Jídlo, které pomáhá: před sportováním rybu, po něm chleba s tvarohem

Kachní žaludky teď mohou překliknout na články typu „Rekordman snědl 150 knedlíků. Těžko mu bylo jen tři hodiny“. My většinoví, a tedy i já, už víme, že dát si hovězí steak půl hodiny před během a dojíst se kvašákem není to, co vás vystřelí vstříc kilometrům.



Před během hlavně lehce

V den běhu se nepřejídám, ale nesmím jídlo ani odfláknout. Jdu-li běhat navečer, dám si oblíbenou snídani a nad obědem už se zamýšlím. Volím jídlo obsahující sacharidy (těstoviny, rýže), vlákninu (zelenina) a trochu dobře stravitelných bílkovin (drůbež, ryby). Nezapomínám na tuky (olivový olej, máslo). Pokud se nenadupu krvavým hovězím a nepřeháním to s množstvím, zpravidla mohu jíst cokoliv.

Jím naposledy 2 až 3 hodiny před během. Ideálně vybíhám na lačno či s počínajícím pocitem hladu. Když to špatně načasuji a hlad již nastal, výborná volba před během je banán. Ten stihne strávit každý.

Tip: Vláknina, tuky a bílkoviny se hůře tráví. Myslete na to a dávejte si je s dostatečným odstupem před během nebo v lehce stravitelné formě. Zeleninu například povařte.

Po běhu nejdřív sacharidy

Po běhu si vyžaduje tělo především sacharidy a ví, co dělá. Potřebuje je k doplnění glykemických zásob (abych měla zítra opět energii běžet) a dokáže je v prvních dvou hodinách po běhu doslova nasávat. Bílkoviny zase opraví, co jsem sportem v těle pokazila (mikrotrhlinky ve svalech, tedy to, co druhý den bolí a je namožené). Stačí jich ale méně. Dosytím se zeleninou. S tuky to nepřeháním, opožďují nastartování regenerace a večer už jejich energii tolik nepotřebuji.

Tip: Pokud chcete díky běhu zhubnout, změňte poměr tří zmíněných složek. Uberte sacharidů, ale přidejte si trochu bílkovin a zeleniny, abyste neměli hlad.

Takto jednoduché to tedy je. Před během jíme lehce, po běhu nesmíme zapomenout hlavně na sacharidy. A teď již pár receptů, které si ráda připravuji:

Snídaně: rychlá granola, která nakopne

Mohu vločky na sto způsobů, mezi moje oblíbené patří granola. Díky semínkům je perfektně sytá a příprava mi zabere jen minutu. Kromě mléka a tvarohu do ní dám pár kapek lněného oleje, obsahujícího spoustu, pro běžce potřebných, Omega-3 kyselin. Dosladím medem.

Oběd: siven s rýží a křupavou zeleninou

Siven americký je skvělá sladkovodní ryba. Jen do něj vložím strouhaná šťavnatá jablka s vlašskými ořechy, zašiji ho (pozor, klouže!) a dám péct na 30 až 40 minut při 180 stupních Celsia. Solím lupínkovou solí přímo na talíři. Takto sivena prý připravují v Bavorsku, jak mi poradila prodavačka z prodejny ryb.

Zeleninu (mrkev, cibuli a papriku) si nakrájím na větší kousky a dám na rozpálenou pánev s olivovým olejem. Ihned lehce pokapu octem, který zajistí křupavost zeleniny. Zprudka orestuji a osolím.

Jako přílohu mám trochu jasmínové rýže, ale skvěle se hodí i vařené brambory na čtvrtky, sypané pažitkou či petrželkou.

Svačina: banán

Večeře: chléb s voňavým tvarohem a rajčatovým salátkem

Mám ráda žitný chléb, ale když natrefím na opravdu dobrý bezlepkový, použiji ten. Na něj vyšlehám tvaroh s troškou jemně sekané meduňky a máty a lehce osolím. Nesmím však zapomenout na zeleninu, jídlo doplním rajčatovým salátkem s cibulí a sladko-kyselou zálivkou.

Podělte se s námi o své oblíbené recepty v diskuzi či na Facebooku, třeba to bude náš příští oběd!