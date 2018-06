Prsa v pohybu: i ta malá potřebují podprsenku s podporou

Vybrat sportovní podprsenku není jednoduché. Nesmí škrtit, ale přitom dostatečně přiléhat. Musí být pružná, ale nevytahat se. Příjemný materiál, který nerozedře kůži ani bradavky, je přitom podmínkou. Dnešní trh nám naštěstí nabízí mnoho modelů, a tak stačí jen sáhnout po kvalitě a hlavně po tom kousku, který na těle sedí prostě dokonale.

Zpevnění: Vysoké požadavky jsou u sportovních podprsenek zejména na zpevnění v části pod prsy. U těch pro malá prsa hledejte označení „medium support“, tedy střední zpevnění. To zabrání bolestivému poskakování, vše sedí, kde má, bradavky se neodírají a kolegové běžci se nevracejí z výběhů s rozbitými koleny.



Obvod: Podprsenka musí perfektně sedět v obvodu. Příliš velký kus látky se po milimetrech neustále pohybuje sem a tam, až vás po pár kilometrech běhu parádně odře. Pokud se vám nedokrvují ruce a s postupujícími kilometry váš styl čím dál víc připomíná běh zombie, vybrali jste si podprsenku v obvodu příliš malou, tedy spíše korzet, který brání proudění krve.



Materiál: V absolutní většině případů jsou podprsenky pro nás „malé“ ženy bez zapínání, oblékají se přes hlavu. V tu chvíli hraje velkou roli elasticita materiálu. Obléci takovou podprsenku není až takový problém, sportovním výkonem se stává ji ze zpoceného unaveného těla svléci.

Funkční materiál je u tohoto kousku oděvu samozřejmostí. Nejen v létě chceme, aby materiál dýchal, i v zimě je přímo nezbytnost, aby se vlhkost nezadržovala u těla, nýbrž se odváděla do dalších vrstev.

Čím kvalitnější materiál, tím déle vám podprsenka vydrží. Nekvalitní materiály rychleji ztrácí elasticitu a pevnost - tedy vlastnosti, proč podprsenku nosíme.

Nyní se podívejme, co trh nabízí:

adidas Techfit Padded Bra

Začnu klasikou. Najdete u ní široký výběr. Já sáhla po novém střihu, který je na zádech do písmene X. Novinkou je ale variabilita. Dvojitý (avšak dostatečně tenký a prodyšný) materiál nabízí prostor pro vložení výztuhy pro prsa. Ta pomáhá vytvořit pěkný kulatý tvar prsou a lehce skrývá bradavky. Využijete-li však této vymoženosti, musíte v této oblasti počítat se zhoršenou prodyšností a zadržováním vlhka. Výztuhy jdou ale vyjmout a z podprsenky se rázem stává „klasický kousek“. Při praní výztuhy drží, kde mají, a podaří-li se jim dostat z místa, kam patří, není až takový problém, je dostat zpět. Chce to jen trochu šikovnosti.

Doporučená maloobchodní cena: 949 korun



Reebok One Series 57R0NG Bra

Reebok se orientuje na překážkové běhy, které znáte také pod názvem Spartan Race. To dokázala značka vtisknout i do designu oblečení a podprsenky nejsou výjimkou. Její vzhled je neotřelý. Látka, potisk i křížení ramínek vypadá na dámách, které mají drsnými překážkovými běhy vypracovaná těla, perfektně. Podprsenka je dobře prodyšná především v oblasti zad, kde je místo látky použita síťovina. Je pohodlná a i při malých prsou dokáže ukázat vnady.

Doporučená maloobchodní cena: 949 korun



Nike Pro Fierce Bra

Tato podprsenka patří mezi mé stálice. Značka Nike obměňuje škálu barevnosti, ale střih a materiál zůstává, což je moc dobře. V tomto střihu se snoubí jednoduchost a dokonalá funkčnost. Neškrtí, nezavazí pod pažemi a přitom drží vše na svém místě. Právem se tedy drží v kolekcích již několik let po sobě. Materiál nedře a je dobře elastický, takže oblékání podprsenky přes hlavu zvládnou i ženy s vypracovanými rameny.

Doporučená maloobchodní cena: 990 korun.

Under Armour HG Alpha Printed Sports Bra

Tento střih je velmi podobný předchozímu. Není tak propracovaný pod prsy, ale svou funkci plní dobře, a to pravděpodobně díky širší gumě, která prsy zespoda lehce přidržuje. Fajn je též materiál a elasticita. Tuto podprsenku bez obav využijete také do tělocvičny či na kolo a v nabídce je spousta zajímavých vzorů.

Doporučená maloobchodní cena: 840 korun



Puma PWRSHAPE Forever Bra

Do třetice přichází s podobným osvědčeným střihem i značka Puma. Ta však spodní část oděvu řeší z venku nepřiznanou gumou, takže podprsenka působí jako z jednoho kusu materiálu, jehož pružnost je pro pohodlí dostatečná. Oproti předchozím dvěma modelům je látka dvojitá, a tak působí malinko méně prodyšně. Pro letní běhání ale vhodná je. Vyberte perfektně padnoucí kousek a neuděláte chybu.

