Nenechte se nikým odradit od svého cíle, říká redaktorka RUNGO.CZ

I když často tvrdíme, že nás nezajímá to, co si o nás myslí druzí, ruku na srdce: Kdo se tímto pravidlem dokáže v životě skutečně stoprocentně řídit? Nepochybně nikomu totiž není lhostejné, co si o něm myslí šéf v práci, klient nebo třeba budoucí tchýně. I když si tak zřejmě každý z nás někdy v hlavě položí otázku, jak mě vidí ostatní, zaobírat se přehnaně názory svého okolí může být někdy i na škodu. Mohou nás brzdit od toho, co skutečně chceme.

Osobně se mi podařilo oprostit od toho, jak mě vnímají ostatní, až poměrně nedávno. Vděčím za to nejen sportu, ale i zdravému životnímu stylu, který se stal před lety součástí mého života. Ti, kteří za sebou mají, stejně jako já, přeměnu z gaučového pecivála na zapáleného sportovce, mi zajisté dají za pravdu, že cesta je to rozhodně nelehká. Často totiž musíte bojovat nejen sami se sebou, ale i se svéráznými názory vašeho okolí. Není tak divu, že řada z nás svou cestu za štíhlou postavou, zdravým tělem nebo jen novým koníčkem nakonec vzdá.

Je to vaše volba

Jaké to je, když se namísto podpory setkáte s neporozuměním, jsem na vlastní kůži poznala i já. Moje snaha o zdravý životní styl překvapivě nebyla řadou lidí v mém okolí vnímána pozitivně. Často jsem narážela na názory, podle kterých jsem onen zdravý životní styl brala až moc vážně. Než abych čelila narážkám, zatnula jsem proto občas raději zuby a udělala něco, co se příliš neslučovalo s mou snahou o zdravější život. I když mi to bylo doslova proti srsti, zavděčila jsem se tak svému okolí, které alespoň na chvíli přestalo s poznámkami.

Postupem času mi však začalo čím dál více docházet, že nechci žít ve strachu z toho, co si myslí mé okolí, a že chci dělat zkrátka to, co vyhovuje mně. Přestala jsem proto brát ohled na názory těch, kteří mě od začátku kritizovali, a to i přesto, že věděli o mém životním stylu a důvodech, které mě k němu vedli, opravdu jen málo.

Pokud i vy tak často čelíte nejrůznějším narážkám vašeho okolí, které příliš nefandí vaší zapálenosti pro sport nebo zdraví, hoďte je za hlavu. Stanovte si své vlastní hodnoty a žijte tak, abyste je dokázali naplnit. Vše, co děláte, je jen vaše rozhodnutí, které vás může konečně nasměřovat k naplnění vašich cílů. Je důležité mít v hlavě srovnané důvody, které vás k rozhodnutí vedou. Jakmile budete o svých cílech přesvědčeni, názory vašeho okolí vás nedokážou jen tak zviklat.

Jděte si za svým cílem

V životě se asi nikdo z nás nedokáže zcela oprostit od názorů jiných, obzvláště pokud jde o vaše blízké. Přesto by pro nás měla zpětná vazba našeho okolí zůstat tím, kvůli čemu se můžeme zlepšovat. Konstruktivní kritika nás nepochybně může nasměřovat na lepší cestu, avšak názory bez racionální podstaty a snahy pomoci s klidem hoďte za hlavu.

Pro některé lidi je kritika toho, co se neslučuje s jejich životními principy naprosto běžná. Bez hlubšího rozmyslu jsou tak schopni odsoudit cokoliv, co je v něčem jiné. Zatímco vás tak může jejich kritický názor zásadně ovlivnit, vy jste pro ně jen jedním z mnoha, který se vymyká jejich požadavkům. Pokud je vaším cílem uběhnout maraton, zhubnout nebo jen změnit svůj životní styl, na nic nečekejte a udělejte maximum pro to, aby se váš sen splnil. Při své cestě buďte především sami sebou a nenechte se nikým od svého cíle odradit.