Předežeň Rungo: už zítra začínáme soupeřit, připoj své kilometry i ty!

Když jsem se dozvěděla, že máme konečně platformu, na které mohou naše výzvy opět fungovat, celá jsem se roztetelila. Co je proti tomu dnešek, den před zahájením challenge! Hrabu nohama i v horizontální poloze a cítím se jako školák, kterému zítra začínají prázdniny.

Ze všech, kteří předběhnou RUNGO v měsíci březnu budeme losovat, vítěz obdrží tyto boty PUMA Ignite.

Soutěž je o tom, kdo kolik nasbírá za měsíc naběhaných kilometrů, přičemž šanci na hmotnou výhru od značky Puma má každý. Příští měsíc budeme předhánět samotného šéfredaktora RUNGO.cz, Marka Odstrčilíka. Kdo jej předběhne, je ve slosování o běžecké boty, kdo skončí za ním, bude ve slosování o funkční tričko.

Ačkoliv my z redakce o ceny soutěžit nemůžeme, zapojíme se do výzvy též a je to pro nás věcí cti, kde se v žebříčku budeme nacházet. Můžete se tedy „pošťuchovat“ i se mnou, nebo třeba s redaktorem Filipem Marvanem či Bárou Topinkovou (a dalšími). Pocity pak budeme ventilovat v chatech našeho Facebooku a fotkami se můžete kochat na Instagramu, kde si nás najdete pod jménem „rungocz“. Pro všechny sociální sítě používejte hashtag #predezenrungo.

Více se o soutěži dočtete ZDE a přihlásit se můžete TADY.

Těším se na zítřek a nezapomeňte, že je to pouze hra a běhat můžete jen tolik, nakolik je vaše tělo připravené.