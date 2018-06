Vyměňte si podrážky svých bot s pomocí služby Vibram Sole Factor

Připravte se na to, že Sole Factor nebude levná ani snadno dostupná služba, ale je to pravděpodobně jediný spolehlivý způsob, jak si své běžecké boty vyšperkovat k naprosté dokonalosti. Nekvalitní podrážka totiž dokáže zruinovat celkový dojem z jinak povedené boty, přitom je to však funkční vlastnost, která se jen velmi těžko testuje na prodejně.

Sole Factor není vzhledem k ceně a dostupnosti nic pro běžce, kteří střídají boty jako na běžeckém pásu a s výběrem nového modelu nemají žádné potíže. Pokud se ale řadíte mezi ty, pro které je výběr nového modelu utrpení a jimž jen tak něco nesedne, pak by vás mohla tato služba zajímat.

O co jde?

V podstatě nejde o nic jiného než standardní výměnu gumové podešve u vámi zakoupených bot. Tento proces se už léta používá u pohorek a bot určených na treking, ale v běžeckém odvětví je to naprostý unikát. Důvod je prostý. Trekingová podešev se dnes dá zakoupit na každém rohu a výměnu vám obstará každý šikovný obuvník za pár korun. Běžeckou podrážku ale budete na trhu hledat marně a výrazně komplikovanější je i samotný proces výměny.

Zapomínat bychom neměli ani na skutečnost, že výměna podešve u pohorek znamená v podstatě kompletní oživení celé boty, ale v případě bot na běhání to bohužel neplatí. Tlumení totiž neobstarává guma, ale pěnová vrstva, která má pouze omezenou životnost. I tak se ale v určitých případech vyplatí uvažovat o výměně použité gumy. Důvodem může být snaha o vylepšení přilnavosti v terénu nebo například zlepšení stability či ochrany chodidla při běhu po ostrém kamení.

Kdy se to může hodit?

Osobně bych podobnou výměnu uvítal hned u několika silničních bot, které byly příjemně lehké, stabilní a s rozumnou mírou tlumení. Díky tomu by se výborně hodily pro použití na dlouhé trailové závody, ale jakmile se objevil mokrý podklad, klouzal bych v těchto botách z kopce jako na bruslích. Výměny podešve využil například i špičkový ultra trailový běžec Gediminas Grinius, který po přestupu z týmu Inov-8 začal obouvat silniční model Huaka od Hoka One One s vyměněnou podešví právě za Vibram Megagrip.

Jak této služby využít

Vraťme se ale ke službě Sole Factor. Pokud vás zaujala a rádi byste jí využili, máte na výběr ze dvou možností. Tou první je dostavit se na některou z vybraných akcí, kde bude kamion Vibram, v němž vám pracovníci výměnu provedou přímo na místě. Obvykle se jedná o expa velkých trailových závodů, jako například Lavaredo Ultra Trail, na Sole Factor však můžete narazit i na středomořských promenádách. Sole Factor totiž není zaměřen pouze na běžce, výměna je možná u obecně sportovní i civilní obuvi. Seznam jednotlivých míst a konkrétních termínů naleznete na stránkách firmy Vibram.

Varianta číslo dvě je objednat si službu on-line a boty zaslat do Vibramu, kde kompletní výměnu provedou a boty vám následně zašlou zpátky. Tato možnost je pro většinu lidí dostupnější, ale očekávejte, že přijde na víc času i peněz.

Kolik to bude stát?

Výměna podešve ostatně nebude vůbec levná záležitost tak jako tak. Podle ceníku si pro nejpoužívanější variantu Fast Trail z megagripové směsi připravte 75 až 125 euro.

Levnější a o poznání dostupnější alternativou může být výměna u místního ševce, ale počítejte s tím, že objevit na trhu gumovou plotnu, která by měla dostatečnou tloušťku a optimální vzorek nebude vůbec jednoduché. Ne všude také budou mít zkušenost s broušením a opětovným nanesením gumové vrstvy, takže je zde reálná šance, že se vlastnosti vašich bot po takové výměně výrazně změní.