Poradíme vám jak na to, abyste si zamilovali a užili běhání ve sněhu

Proč považovat běh ve sněhu za silovou přípravu zjistíte už po prvních pár krocích. Vzhledem k tomu, že na každý metr vpřed se při odrazu propadnete o několik centimetrů vzad, je běh v takových podmínkách velice vyčerpávající záležitost.



Proto se při běhu ve sněhu nestresujte uběhnutou vzdáleností nebo tempem. Oba tyto ukazatele totiž budou nabývat zcela jiných hodnot, než na jaké jste byli zvyklí. Mnohem lepší je řídit se podle pocitu nebo tepové frekvence. To vám zaručí, že se na sněhu neodpálíte hned po prvních stovkách metrů, ale úspěšně absolvujete celý trénink.

Trénink na sjezdovce

O co je ovšem pohyb ve sněhu náročnější, o to je zábavnější - především v sebězích. Skvělé tréninkové prostředí poskytují například sjezdovky, na kterých můžete praktikovat opakované výběhy a seběhy kopců. Směrem vzhůru se budete muset kvůli vysokému sklonu pořádně zmáčknout, abyste si následně mohli užít odměnu v podobě seběhů zpátky dolů. Předbíhat lyžaře je totiž jeden z nejlepších pocitů, jaký při běhu můžete zažít (vyrovná se mu snad jenom předbíhání cyklistů v kopcích). Nezapomínejte však na svoji bezpečnost a na sjezdovkách se pohybujte vždy co nejvíce u kraje, abyste nikomu nepřekáželi a nikoho neomezovali.

Pozor dejte na to, že ne na každou sjezdovku je pěším vstup povolen. Pro běžecké hrátky si vybírejte vždy méně frekventované a přehledné svahy, aby nedošlo k úrazu. Je dobré mít na paměti, že sjezdař má v tuto chvíli absolutní přednost a vy byste ho neměli žádným způsobem omezovat.

Svoji bezpečnost a pohodlí při běhu nejen po sjezdovkách pak můžete zvýšit i použitím vhodného vybavení. Zatímco při občasném proběhnutí sněhem na své oblíbené trase se pravděpodobně obejdete bez jakýchkoliv změn, s rostoucí výškou sněhové pokrývky, teplotami kolem nuly nebo přítomností ledu se nároky na výstroj a výzbroj začínají měnit.

Jak se vypořádat s mokrým sněhem

Sněhová břečka a natátý sníh jsou jedním z nejméně příjemných prostředí, ve kterých se dá běhat. Boty promoknou prakticky okamžitě a chodidla nejsou schopná se v neustálém kontaktu s ledovou vodou dostatečně zahřát.

Způsoby, jak s roztátým sněhem bojovat, jsou dva. Prvním z nich je použití boty s voděodolnou membránou (zpravidla Gore-Tex) a druhým použití neoprenových ponožek. Membránová bota je nekompromisní řešení, ale abyste si zajistili, že vám do bot nenateče opravdu nikdy, je potřeba doplnit ji navíc ještě o návleky na kotníky, které zamezí napadání sněhu do boty shora.

V součtu se už tím pádem dostáváme na poměrně vysokou sumu, kterou by bylo potřeba do nového vybavení investovat. Takováto investice se vám vyplatí pouze v případě, že ve sněhu a bahně běháte celou zimu, ne pouze ojediněle. Velkou nevýhodou u membránových bot je fakt, že se v podstatě nedají využít při vyšších teplotách, protože se vám v nich bude chodidlo kvůli nižší prodyšnosti nepříjemně potit.

Řešením, které je ekonomicky výrazně příznivější, je běhat ve svých obvyklých botách a na nohy obout ponožky z neoprenu. Ty zajistí dostatečný tepelný komfort, i když budou vaše chodidla od prvního kroku mokrá. Při pořizování neoprenových ponožek hledejte ty nejtenčí (dva milimetry) a ideálně určené pro orientační běh. V klasických potápěčských nebo vodáckých ponožkách by se vám totiž kvůli tlustšímu materiálu a nevhodně šitým švům neběhalo vůbec dobře.

Jak se vypořádat s námrazou

Opačným extrémem je souvislá námraza. Led je prostředí, které sice nezpůsobí tolik nepříjemností, ale o to nebezpečnější dokáže být. Brusle se stávají i z bot, které jinak skvěle drží na všech typech povrchů, a riziko pádu je velmi vysoké.

Podobně jako v předchozím případě, i tentokrát máme na výběr ze dvou možných řešení. Prvním je opět pořízení speciální běžecké boty - v tomto případě vybavené karbidovými hřeby v podrážce. Ty zajistí nekompromisní záběr na každém povrchu, ale jejich největší nevýhodou je - kromě vysoké pořizovací ceny - velmi malá využitelnost jinde než na sněhu a ledu.

Hřebové boty má smysl pořizovat v případě, že se chystáte na některý z extrémních zimních závodů (24 hodin na Lysé hoře, Zimní výzva) nebo běháte celou zimu po horách a kopcích, kde není o sníh nouze.

Univerzálnějším řešením, které využijete v kombinaci se svými standardními běžeckými botami, je pořízení takzvaných nesmeků. Jedná se o gumové návleky opatřené hřeby nebo ostny, které umístíte na podrážky svých bot.

Nesmeků je dnes na trhu neuvěřitelné množství. Pokud je ale budete využívat častěji než párkrát do roka, když se na městských cyklostezkách objeví námraza, rozhodně doporučuji zainvestovat a pořídit některý z kvalitnějších a dražších modelů (pohybují se obvykle v cenovém rozmezí 800 až 2 000 korun). U nich budete mít jistotu, že při prvním použití hřeby z podrážky nevylámete a že při seběhu nesmeky neztratíte.

Nesmeky se dělí na dva základní typy, první disponuje pouze lehkými karbidovými výstupky z gumové podrážky a je vhodný především na tvrdší podklad v kombinaci s námrazou. Druhým typem jsou nesmeky řetězové s vysokými kovovými hroty (na první pohled připomínají řetězy na auto). Ty najdou uplatnění v hlubším sněhu a na měkčím podkladu kombinovaném s ledovými plotnami.