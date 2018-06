Plzeň čeká speciální výběh. Přijďte také!

Běžecký mini závod Plzeň Malý závod o ceny. Získat můžete věci od PUMA nebo něco z naší produkce. Více informací ZDE.

Srdcem našich výběhů v Plzni je bezesporu Jirka Mašek. Kluk, který vede jak samotné výběhy, tak i atletický trenér. Nejenom, že zná v Plzni téměř každou cestu, po které vás samozřejmě rád provede. Dokáže vás však i náležitě motivovat. Není výjimkou, že pro své svěřence přinese na výběh nějakou dobrotu, o kterou je nechá soutěžit. A na tuto neděli si nachystal opět jednu specialitu.

Abychom vám Jirku, plzeňské výběhy i chystanou akci blíže představili, podrobili jsme Jirku sérii otázek.

Jak jsi začal běhat?

Se sportem jsem začal již v osmi letech a jako každý na vesnici s fotbalem. K běhání jsem měl ale blízko a několikrát se mi podařilo vyhrát okresní přebor na 1000 metrů v žácích. Pak ale dostal přednost fotbal, a to na vyšší úrovni třeba za Škodu Plzeň v dorostenecké kategorii. V roce 2003 jsem s fotbalem skončil, a jelikož bez sportu to u mne nejde, tak jsem oprášil své znalosti běhu a začal se mu poctivě věnovat. Od té doby jsem na sobě hodně pracoval a také se výrazně posunul. Oblibu získaly hlavně vytrvalostní závody a mojí nejoblíbenější trasou se nakonec stal půlmaraton a maraton. V půlmaratonu se dokáži ve svých 52 letech dostat hluboko pod hranici 1:30 hodin, z čehož mám velkou radost. Tu pak předávám zvláště na závodech, kdy plním roli vodiče, což je můj další cíl.

Proč jsi se pustil do pořádání výběhů?

Asi před rokem a půl jsem se prvně zúčastnil RUNGO výběhu v Plzni, a to společné běhání mne natolik chytlo, že jsem po čase celou skupinu převzal a od té doby vedu plzeňskou RUNGO partu. Navíc od letošního roku vedu i středeční atletické tréninky a seznamuji všechny přítomné s technikou a stylem běhu. Parta lidí je opravdu skvělá a mně působí radost jim vymýšlet každý týden novou a zajímavou trať či náplň tréninku. Odměna je prostá, a to stále velké množství lidí, které se na výběh dostaví. Když nás běží parta více jak dvaceti běžců a běžkyň, tak mám tu největší radost.

V čem jsou výběhy v Plzni zajímavé?

To je myslím naše velká specialita. Nejenže se scházíme a společně běháme, ale také si vymýšlíme úkoly, které plníme, když nejsou výběhy. Takže třeba běháme a fotíme se u studánek, recitujeme u nich básničky, hledáme na trasách skryté RUNGO samolepky, honíme se za zvířátky, mapujeme „toitoiky“, píšeme i básničky podle prožitého běžeckého příběhu, který samozřejmě nafotíme. No je toho hodně moc, co děláme. Vše pak vkládáme na Facebook do události a společně se nad tím smějeme. A odměna? Triko, kniha, ale asi největší je radost, že běháme.

Speciální plzeňský RUNGO.cz výběh v neděli 24. 4. 2016 Výběh pro každého s malým závodem o ceny PUMA Kdy: neděle 24. 4. 2016 v 11:00

neděle 24. 4. 2016 v 11:00 Kde: Bolevický rybník, Plzeň

Bolevický rybník, Plzeň Více informací: Facebook Ať už jste pokročilý běžec nebo úplný začátečník, přijďte si s námi zaběhat a popovídat. Připravena je i soutěž o hodnotné ceny. Akce je zcela bezplatná a vítán je úplně každý. Nebojte se ani v případě, že jste dosud na žádném RUNGO.cz výběhu nebyli. Právě speciální výběh je ideální příležitostí se navzájem poznat.

Jaké jsou tvé oblíbené trasy?

V Plzni jich máme několik. Krásné prostředí je okolo Boleveckých rybníků. Úžasné běhy jsou na vrchy Krkavec a Chlum, kde je nejen těžký terén, ale hlavně krásné lesní prostředí. Máme oblíbené i rovinaté trasy podél řeky Mže a Úhlavy a chráněnou oblastí Berounky. Je toho tady mnoho a i v tom je Plzeň výjimečná. Osobně mám ale rád Šumavu, kam několikrát do roka jezdím nejen načerpat sílu, ale i dobře a v poklidu se proběhnout po šumavských kopcích.

Prozradíš něco k chystanému speciálnímu výběhu a minizávodu?

Sejdeme se právě u Boleveckých rybníků, kde jsou hezké lesní okruhy, velmi členité, které si na malém okruhy vyzkoušíme a prověříme si naše dosavadní běžecké dovednosti. Celé to bude v lese, na příjemném podkladu a s výbornou partou lidí od Runga.