Manuál na vašeho čtyřnohého miláčka: uběhat do spokojenosti

Jednou jsem zkoušela vytáhnout naši milovanou chlupatou potvoru na vodítku ku pohybu rychlejšímu než je opatrnické očurávání patníků. Nazula jsem běžky, psa do obojku a vyrazila vstříc dobrodružstvím. To se záhy rovnalo udržení se na prkýnkách v opakovaných, infarkt spouštějících případech, kde pes nadšeně obíhal okolo mě, svazoval mě vodítkem a při dostatečném utažení mi tímto podrážel nohy. Výsledkem byl rozesmátý pes a zadek vyvedený v několika sytých barvách. Přesto běhu se psem zapřaženým v ideálním případě před běžcem stále fandím! Jaká jsou hlavní pozitiva takového pohybu vpřed?

Zrychlení

Psa zapřahejte do postroje hlavou ke směru jízdy. Pokud se mu bude chtít, možná toto uspořádání bude nějakou dobu respektovat. Pokud ne, bude se velice pravděpodobně vrhat tlapami na ramena kolemjdoucím chodcům i běžcům, vyvolávat neočekávané tempové vložky dobíhajíc splašenou lesní zvěř a využívajíc nehlášené občerstvovací stanice v podobě zahnilé tůňky či týden chcíplé krysy. Nicméně - ve dvou se to lépe táhne. Zvlášť když vás u běhu někdo táhne. Zatímco spousta běžců by kilák pod 4 minuty běžela leda v hodně divokém snu, s přídavným pohonem na čtyři tlapy to jde samo.

Vždy v dobré společnosti

I když jste v běžném občanském životě nesnesitelní asi jako čerstvě našňupnutý rosomák, pes s vámi poběží rád. Vždycky. Nebude kafrat, že mu prší nebo fouká do kožichu, nebude vám nadávat, že plivete na cestičku, nebude se ptát, jak to myslíte s vaším vzájemným vztahem a jestli mu uvaříte věčeři o třech chodech nebo koupíte nový obojek. Prostě si to venčení s doprovodným sportovním programem užije s vámi.

Ochranka zdarma

Napadnout běžce se zuby cenícím ohařem nebo vlčákem vysunutým bojovně vpřed může leda zástupce skupiny duševně chorých. Jste-li stydlín či lepá děva a bojíte se běhat v noci či na veřejnosti sami, s takovým spoluběžcem můžete bez obav proběhnout i jihoamerický slum. Navíc už na vás nepůjdou klíšťata. Všechny totiž cestou vybere z trávy váš chlupáč a vy mu je ve společné kamarádské chvilce vytaháte.



Stmelení týmu

Povely, které se vám nedaří nacvičit v běžném životě, pes během zábavného tréninku lépe skousne. Navíc ho po té náloži kilometrů pustí pubertální utíkací a žvýkací stavy, takže vaše boty i vaše nervy zažijí jistou renesanci. Což je mimochodem dobrá poznámka i pro ty, kteří se v současné době zabývají chovem puberťáků lidského rodu. Společná práce na časech a povelech vás prostě při tréninku s vaším miláčkem daleo lépe stmelí a stanete se kompaktní a nerozlučnou dvojkou.

Ne všechno je ovšem značka ideál. Jaké důvody proti byste měli vzít do úvahy dřív než běžecký úvazek na psa?



Pravidelnost i pro bohémy

Nemáte-li smysl pro disciplínu, pořiďte si psa. Bude vyžadovat vycházky i tréninky s krásnou pravidelností. Běžecký partner v těle psa je tedy ideální trenažér pro bohémy a ostatní, kterým přílišné večírkování komplikuje běžné občanské soužití. Stejně byste s pesanem museli vyrazit ven, takže jestli to vezmete chůzí nebo během, je už celkem jedno. A pokud by vás náhodou napadlo, že budete mít pár minut zpoždění díky rozvalování v peřinách, uskáče vás vaše milované stvoření do bezvědomí.

Ložiska bahna

Vzhledem k šesti a více nohám, které budou dusat po vašem příbytku po trailovém tréninku, se míra zabahněnosti vašich podlah a koberců zvýší nad únosnou mez. Někteří psi sice po vycházce rádi skáčou do vany kvůli sanaci opatlaných tlap a kožichu, ale velice pravděpodobně to nebude případ toho vašeho. Ten v případě pokusu o hygienu spustí třetí světovou. Buď se tedy za pesanem odstěhujete do jeho kotce, nebo si budeme muset najmout uklízečku.



Granule pro všechny

Běžci mají nadměrný hlad a běhající psi vykazují stejně navýšené nutriční nároky. Budete proto nakupovat granule po vagónech. Nakonec vám dojde, že nemá smysl provádět složité nakupovací rituály psího a lidského jídla, a budete kupovat jeden druh oblíbených granulí pro oba. Ostatní lidé vás začnou považovat za podivína.



Psi a děti první

Pes se sám neobstará, takže má ve všem přednost. Zatímco se tedy splavený a plivající krev budete po závodě věnovat napájení, nakrmení a čištění svého miláčka, získáte mezi ostatními lidmi nálepku čuněte. Navíc vám pesan hladový po tréninku mezitím sežere váš příděl granulí. Takže si dáte Fofolu.

Uvidíte, jak vypadá ráno

Konečně. Psi nesmí běhat v horku, protože na rozdíl od člověka nemají termoregulační systém uzpůsobený na pohyb v extrémním horku. Je tedy logické, že v létě budete trénovat ráno. Brzo ráno. Jste-li sova, připravte se na ukopnuté palce při tréninku v komatickém stavu před prvním kafem.



Relativní neviditelnost

Chundelatého miláčka upalujícího polem či lesem každý na první pohled miluje a obdivuje. Vy, vlající za touto atrakcí, jste téměř neviditelní. Ideální pro jedince se sociální fóbií, nešťastné pro ty, kteří by se chtěli seznámit. Příjemné ale je, že pesanovi nevadí, jak u běhu vypadá. Takže podoběhové rakvie a první stránky magazínů budou jeho záležitostí – vedle naježené mordy rozevřené proti fotoaparátu v první kosmické rychlosti budete vypadat vždycky normálně.