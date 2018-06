Kam s ním aneb jak běhat s velkým telefonem

1. Pouzdro na ruku

Levný způsob. Existují různá pouzdra a některá překvapí vyšší cenou, ale ty já nikdy neměl. Vždy jsem si pořizoval „něco na ruku“ do 350 korun. A moje zkušenost? Dostačující. Po čase mi začalo vadit jedině to, že jsem kolos na ruce vnímal víc, než bych chtěl. Pokud navíc nemáte voděodolný telefon, v dešti dostane vcelku slušnou sprchu a může tak skončit na mobilní JIP nebo dokonce ještě hůř. Další nepraktičnost spočívá v tom, že pokud jste někde, kde to dobře neznáte a musíte častěji koukat do mapy, nebo rádi fotíte, telefon pořád sundáváte a nandáváte.



2. Pouzdro na ruku ze staré ponožky

Super levná stylová vychytávka, která ale vyžaduje ponožku v co nejlepší kondici, jelikož obnošené a vytahané vám telefon tak velkých rozměrů u ruky opravdu neudrží. Navíc je tu problém s promočením v dešti. V letních měsících je to ale neotřelé řešení. Jen zvolte raději letní ponožku, ne podkolenkový model s jeleny.

3. Ledvinka

Proběhněte si brněnskou zoo Kopeček a sladká odměna v cíli vás neminou. Zafandí vám medvědi, pořadatelé i opice! Více se dozvíte ZDE.

Při slově ledvinka mi vždycky naskočí husí kůže. Vzpomenu si na chlapíky, kteří pod svým majestátním břichem nosili koženkový pás s obří kasírtaškou. Tenhle trend naštěstí trošku zapadnul, ale stále se najdou tací, kteří by tento šperk nevyměnili za nic na světě. Co se běhu ale týká, to je něco malinko jiného.

Sportovní ledvinka je navíc z lehkého a rychleschnoucího materiálu, vejdou se do ní klíče, opravdu obří telefon, kapesníčky a do těch opravdu „vymazlených“ i soft láhev s vodou. Osobně jsem jich vyzkoušel spoustu a vřele můžu doporučit ty od Salomon z řady S-lab.

4. V ruce

Tenhle způsob nošení telefonu vám při střídání horních končetin možná může lehce zakyselit svaly na rukách, ale pravda je taková, že je to vlastně jeden z nejdražších způsobů nošení mobilního obra. Katapultace směrem vpřed je kvůli potícím se rukou téměř jistá, navíc tím můžete ukončit slibně rozběhnutou sezonu kolegy, který běží proti vám. Následky: telefon ve formě lega, rekonvalescence sportovce.

5. V kapse

Tak může při běhu nosit telefon jen exhibicionista, tedy někdo, kdo se rád a záměrně v nečekaném okamžiku rozhodne ukázat okolí partie. Věřte mi, že 180 a více gramový „puclík“ stáhne vaše trenýrky ke kolenům jak nic, i když jste si mysleli, jak dobře jste si utáhli tkaničku. Na druhou stranu je tohle asi jedno z nejzábavnějších nošení velkého telefonu s možností nečekaného pobavení ostatních sportujících. A ve sportu o zábavu přece jde. No, ne?