České boty, které srolujete do kapsy. Vyzkoušeli jsme nové Skinners

O Skinners neboli speciálních botách, které můžete srolovat jako ponožku do kapsy, jste mohli slyšet už na konci minulého roku. V té době vrcholila kampaň na českém crowdfundingovém serveru HitHit. Tým lidí, který za těmito nevšedními botkami stojí, ve své kampani požádal o 90 tisíc korun na rozjetí výroby a velký zájem překonal všechna očekávání. Podařilo se přinést na trh něco nového a pozitivní ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. Nakonec se vybralo více než půl milionu korun a výroba mohla začít.

Letos přicházejí Skinners s novým inovovaným modelem a rovnou míří do světa. V současné době se rozjela kampaň podobná té loňské, ale tentokrát již na celosvětovém Kickstarteru. Jejím cílem je získat peníze na výrobu nové kolekce, na potřebné certifikace, patenty a další úřední záležitosti spojené s uvedením produktu na světový trh. Autoři projektu požádali v kampani o 10 tisíc dolarů a již v době psaní článku, kdy zbývá do konce kampaně ještě zhruba měsíc, už mají od zájemců vybráno více než patnáctinásobek.

Testoval jsem původní kolekci, nyní jsem však měl možnost nazout i chystané „ponožky s podrážkou“.

Na nohu nebo do kapsy

Hlavní výhodou Skinners je bezesporu jejich skladnost. Jednoduše je sbalíte do ruličky a strčíte do kapsy. A jelikož je z nich lehký měkký balíček, v kapse nijak zvlášť nevadí. Jako záložní obutí mohou posloužit třeba na in-line bruslích, když si chcete udělat zastávku na pivo nebo když potřebujete překonat úsek cesty, kde se jezdit nedá. To jsem ocenil například na cyklostezce mezi Zbraslaví a Vraným nad Vltavou, kde jsem konečně vyrazil prozkoumat i část cyklostezky schované za dosud nepostaveným půlkilometrovým úsekem polní cesty.

Skinners lehce kompresní úplet

antibakteriální úprava

spodní vrstva není lepená

protiskluzové

cena: 35 $ (Kickstarter)

Mám rád chůzi naboso, denně chodím v barefoot botách, a když to jde, rád se naboso i proběhnu. Chůze ve Skinners pro mě proto byla velmi příjemná. Nejenom že nikde nic netlačí, ale na nohou nejsou téměř cítit a pocit volnosti je tak skoro dokonalý. Nová kolekce je navíc prodyšnější a v teplých dnech příjemnější.

Nejzajímavější je ale podrážka. Ta je do pleteného materiálu zapuštěna bez jakéhokoliv lepidla a je tvořena jakýmisi malými gumovými krystalky. Díky tomu je protiskluzová, což oceníte třeba při cvičení jógy nebo ve fitku, a i přes svou relativně malou tloušťku kolem tří milimetrů poskytuje chodidlům příjemný pocit ochrany. Tedy aby bylo jasno, pokud šlápnete na připínáček nebo ostrý střep, Skinners vás ochránit nedokážou, a pokud došlápnete patou na vyčnívající kamínek, bude vás to bolet prakticky stejně, jako když jdete naboso. Když se ale brouzdáte trávou nebo jdete po cestě, je komfort navíc znát, stébla suché trávy nepíchají a nemusel jsem si dávat tak velký pozor, kam našlapuji.

Skvělý pocit volnosti

Jako běžec jsem ale nejvíce Skinners ocenil po doběhu, kdy jsem se z propocených bot mohl přezout do suchých Skinners a nechat chodidla regenerovat při volném procházení. Je to neuvěřitelně příjemný pocit a je fajn nemít nohy hned špinavé. A i když to byl z počátku trochu nezvyk, zvládl jsem v nich i řídit auto. Tak citlivou nohu na plynu jsem ještě neměl.

Ve Skinners jsem se zkusil samozřejmě i proběhnout a i to bylo docela příjemné. Hodně záleží na povrchu. Na trávě to byla paráda, na asfaltu mi podrážka pod chodidlem trochu plandala a vyvolávala tak pocit, jako bych běžel v tlustých ponožkách nacucaných vodou nebo v hodně volných botách. Tento pocit ale zmizel, když jsem si pod Skinners vzal ještě ponožky.

Pod chodidly jsem cítil každou nerovnost a každý kamínek, téměř jako naboso. Pokud na to ale nejste zvyklí, s během to určitě nepřehánějte. Svaly na chodidle, které v klasických botách dlouho zahálely, si musí na novou zátěž zvykat postupně (a tím nemyslím týden, ale spíš půl roku až rok). Na delší běhání to nebylo ani pro mě.

Materiál Skinners obsahuje ionty stříbra a díky tomu má antibakteriální vlastnosti. Pokud je zašpiníte, není problém je vyprat v pračce spolu s ostatními ponožkami.

Asi se nestanou primární obuví pro každodenní nošení a nenahradí boty, ve kterých chodíte do práce nebo pravidelně běhat. Takové ambice ostatně ani nemají. Jedná se především o doplněk ke klasické obuvi, který můžete strčit do kapsy a vytáhnout, až když se potřebujete přezout. Pomohou při cvičení v tělocvičnách, při regeneraci po doběhu a experimentech s chůzí naboso. Je fajn, že se našim krajanům podařilo přijít s něčím novým, a bude zajímavé sledovat, jak si se svým nápadem povedou ve světě.