Voda do podprsenky aneb novinky ze světa běhu

Dva světové rekordy na pivní míli během 24 hodin

Pivní míle, tedy speciální běžecký závod, při kterém kromě uběhnutí vzdálenosti 1,6 kilometru je potřeba vypít ještě čtyři piva, získává poslední dobou na popularitě. Po světě se pořádá stále více závodů a v této disciplíně se koná dokonce světový šampionát.

V pátek sedmého srpna Australan Josh Harris vystvavil na Youtube záznam své pivní míle, kterou zvládnul dokončit v čase 4:56,2 tedy o téměř celou vteřinu rychleji než do té doby platný rekord Jamese Nielsena z dubna roku 2014. Ze svého rekordu se však neradoval příliš dlouho.

Ještě večer stejného dne se úplně v jiné části světa pustil do své pivní míle Američan Lewis Kent. Jeho čas byl dokonce ještě o půl vteřiny rychlejší a nový světový rekord tak má hodnotu 4:55,78. I on svůj výkon zaznamenal na video, na základě kterého mohlo proběhnout ověření a po jeho schválení také zanesení do oficiálních tabulek na BeerMile.com

Podprsenka se zásobárnou vody

Také přemýšlíte kam s vodou při výbězích v letošních horkých dnech? Zajímavým tipem pro dámy může být podprsenka se speciální kapsou na láhev, která je umístěna na zádech. Je vytvořena tak, aby se do ní vešla běžná půllitrová PET láhev s vodou. Na zádech je snadno dostupná a přitom zůstanete oblečené na lehko, což se v teplých dnech hodí dvojnásob.



Podprsenka je vytvořena speciálně pro sportovkyně a měla by tedy být vysoce prodyšná. Látka je tvořena umělými vlákny v kombinaci s lycrou. Koncept je to rozhodně zajímavý, otázkou zůstává, jak moc pohodlné to bude při samotném běhu. Cena podprsenky je přijatelných 10 dolarů.



Nejstarší běžecká bota

V Brooklynském muzeu se v současnosé době koná výstava bot zaměřená na jejich vývoj vzhledem k historii a módním trendům uplynulých let. Asi nejzajímavějším exponátem pro nás běžce jsou nejstarší známé běžecké boty. Pochází z 60. let 18. století, jsou vyrobeny z kůže a ve skutečnosti vypadají jako tehdejší běžné polobotky. Odlišují se jen hroty, které jsou součástí podrážky a koženým páskem přes nárt, který měl zlepšovat stabilitu.

Mezi dalšími zhruba 150 vystavenými páry bot jsou ale i další běžecké zajímavosti. Například boty Nike Waffle Trainers, které sám vytvořil jeden ze zakladatelů značky Nike Bill Bowerman pomocí waflovače své ženy. Nebo futuristicky vypadající boty adidas Micropacer z roku 1984, které obsahovaly elektroniku uloženou v jazyku boty a které dokázali počítat vaše kroky. Pomocí speciálního snímače navíc dokázaly číst tepovou frekvenci. Je docela pozoruhodné, že o tolik let předběhly dobu a staly se tak v podstatě přímým předchůdcem dnešních moderních náramků na sledování celodenní aktivity.