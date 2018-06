Pět potravin, na které by sportovci v létě neměli zapomínat

Pro aktivity v letním období platí všem dobře známá zásada, sportovat především ráno, nebo naopak večer. Mnohdy ale nezbývá, než trénink zařadit do svých plánů zkrátka ve chvíli, kdy nám to nabitý program dovolí. Podle sportovního lékaře Radomíra Maráčka by však mělo být hranicí 36 stupňů Celsia.

Pokud se teplota vyšplhá výš, jen stěží můžeme mluvit o sportu jako o něčem, co děláme pro své zdraví, a to i pokud máme poctivě natrénováno. „V letních měsících hrozí především dehydratace. Organismus se snaží ochladit a zbavuje se tepla pocením. Tím pádem potřebuje ale také více energie. K tomu, abychom tělu dodali vše potřebné, se hodí ovoce a zelenina, hypotonické nápoje, ale i neperlivá voda,“ vysvětluje.

Vybrali jsme pro vás pět potravin, které by se díky svému obsahu živin a příznivým účinkům na organismus měly stát součástí jídelníčku sportovce právě v horkých letních dnech.

1. Zelený čaj

Ve vedrech bychom neměli zapomínat na hypotonické nápoje, a to především u aerobních aktivit, jako je běhání. Slouží totiž k navrácení vody, kterou náš organismus ztratil pocením. „Takovýto nápoj si můžeme velmi snadno připravit i doma. Poslouží nám k tomu zelený čaj, který stačí jen přisladit medem a lehce osolit. Další skvělou vlastností zeleného čaje je, že slouží jako antioxidant a spalovač tuků,“ jmenuje přínosy Maráček.

Zelený čaj obsahuje také kofein, který dokáže stimulovat mozkovou, ale i fyzickou aktivitu. Tyto účinky však nastupují pomaleji a zároveň trvají déle, než je tomu u kávy. Sportovci je často konzumován i pro své regenerační účinky a příznivému vlivu na cévy.

2. Mandle

Při venkovních aktivitách je v létě nezbytné chránit pokožku. Mandle sice nemohou zcela nahradit opalovací krémy, avšak jejich konzumace je alespoň dobrou prevencí proti spálení. Oříšky jsou totiž bohatým zdrojem vitaminu E, který nás chrání před škodlivým UV zářením. Tato peckovina má však rozhodně co nabídnout, i když venku slunce nesvítí. Díky obsahu hořčíku uvolňuje svaly a předchází křečím.

Plody mandloně jsou významné i z výživového hlediska. Až polovinu energetické hodnoty tvoří mononenasycené a polynenasycené tuky, také známé jako „zdravé tuky“. Ty snižují hladinu nebezpečného cholesterolu v krvi, čímž působí příznivě na naše srdce a cévy. Mandle jsou ideální zdravou svačinou, která na rozdíl od většiny druhů ovoce a zeleniny nepodléhá vysokým teplotám. Proto jsou vhodné i do auta nebo pokud se chystáme na celý den k vodě.

3. Špenát

Stejně jako kůže potřebuje ve slunných dnech péči i náš zrak. Už odmala každý ví, že zásadní potravinou pro oči je mrkev. Obsahuje totiž lutein, který dokáže ochránit orgány zraku před škodlivým UV zářením.

Recept na špenátové smoothie TIP redakce Ingredience: 1 zralý banán, 250 g jahod, hrst listů baby špenátu, polévková lžíce chia semínek Postup: Ingredience vložte do mixéru a nechte mixovat, dokud konzistence není zcela hladká. Na závěr můžete dosladit medem.

Tato informace, díky níž byla mrkev jedním z mála druhů zeleniny, který jsme byli v dětství ochotni tolerovat, je nepochybně pravdivá. Zřídkakdo však ví, že špenát obsahuje luteinu až dvojnásobné množství. Ten spolu s zeaxantinem, který v sobě mají zelené listy, vytváří vnitřní brýle oka, které chrání zrak před volnými radikály, a tím i před šedým zákalem. Špenát má však i další přednosti. Je totiž i významným zdrojem aminokyselin, které podporují tvorbu svalů a pomáhají regenerovat. Nejvíce prospěšných látek špenát obsahuje v syrové formě. Díky své neutrální chuti je tak skvělou ingrediencí do ovocných smoothie.

4. Vodní meloun

Jen stěží si představit potravinu, která by léto symbolizovala více. Milovníky červené dužiny zajisté potěší, že meloun je i skvělou volbou pro naše zdraví, obzvlášť pokud aktivně sportujeme. Obsahuje totiž aminokyselinu l-citrulin, která napomáhá k odbourání kyseliny mléčné ve svalech. Pokud tato kyselina není odvedena, může způsobovat jejich únavu a bolest.

L-citrulin tak umožňuje intenzivnější tréninky, ale i rychlejší regeneraci. Tato aminokyselina však podporuje také tvorbu oxidu dusnatého, který zlepšuje náš celkový výkon. „Meloun obsahuje množství prospěšných látek, ale i vysoký podíl vody a cukru. Jeho konzumace je proto vhodná především po sportovní aktivitě, ale i ke snídani nebo ještě lépe před ní,“ říká Maráček.

5. Řecký jogurt

Naše zažívání dostává v létě pořádně zabrat. Dovolená all inclusive, zahradní grilování nebo jen nemyté ovoce, to vše nám může rozhodit trávicí systém a znepříjemnit už tak náročné letní tréninky. Dobrou prevencí před těmito problémy je řecký jogurt. Je zdrojem probiotik, tedy užitečných bakterií, které pozitivně působí na naše zažívání.

Řecký jogurt se vyrábí odkapáním vody z běžného jogurtu a má zvýšený obsah bílkovin, podporujících tvorbu svalů. Při jeho výběru si však dejte pozor a vybírejte ty, které neobsahují přidaný cukr nebo zahušťovadla. „Jogurt doporučuji jíst ráno s ovocem nebo večer před spaním, ideálně na prázdný žaludek. Tak budou jeho účinky lépe zajištěny,“ vysvětluje lékař.