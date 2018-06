Dopřejte tělu očistnou kúru a dejte přednost podzimu před jarem

Kde všude na vás jedy číhají Kultovní knihu Doba jedová pořídíte se slevou na Knihy.iDNES.cz.

Jednadvacáté století je právem označováno jako doba jedová, píše naše přední odbornice na toxikologii ve stejnojmenné knize. Ze všech stran se na nás valí tuny toxických látek, ať už z potravin, nebo z jiných zdrojů. Nicméně každý z nás má právo vzít svůj vlastní rozum do hrsti a naložit se svým zdravým podle svého uvážení. I když se každé jaro a podzim dovíte nějaký nový druh očistných kúr, není snadné si v té změti informací vybrat vždy to nejlepší. Otázkou je, zda jsou tyto očistné dny vůbec účinné a jestli pozitiva převažují nad negativy. Pojďme se společně zamyslet a udělat analýzu nad tímto často omílaným tématem.



Podle tradiční čínské medicíny je ideální dobou pro očistu organismu jaro. Pro běžce je ale jaro naopak dost nevhodným obdobím, jelikož řada vytrvalců se naopak dostává na vrchol svých fyzických sil a absolvuje sérii maratonů nebo je ve fázi maximální přípravy na nadcházející letní sezonu. Každá očista znamená pro organismus jisté oslabení, proto by nebylo moc vhodné ji zařazovat do tohoto jarního období a naopak se otevírá možnost vybrat si právě zmíněné běžecké podzimní prázdniny. Očistou organismu myslíme odstranění toxických látek z těla, tento proces přitom můžeme provádět nejrůznějšími způsoby.

Za sebe bych doporučila změnu stravovacích zvyklostí, popřípadě použití vhodných potravin. Nejsem zastáncem dlouhodobých půstů ani hladovek, které způsobí u většiny lidí obrannou reakci organismu, kdy si uloží potřebnou energii na horší časy, a tak může být negativem zvýšení hmotnosti. U tohoto typu očisty dochází také obvykle k nedostatku bílkovin a vitamínů rozpustných v tucích, minerálních látek a jiných životně důležitých živin. Pro sportovce není takovýto extrém v těle až tak přínosný, protože přes rok se dostává do vypjatých situací víc než dost a s nedostatkem živin se vždy přechodně vyrovnává v průběhu tréninků či závodů. Pro běžnou populaci může být půst radostí, která přinese své ovoce. My se však bavíme o sportovcích, tedy lidech s vyššími nároky na organismus, a zmíněnou očistou se sice chceme zbavit nahromaděných škodlivých látek v těle, ale zároveň nechceme nadměrně zasahovat do tělesné konstituce, která je pro běžce z hlediska svalového zastoupení nezbytná. Jak tedy zbavit tělo nežádoucích látek a nechat ho odpočinout?

Než se dostaneme ke konkrétním doporučením, seznámíme se s tím, jak to v našem těle chodí a čemu tím vším vlastně prospějeme. Základem pro zdravé fungování trávicího ústrojí jsou zajisté střeva, která osídlují bakterie pro naše tělo prospěšné. Z pohledu regeneračních procesů sehrávají hlavní funkci v trávicí soustavě játra, která fungují jako taková malá čistička organismu. Abychom mohli náležitě sportovat, je potřeba mít játra zdravá přiměřeně své zátěži, protože jejich vitalita má vliv nejen na stav naší krve, ale i na klouby, vazy, šlachy a celkově výkonnost organismu jako takového. Spolu s játry se detoxikace organismu účastní i ledviny, které pomáhají vylučovat z organismu škodlivé látky a vylučovat je ve formě moči, která se v nich tvoří.

Co nám prospěje?

Pro správné fungování trávicího ústrojí bychom měli dodržovat určité zásady. Jde zejména o dostatečnou konzumaci vlákniny, ať už formou rozpustnou, která má schopnost absorbovat vodu a tím zvětšovat množství přijaté potravy a způsobovat pocit nasycení, nebo nerozpustnou, která zase pomáhá naředit odpadní látky v tlustém střevě a urychluje vyprazdňování. Ideálním zdrojem vlákniny je v tomto podzimním čase kysané zelí nebo kvašená zelenina. Tento bohatý zdroj vitamínu C v sobě ukrývá také probatické bakterie, které z hlediska imunity hrají nezastupitelnou roli. Pro střevo je samozřejmě přínosná konzumace i ostatních kysaných mléčných výrobků, jako jsou jogurty, kefír, podmáslí. Doporučovaná množství denně zkonzumované vlákniny se značně rozcházejí. Obecně se doporučuje minimální množství 18 gramů vlákniny denně, novodobé studie doporučují až 40 gramů vlákniny denně. Obecně vzato, pokud máte potíže s vyprazdňováním, zvyšte svůj příjem vlákniny. Nezapomínejte na dostatečný pitný režim, který podporuje užitnou hodnotu vlákniny v procesu trávení.

