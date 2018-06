SOUTĚŽ: Pět triček pro soutěžící v Předežeň Rungo.cz!

Soutěž Předežeň RUNGO.cz je tu od samého počátku vzniku webu. Vlastně běžela už když se pokládaly základy tohoto webu před rokem, v podobě Předežeň Xman.cz a díky ní začala vznikat první základna srdcařů Rungo.cz.

Soutěž sice končí, ale my hledíme do dáli

Soutěže a jiné Jste hraví a je vám líto, že Předežeň Rungo.cz končí? Nejen tady na webu pro vás připravujeme soutěže, ale i na Facebooku je nás potřeba sledovat a zkoušet své štěstí.

Postupem času a hlavně se stoupající oblibou jsme byli nuceni hledat jinou platformu, na které by fungovala. Její přerod však nebyl mnoho k užitku a soutěž ztratila to, co jsme jí na začátku vdechli, jakýsi náboj. Proto jsme se v redakci rozhodli vylosovat za květen o dva soutěžící více a nechat ji pro příští měsíce spát. Rádi bychom nyní upřeli síly na naše společné RUNGO výběhy a závody a za nějakou dobu se se soutěží vrátili, nebo pro vás vymysleli jinou hravou taškařici.

A jak je to tedy s losováním za měsíc květen?

Automat vygeneroval těchto pět čísel, tedy výherců. Jde o místo v absolutním pořadí v soutěži za měsíc duben: 40 (Pavel O.), 86 (Marketa), 147 (Jan P.), 156 (Jara H.) a 212 (Jan).

Všem vítězům gratulujeme, budeme vás kontaktovat prostřednictvím Dailymile nebo se nám ozvěte na náš redakční e-mail redakce@rungo.cz.

Těšíme se na vás při dalších akcích!