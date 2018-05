Vydejte se na májové výšlapy a předhánějte se v naší výzvě

Vámi nasbírané kilometry vylétly v dubnu vzhůru stejně rychle jako teploty na teploměru. Přála bych si, aby měl květen stejnou tendenci. Počasí už nám pomáhat začalo, teď nám zbývá přidávat jen ty kilometry.

Hned na začátku měsíce nám v tom pomáhají dva státní svátky, které budou přát výletům a výšlapům. Co s tím uděláme dál je jen na nás. Pokud vás nebaví chodit samotné, přidejte se k pravidelným výšlapům, které pro vás zdarma organizujeme v Brně a Praze. Jejich aktuální seznam najdete na Facebooku ve skupině RUNGO.cz výšlapy.

Chcete-li s námi soutěžit o cenu, je třeba jakékoliv chodecké aktivity zaznamenávat do naší květnové Endomondo výzvy. To můžete s aplikací Endomondo nainstalovanou do chytrého telefonu nebo sporttesterem, který do Endomonda synchronizujete.

Nachoďte více než Tomáš

V květnu budete předhánět Tomáše (na Endomondu Tomas Kurfurst), který je jeden z organizátorů brněnských výšlapů. Má v plánu nachodit přibližně 100 kilometrů. Kdo bude mít na konci měsíce více kilometrů než on, zařazuje se o slosování o překvapení z redakce.

A cena za duben? Tentokrát putuje k Julii Ksirove (Julie Ksirova), která nachodila téměř 137 kilometrů. O cenu si, prosím, napište na e-mail: sarka.spacilova@rungo.cz.