. Nejvýraznějším zástupcem tohoto směru je francouzská značka Hoka One One, o které už jsme psali, ale není to jediná značka, která boty tohoto typu vyrábí. Dalším významným hráčem je Topo Athletic.

Topo Athletic je americká odpověď na Hoku s podobným členěním produktů, jaké volí například Inov-8. V nabídce této značky nalezneme stejné tři kategorie - silnici, trail a posilovnu. Velmi zajímavé pak je především časté využívání technologie mikroutahování tkaniček BOA, které je velmi dobře známé cyklistům a příznivcům zimních sportů, ale u běžeckých bot se využívá spíše ojediněle.

Sugoi

Země původu: Kanada Sortiment: Sportovní oblečení na cyklistiku, triatlon a běh. Oficiální web

Tato značka s japonským jménem, které v překladu znamená “neuvěřitelný”, má své kořeny v Kanadě a ve své rodné zemi a v USA se jedná o jednoho z nejrozšířenějších výrobců oblečení, na které můžete narazit v běžeckých, cyklistických a triatlonových speciálkách.

Návrháři v Sugoi jsou schopní dostat se s kvalitou zpracování i materiálů na srovnatelnou, ne-li vyšší úroveň, jako mají produkty globálně známějších značek. Zároveň se však nebojí pracovat s pokročilejšími kompresními technologiemi šití. Chybět nesmí ani pestré a křiklavé barvy v originálních kombinacích.

