Češi jsou druzí nejlepší horští běžci na světě

Policista Kent Green z městečka Mesa v Arizoně začal jednoho dne dostávat přes Facebook spousty zpráv od neznámých lidí, kteří mu psali ohledně fotografie, na které ho viděli. Vůbec nevěděl, o co se jedná, proto začal pátrat, odkud se jeho popularita vlastně vzala. A přišel na to.

Když totiž během jedné ze svých pochůzek uklízel posunutou popelnici zpět na její místo, všiml si, že je uvnitř člověk, který se přehrabuje v odpadcích. Vyzval ho, aby vylezl ven, věděl totiž o případech, kdy bezdomovec uvnitř popelnice usnul.

Když člověk vylezl, strážník si všiml, že by potřeboval nové boty. Došel ke kufru policejního auta a nabídl mu své běžecké boty. Překvapený sběrač odpadků boty s díky přijal a Kent na příhodu brzy zapomněl. Náhodný kolemjdoucí ale celou situaci potají vyfotografoval, vystavil na sociální sítě a fotografie brzy získaly velkou popularitu.

Ukázalo se, že Kent Green je nadšený běžec, který své běžecké boty tímto způsobem rozdává již několik let. Během tréninku je schopný naběhat i více než 100 kilometrů týdně, takže nemá o oběhané boty, které ale ještě mohou udělat spoustu dobré služby, nouzi. Kent má nejraději delší tratě, jeho osobní rekord na maratonu má hodnotu 2:54:45 a letos by si již potřetí rád zaběhl padesátimílový Man Against Horse 50 Miler. O tom, že tímto způsobem rozdává své boty, nikomu neřekl, až dosud to byla pro něho čistě osobní záležitost.

Poté, co díky fotografii vyplula celá záležitost na povrch, dostává spoustu ohlasů a i další lidé mu nabízejí dary, které by mohl rozdávat. „Téměř všechny ohlasy jsou pozitivní, plné skromnosti a prostě úžasné,“ dodává s tím, že do jeho policejního auta by se všechny věci, které lidé začali nabízet, ani nevešly. Doufá však, že by celý ruch kolem jeho osoby mohl inspirovat ostatní, aby pomáhali lidem přímo sami.

České úspěchy na mistrovství světa ve skyrunningu

Během uplynulého víkendu se ve španělské Barrueře konalo mistrovství světa ve skyrunningu. Ve čtyřech různých disciplínách na náročných tratích, o které v tamních Pyrenejích není nouze, se objevilo i několik českých reprezentantů, kteří zaznamenali skvělé úspěchy.

Nejlepší Češi na MS ve skyrunningu Vertikální kilometr (ženy) 18. Naty Minářová Vertikální kilometr (muži) 9. Ondřej Fejfar

33. Tomáš Maceček 42 km 19. Jan Zemaník

26. Tomáš Maceček

37. Libor Trtek

44. Oldřich Kokošek

48. Tomáš Bystřický 105 km 5. Zdeněk Kříž

18. Petr Žákovský

19. Petr Míl

31. Jan Bartas

45. Vít Otevřel

Jako první se vydal na trať Ondra Fejfar, který závodil na trati takzvaného vertikálního kilometru. Trať byla postavena tak, že běžci nastoupali více než tisíc metrů během pouhých 2,8 kilometrů. Už jen při představě takového stoupáku mě rozbolely nohy. Ondra se v konkurenci z celého světa neztratil a devátým místem se zařadil mezi špičku světové elity.

Druhé výrazné želízko v ohni měla Česká republika v královské disciplíně ultra skymaratonu. Trať dlouhá 105 kilometrů s převýšením více než 8 tisíc metrů budí opravdu respekt. Závod bylo možné sledovat on-line, a když se i po 70 kilometrech objevoval Zdeněk Kříž na průběžném pátém místě, běhal z toho mráz po zádech. Zděnek nakonec umístění udržel až do cíle a v silné konkurenci Španělů (kterých bylo pět mezi prvními sedmi) si doběhl pro vynikající výsledek necelou hodinu za vítězným Luisem Albertem Hernandem. Hernando uběhl celou trať za 11 hodin a 36 minut.

Výkony Ondry Fejfara a Zdeňka Kříže doplnili i další čeští závodníci a ve výsledném součtu z toho nakonec bylo pro českou reprezentaci v hodnocení národů druhé místo. Stává se z nás světová velmoc ve skyrunningu?

Trailové boty s armádními technologiemi

Firma Rocky S2V se zabývá mimo jiné výrobou obuvi pro speciální jednotky americké armády. Technologie a know-how, které získala při výrobě takto specializovaných bot během vývoje od druhé světové války, nyní použila pro úplně nové boty pro trailové běžce.

Boty zaměřené na výkon, stabilitu a pohodlí jsou připraveny zdolat údajně jakýkoliv terén. Svršek boty je tvořen pevnou síťovinou a kompresní technologií využívající neopren. Právě to pomáhá udržovat stabilitu i v technicky náročném terénu, a přitom zabraňovat nadměrnému přehřívání nohou. O tlumení se stará mezipodešev z klasické EVA pěny, jako podešev je použita osvědčená varianta od Vibramu.

I když výrobce u svého produktu neuvádí konkrétní parametry, jsou to boty s velkým dropem a vysokým tlumením, určené do náročného terénu a pro delší trasy. Bude mít armádní technologie u trailových běžců úspěch? Boty Rocky S2V Trail Runner se prodávají za 90 dolarů.