Doporučená maloobchodní cena: 799 korun



Tchibo SPORT-BH

Od této značky jsem neočekávala mnoho. Vždyť co se dá nabídnout za 349 korun? Odpověď je nastavitelné pohodlí, to především. Podprsenku si oblíbíte pro její lehké oblékání zapínáním na zádech, které při běhu nijak nedře ani se nerozepíná a navíc nabízí variabilitu třech délek obvodu hrudníku. Širší ramínka pěkně sedí a taktéž si můžete zvolit jejich délku. Bílá podprsenka sešitá z mnoha dílů však mnoho parády nenadělá a dvojitý, méně funkční materiál je pro letní běhání také méně prodyšný. Ocení ji ženy se širokými rameny a malými prsy právě pro její zapínání vzadu, které bývá téměř vždy výsadou podprsenek pro větší objemy.

Doporučená maloobchodní cena: 349 korun

Kari Traa Flott Bra

Dámská norská značka Kari Traa nabízí vždy netradiční designové kousky a ani tentokrát tomu není jinak. Hledáte-li neokoukané, zde si vyberete. Materiál je dvojitý, takže na rozdíl od zajímavých švů v různých úhlech z venku, najdete uvnitř klasické kulaté zpevnění, což je dobře - prsa pohodlně drží, kde mají. Elasticita materiálu je menší, ale na těle sedí hezky. Kvůli dvojitému materiálu doporučuji užití spíše od podzimu do jara.

Doporučená maloobchodní cena: 1 199 korun

Kalenji Sportance Comfort

Podprsenka řetězce Decathlon se vymyká všemu, co jsem kde viděla. Má pevné košíčky, což nebývá u sportovního dámského prádla zvykem, natož v malých velikostech. Výhodou této vymoženosti je, že vám nepřiplácne již tak malá ňadra k hrudníku, ale vytvoří jim prostor s podporou. S nataženým tričkem se pak můžete cítit daleko ženštěji, máte-li v tomto směru při sportování problém. Materiál již není logicky tak elastický, ale spíše pevný. Pohodlí to nijak nevadí, běháte-li kratší trasy, ani to nepoznáte. Nad deset kilometrů ale sáhněte raději po pružné klasice. Pevnější silnější materiál také malinko více saje a hůře odvádí pot do dalších vrstev. I proto bych tento kousek doporučila spíše jako doplněk šatníku k ostatním osvědčeným podprsenkám.

Doporučená maloobchodní cena: 649 korun

Salomon Medium Impact Bra

Byla jsem zvědavá, co nabízí ženám tradiční trailová značka Salomon. Na první pohled zakrývá tato podprsenka nejvíce povrchu těla ze všech. I materiál se odlišuje jak na omak, tak svým úpletem a tloušťkou. Musím však říct, že tato francouzská značka ví, co dělá. Podprsenka sedí výborně, je štědře pružná, nikde se nezařezává, a ačkoliv působí teple, kvalitní materiál umí velmi dobře odvádět pot od těla. Delší střih je pohodlnější při nošení hrudního pásu než u ostatních testovaných podprsenek. Stejně jako adidas nabízí tato podprsenka možnost zasunutí výztuhy do košíčků, což mi přišlo jako zbytečné. Bez této „vychytávky“ totiž sedí podprsenka na těle jako druhá kůže a delší výběhy s ní tak nejsou problém.

Doporučená maloobchodní cena: 1 190 korun

Craft Seamless Bra

K předchozímu typu podprsenky bych přirovnala i lehce kompresní podprsenku od švédské značky Craft. Dvojitý úpletový materiál působí však malinko tepleji, proto by se zdálo, že využití najde spíše od podzimu do jara. Tento svršek však můžete velmi dobře použít jako samostatný top a nikdo se nad tím nepozastaví. A to se v létě opravdu hodí. Střih podprsenky je trochu méně propracovaný, avšak je příjemný, nikde nepřekáží a stejně jako u Salomonu je úplet nadstandardně elastický. Pokud vám nevadí nahé bříško, najde u vás využití celoročně.

Doporučená maloobchodní cena: 1 090 korun

H&M Medium Support Reversible

Překvapením se pro mě stává prvně vyzkoušená podprsenka švédské značky H&M. Má dvojitý materiál, který je ale celkem dobře funkční, střih na zádech je vzdušný a zajímavý i pro letní běhání. Je velmi pohodlná. Najdete ji navíc v netradičních barvách. Zachránila mě i na dovolené, kam jsem si zapomněla vzít plavky, dobře tehdy simulovala horní díl. Příznivá cena dortu dodává pomyslnou třešničku.

Doporučená maloobchodní cena: 399 korun