Potraviny obsahující rozpustnou vlákninu:

luštěniny, semínka, ořechy, kořenová zelenina, brambory, jablka, banány

Potraviny obsahující nerozpustnou vlákninu:

celozrnné potraviny s obsahem celých zrn, ořechy, slupky rajčat



Množství vlákniny v jednotlivých potravinách: obsah vlákniny v g/100 g sušiny

oves 44 g



jablka 38 g



mrkev 34 g



pohanka 34 g



brambory 13 g



Významné detoxikační mechanismy mají sloučeniny síry, které můžeme najít v zelenině se štiplavou chutí a specifickou vůní. Na podzim jí sice není tolik jako na jaře, nicméně jedná se o tyto druhy: pažitka, kedlubna, květák, brokolice, zelí, bílá ředkev, cibule, česnek. V období většího vypětí organismu, a tím je i detoxikace, je vhodné tyto druhy zeleniny na našem talíři upřednostnit a znásobit jejich množství.



Na podzim a v období zimních měsíců je také doporučováno jíst vhodně tepelně upravené potraviny. V tomto ročním období nám čínská medicína radí upřednostňovat spíše vařenou či lehce orestovanou zeleninu namísto čerstvé, která by organismus ochlazovala. Také v koření můžeme zapůsobit na naše tělo příznivě, pokud budeme používat více skořice, zázvoru, anýzu, chilli či pepře. Preventivním opatřením, které působí proti volným radikálům vznikajícím v našem těle vlivem oxidačního stresu, může být pití teplé vody s citronovou šťávou, nejlépe na lačný žaludek. Obsah kyseliny citronové podporuje intenzivní vylučování žluči z jater, čímž umocňujeme očistu jater.

Čemu se vyhnout?

Během doby, kdy se chcete věnovat úklidu svého těla, byste zcela jistě měli vynechat tvrdý alkohol, tučná a smažená jídla, ale i mléko, vejce, maso. Omezit se snažte i bílé pečivo, cukr a sůl. Nejde o to vzdát se veškerého jídla, ale ulehčit tělu práci. Při detoxikaci náš organismus pracuje ze všech sil, a proto mu vynecháním určitých druhů potravin pomůžeme k rychlejšímu výsledku. Při těžších formách očisty je dokonce konzumace zmíněných potravin zakázána z důvodu možného ublížení si. Pokud se totiž orgány čistí, jsou velmi náchylné na veškeré extrémy.

Očistná lunární kúra dle pana Zentricha

Tuhle nenáročnou a vysoce účinnou kúru podle jednoho z našich nejznámějších bylinkářů jsem vyzkoušela několikrát i já a musím říct, že se mi osvědčila. Zejména díky tomu, že jsem během tréninkového volna nemusela dodržovat žádná drastická pravidla. Jedinou nevýhodou je, že musíme vše načasovat tak, aby začátek kúry se pojil s měsícem v úplňku. Trvá měsíc, takže je nutné počítat s celými čtyřmi týdny.

V den úplňku bychom neměli celý den jíst a pít nic kromě chleba a vody. Další den a celý následující týden popíjíme čaj z truskavce (ptačího rdesna) a čaj vřesový. Tyto dva čaje střídáme ob den, vždy v množství asi tři čtvrtě litru. Pijeme ho před nebo mezi jídly ideálně po doušcích, třikrát až čtyřikrát denně. (jednu rovnou polévkovou lžíci bylin zalijeme 250 mililitry vroucí vody a necháme 10 minut louhovat). Tyto bylinky nám významně čistí krev, játra, oběhový systém a ledviny. Poslední den této části kúry bude označen v kalendáři půlměsíčkem.

Od dalšího dne si celý týden budeme připravovat mírně koncentrovaný výluh z pampeliškového kořene, listů nebo obojího. Mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou vypijeme rychle litr tohoto čaje, který čistí ledviny. Večeři zařadíme s hodinovým odstupem. Poslední den této kúry je novoluní, v kalendáři je označený plným kolečkem. V tento den je vhodné držet úplnou hladovku a pít jen vodu, ale lze zařadit pití zeleninových šťáv, pokud si nejste jisti, že to ustojíte.

Následující dva týdny už víceméně regenerujeme tělo i mysl. Opět ob den střídavě popíjíme čaje z dobromyslu a z meduňky, kterými regenerujeme nervy. (jedna vrchovatá čajová lžička na 150 mililitrů vroucí vody). Třikrát až čtyřikrát denně. Poslední den v této části je označen znovu půlměsíčkem tvaru D. Dále až do úplňku střídáme čaje Maralan a Himal či Amrit, což jsou čaje posilňující. Pijeme šálek ráno, před obědem a odpoledne okolo šestnácté hodiny. Celou kúru bychom měli končit dietním dnem o chlebu a vodě.

Musím se přiznat, že postní dny jsem striktně nedodržovala z důvodu jiných fyzických aktivit, které jsem si chtěla během běžeckého volna užít. Přesto celkově jsem se po této, dá se říct, pitné kúře plné bylinek cítila fajn.

Osobní doporučení: nepodceňte přípravu a nakupte si čaje s předstihem. Stanovte si režim na následný očistný týden a vždy si předem připravte potřebné pomůcky na uvaření čaje, zabráníte tak nedodržení pravidelnosti během dne a dohánění jednotlivých šálků na konci dne.