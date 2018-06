Pivní běhy - sprintem pro pivo i titul mistra světa

Pípa očima Hrůzy Pavel Hrůza v cíli Slavkovské pípy Nemohl to být krásnější pohled. 250 čerstvě natočených „škopků“ na dlouhých stolech na ulici před hospodou, prosvícených zářijovým sluníčkem. AC/DC z repráků spolu s pivem unášelo i speakra do snové atmosféry. Profíci rukama ohřívají vyhlídnutý půllitr, protože sluníčko pálí neskutečně a rozdíl teplot by mohl mít na rychlost konzumace fatální vliv. Na krku mám pověšený pivní tácek se startovním číslem. Jsem ready na svoji první Pípu. Startovní nervozita se ale nedostavuje, přestože start se lehce odkládá z důvodu rekordního počtu účastníků. A vzhledem k vedru pomalu mizí piva, přestože speaker prosí, aby to lidi už nepili. Naštěstí hospoda je taky ready a stačí dotáčet desítky dalších piv. Výstřel. Šup ho tam. Ex. Ty stoly se v momentu vyčistily. Říkám si: neskutečný, to bude nářez. I když jsem na prvním pivu podal slušný výkon, vybíhám až někde kolem stovky. Startovní rovinka trochu závoďáky procedí, kopec do Křenovic začínám někde okolo padesátky. Říkám si klídek, šetři tempo, nevíš, co tě ještě čeká. Držím si příjemný tempo, mám za sebou už pár týdnů přípravy na frankfurtský maraton, tak vím, jak na tom běžecky jsem. Do Křenovic dobíhám ještě v chumlu, ale nezadýchán, a tak se daří exnout i druhý kousek. Křenovice opouštím osamocen. Běžím si svoje a těším se na další. V běžci sto metrů před sebou poznávám dosavadního traťového rekordmana a legendu závodu Aleše Kotyzu. Začínám si uvědomovat tíhu okamžiku, totiž, že na tom asi nejsem nejhůř. Ve Vážanech se potkáváme. Ani jemu třetí pivo evidentně nesedlo, má ale tak půl piva náskok. Mně ale nesedlo vůbec. Piju asi na třikrát, na čtyřikrát. Rozcházím to pomalu, mám co dělat, abych neporušil antifekální pravidlo o zákazu vylučování, především zvracení v obci. Předbíhají mě asi tři borci. Snad jsem pozdě zpomalil, snad bylo pivo přechlazené. Ale na to se historie neptá. Naštěstí na poli za vsí už si všechno sedlo, já jsem opět na své původní pozici a zpět na 3:50/kilák. Děda na kole u lesa mě vší silou povzbuzuje: „Dělé, teho kotyzy eště dáš, von neumí pit pivo!“ Odpovídám, že já taky ne, a na slavkovském autobusáku vychutnávám s úsměvem poslední kus. Aleš už dopíjí a za mnou nikdo. Dám ho na dvakrát a vybíhám do ulic Slavkova na posledních 800 metrů. Pavel Hrůza na své první Slavkovské pípě získal čtvrté místo.