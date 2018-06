TEST: Nejlevnější chytré hodinky zvládnou notifikace a stojí 200 korun

Pro levné chytré hodinky jsem vyrazil na aukční server Ebay. Seřadil jsem si aktuální nabídku podle ceny a jednoduše objednal ty nejlevnější. Jmenují se U8 Smart Watch a cena i s dopravou z Číny mě vyšla na necelé dvě stovky.

Čína kopírující sama sebe

Aby ale bylo jasno hned na začátku, hodinky, které dorazily, jsou napodobeninou. Původní U8 Smart Watch se prodávají za cenu kolem tisíce korun (ano správně, jsou tedy napodobeninou už tak poměrně levných čínských hodinek) a jejich provedení by mělo být (alespoň podle fotek) o něco kvalitnější. Můj „U8 klon“ vypadá spíše jako maketa či hračka z tržnice, není na nich žádný nápis ani logo a už od pohledu vypadají, že nebudou mít rády vlhkost, natož vodu. Vlastně jsem byl docela překvapený, když jsem je zapnul a ony začaly docela bez problémů fungovat.

Kvalita displeje není nic moc. Má malé rozlišení a čitelnost na slunci je dost špatná. Je ale dotykový a ovládání kupodivu nebyl velký problém. Ve standardním stavu je displej zhasnutý, a i když se chcete jen podívat na to, kolik je hodin, musíte ho tlačítkem rozsvítit. Silikonový náramek příliš krásy nepobral, na ruce však seděl pohodlně. Součástí balení je i standardní microUSB kabel, který využijete k nabíjení.

Bezproblémové notifikace

Hodinky slouží především jako prodloužená ruka mobilního telefonu, se kterým komunikují přes Bluetooth. Na displeji vám zobrazí QR kód aplikace, pokud si ji nainstalujete na svém telefonu s Androidem, budete moci hodinky využívat naplno. Ke správě hodinek (minimálně na Androidu, se kterým jsem je testoval) však lze použít i několik aplikací třetích stran. Slouží především k tomu, abyste si vybrali, jaké notifikace chcete do hodinek dostávat. Zvolit si můžete prakticky ze všech aplikací instalovaných ve vašem mobilu.

Notifikace fungovaly naprosto bez problémů a na hodinkách jsem měl přehled o nových e-mailech, zprávách na Facebooku, SMS nebo hovorech. Líbila se mi funkce, díky níž hodinky oznámí ztrátu spojení s mobilem a tím vám dají najevo, že jste ho pravděpodobně někde nechali ležet nebo vám vypadl z kapsy. Z hodinek můžete ovládat spoušť fotoaparátu nebo dokonce vyřizovat telefonní hovory. Kvalita reproduktoru a především mikrofonu je však tragická a nedovedu si představit, že by tuto funkci někdo rád reálně používal.

Kromě notifikací mají hodinky i několik vestavěných aplikací, které pracují nezávisle na mobilním telefonu: krokoměr, monitoring spánku, stopky, kalkulačku nebo aplikaci, která bude hlídat váš pitný režim.

U8 Smart Watch Kopie levných hodinek z Číny displej: 1,48" dotykový

vodotěsnost: Ne

konektivita: Bluetooth 3

podpora: iOS, Android

výdrž: 1 den

funkce: krokoměr, monitoring spánku, notifikace, ovládání fotoaparátu

cena: 200 korun klady:

- cena

- české rozhraní, které pobaví

zápory:

- nekvalitní provedení

- výdrž

- krokoměr či spánek je nutno zapínat ručně

Čeština která pobaví

Tento U8 klon obsahuje dokonce české rozhraní, které evidentně tvořil automatický překladač. Budík tak v menu najdete pod názvem „poplach“ a při delším načítání dat z některé aplikace se místo anglického „loading“ objeví „nakládám“. Většina ostatních pojmů je ale přeložena docela dobře.

U takto levných hodinek nečekejte žádnou podporu od výrobce. Novější firmware do nich neseženete (někteří uživatelé do nich zkoušeli nahrát firmware z původních U8 Smart Watch, hodinky pak ale přestaly fungovat) a aplikace do nich také nenainstalujete. Nízká cena se zkrátka projevuje na tomto zařízení prakticky ve všech směrech.

Přestože hodinky mají mnoho chyb, spousta funkcí pracuje jen napůl, jejich vzhled se mi vlastně vůbec nelíbí a musejí se každý den nabíjet, musím přiznat, že mě svým způsobem dostaly. I když nemám rád kopie, které se snaží nachytat zákazníky tím, že se maskují za jiné produkty, je jen těžko uvěřitelné, že za necelých dvě stě korun někdo dokáže vyrobit takový produkt a doručit ho až ke mně domů. Druhou otázkou samozřejmě je, za jakých podmínek a v jakém prostředí asi musí takové hodinky vzniknout, aby na tom ještě dokázal někdo i vydělat.