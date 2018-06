Pražská pivní nebezpečí aneb chladné a orosené číhá na běžce všude

V Praze je několikanásobně víc hospod než věží. Ve vedrech, při kterých už ani Češi nenosí ponožky do sandálů, je to tedy pro běžce lokalita téměř zabitá. Kde si můžete v Praze zaběhat, aniž by váš trénink narušovala lákající přítomnost pivních zahrádek?



Další 3 fotografie v galerii V Praze číhá na běžce pivní nebezpečí skoro na každém kroku | foto: Barbora Topinková, Rungo.cz