Hodinky budou chytřejší a budou umět mapy, odkryl novinky veletrh CES

I když je běhání pro spoustu běžců spojené hlavně s pocitem svobody, k němuž nepotřebujete speciální vybavení, natož všelijaké chytré hračky, je fajn sledovat, kam se technologický vývoj posouvá. Já osobně si spojení sportu, pobytu v přírodě a techniky docela užívám a po novinkách představených v minulých dnech je rozhodně na co se těšit.

New Balance RunIQ

V oblasti chytrých hodinek jsou poměrně velká očekávání od nových přístrojů s operačním systémem Android Wear. Jedny takové hodinky představila známá běžecká značka New Balance. Jmenují se RunIQ. Mají povedený design, který vychází z kulatého AMOLED dotykového displeje, uvnitř je poměrně výkonný hardware - procesor Intel Atom, 512 MB operační paměti a 4 GB disk pro nahrávání hudby.

Hodinky obsahují snímač tepové frekvence, pohybová čidla a především GPS, aby vám nabídly podrobné statistiky o běhání, které půjde jednoduše přímo z hodinek synchronizovat s on-line službou Strava (i bez nutnosti nosit s sebou telefon). Díky Android Wear do nich půjde instalovat aplikace, používat hlasové ovládání nebo (s bezdrátovými sluchátky) poslouchat hudbu.

Tak jako u většiny podobných hodinek s AMOLED displejem se ale nemůžete těšit na dlouhou výdrž. Výrobce uvádí 24 hodin a v případě zapnuté GPS jen pět. Řekněme si to na rovinu, tady je potřeba ještě zapracovat. Cena hodinek byla stanovena na 299 dolarů (v přepočtu kolem 7 500 korun) a na pulty obchodů by měly přijít již začátkem února.

Casio Smart Outdoor Watch WSD-F20

Mnohem zajímavější bomba přichází od klasického výrobce tradičních hodinek Casio. Má označení WSD-F20 a jedná se o outdoorové hodinky opět s operačním systémem Android Wear (údajně již nová verze 2.0) a velmi zajímavou výbavou. Díky operačnímu systému se opět můžete těšit na bohaté funkce, instalovatelné aplikace, hlasový Google asistent a bezproblémové propojení s mobilními telefony s Androidem.

Hodinky nejsou přímo zaměřené na běhání a na rozdíl od New Balance RunIQ jim chybí například optický snímač tepu (můžete ale použít Bluetooth hrudní pás). Místo toho se zaměřují na outdoor, proto jsou vybaveny zvýšenou odolností, barometrem, GPS, speciálními aplikacemi a především off-line mapovými podklady na detailním barevném LCD dotykovém displeji.

Právě displej je jednou ze zajímavostí tohoto modelu. Je totiž duální a může pracovat ve dvou režimech - detailní barevný (například právě pro mapy a aplikace Android Wear), nebo speciální úsporný černobílý pro běžnou funkci hodinek. Oficiální údaje o předpokládané výdrži zatím firma Casio sice nezveřejnila, na základě zkušeností s předchozím modelem WSD-F10 (který neobsahoval GPS) by ale mohly v úsporném režimu vydržet i 30 dní.

Hodinky zatím nejsou na trhu a ještě si na ně budeme muset počkat. Na veletrhu CES Casio jen ukázalo prototypy, které nebylo možné ani otestovat. Předpokládané uvedení na trh je ohlášeno na konec dubna a vzhledem k tomu, že Google ještě nedokončil práce na systému Android Wear 2.0, je otázkou, zda to bude opravdu konečný termín. Cena hodinek by měla být 500 dolarů (v přepočtu zhruba 12 500 korun).

Garmin Fenix 5

Nesmíme zapomenout ani na Garmin, který minulý týden představil nové modely svého nejpopulárnějšího sporttesteru Fenix 5. Přichází ve třech variantách, které se liší velikostí, vzhledem i funkcemi. Asi nejzásadnější novinkou je podpora off-line mapových podkladů, které si Garmin vyzkoušel už u loňského modelu Epix. Mapy podporuje pouze nejvyšší model Fenix 5X, který obsahuje dostatečnou vnitřní paměť 12 GB, kam se mapy dají nahrát. Tato verze bude dostupná pouze v provedení se safírovým sklem a budete si na ni muset našetřit necelých 20 tisíc korun.

Kromě největší a nejdražší verze s mapovými podklady bude dostupná ještě klasická varianta Fenix 5 (rozměrově bude o malinko menší než předchozí model Fenix 3) a výrazněji zmenšená verze Fenix 5S, která by mohla díky drobnějším rozměrům a nižší hmotnosti zaujmout i ženy.

Všechny varianty Garmin Fenix 5 obsahují vestavěný optický snímač tepu, oproti předchozímu modelu Fenix 3 mají vylepšený displej, opět o něco navýšenou výdrž, obsahují gyroskop, který by měl pomoci s přesností v GPS režimu s prodlouženou výdrží Ultra Track, a mnoho softwarových vylepšení. Hodinky by například měly spolupracovat se segmenty ze služby Strava, lépe vyhodnocovat parametry každého tréninku a „mapový“ model 5X by měl být schopen vám i sám naplánovat trasu.

Nové modely bohužel přinášejí i poměrně výrazné navýšení ceny. Připlatit si budete muset nejen za nejvyšší model s mapovými podklady, ale i za klasický Fenix 5 a zmenšený Fenix 5S, jejichž cena startuje na 16 tisíci korunách, což je o tři tisíce více než za Fenix 3.