V létě nezapomínejte na dodání minerálních látek, které vypotíte

Asi nikoho nepřekvapí, že se při trénincích v létě více potíme. Pot totiž slouží k ochlazení našeho organismu. Je proto logické, že v teplém počasí potřebujeme zchladit více než v zimě. Nadměrné pocení při letních trénincích s sebou však nese i větší ztrátu pro organismus důležitých látek.

„Pot obsahuje kromě vody také minerály, kterými jsou sodík, hořčík, draslík a chlór. Obsah těchto látek se nedá přesně vyčíslit, protože je velmi individuální. Ztráty solí potem znamenají nutnost doplňování nejen vody, ale i minerálů, zvláště při silném pocení při těžké práci, sportovních výkonech nebo při horečce,“ říká Zdeněk Vilikus, přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice.



Vsaďte na sportovní nápoj

Největší ztráty tekutin vznikají při vytrvalostních výkonech, které trvají déle než hodinu. Obzvláště v létě byste tak při delších trénincích neměli zapomínat na láhev s pitím. Někteří se mylně domnívají, že tělo stačí hydratovat před výkonem. To však může být problematické, jelikož se voda v našem organizmu neudrží a její nadbytek tělo rychle vyloučí močí. Doplňovat tekutiny a minerály je proto ideální při výkonu, a to sportovními nápoji.

Připravte si doma sportovní nápoj Sportovní nápoj, který tělu dodá potřebné minerální látky i energii, si můžete snadno připravit i doma. Potřebovat k tomu budete: 1 díl minerálky (např. Matonni), 1 díl koncentrovaného džusu a 1 díl vody. Vše promíchejte a je hotovo. Další recepty na domácí sportovní nápoje najdete zde.

„Ve sportovním nápoji by kromě sodíku, draslíku a hořčíku neměly chybět také sacharidy jako zdroj energie. Ideální je, pokud nápoj obsahuje směs těch nejjednodušších monosacharidů, jako je glukóza, dále pak disacharidů jako řepný cukr (sacharóza) a také oligosacharidů, jako například maltodextriny. Tak bude zajištěno jejich postupné vstřebávání a nehrozí reaktivní pokles krevního cukru,“ vysvětluje Vilikus.

Pití sportovní nápojů by však mělo být skutečně spojeno s dodáním minerálů při sportovních výkonech nebo těžké manuální práci, pro běžné hašení žízně jsou tyto výrobky nevhodné. „Z potravin přichází v úvahu pro doplnění tekutin a minerálů jen polévky, a to spíše jako ´after drink´ po skončení sportovního výkonu,“ doplňuje doktor Vilikus možnou alternativu sportovních nápojů.

Nedostatečná hydratace může za zdravotní komplikace i snížený výkon

S nedodržováním pitného režimu během výkonu je spojena celá řada rizik, od kolapsu, svalových křečích, bolesti hlavy, nevolnosti až po úpal (co je to úpal a jak se liší od úžehu, se můžete dočíst zde). Kromě zdravotních komplikací však nedostatečná hydratace organismu ovlivňuje i náš výkon. „Podle American College of Sports Medicine dochází k snížení sportovního výkonu už tehdy, kdy ztráta vody dosáhne dvou procent tělesné hmotnosti. Váží-li sportovec například 75 kilo, dojde k snížení výkonu, a to nejen vytrvalostního, ale i silového, obratnostního či rychlostního, už při ztrátě vody kolem 1,5 litru. Podle některých autorů nastává snížení výkonu ještě dříve,“ vysvětluje doktor Vilikus.

Pokud stále patříte mezi ty, kteří si na lahev s vodou při tréninku nemohou zvyknout, nezoufejte. V dnešní době jsou na trhu k dostání nejrůznější varianty nosičů, které vám zaručí pohodlný běh, a díky nimž budete mít navíc vodu vždy po ruce. Více o možnostech nošení nápojů při tréninku se můžete dočíst v tomto článku.