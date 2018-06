Krémy, které poručí větru, dešti aneb jak se starat o pleť v zimě

Malý test pleťových krémů do sněhu Sněhové vločky se začínají lepit na okna, připravme se na sportovní rochnění ve sněhu. Dermatologové radí vyměnit lehký hydratační krém za něco hutnějšího, kosmetičky doporučují přidat na obličej pěknou vrstvu make-upu. Ne že by tohle nezabíralo v městské džungli, ale běžkyně potřebují něco víc. Jaký jediný krém ochrání váš obličej před nárazy blizzardu i útokem yettiho? Hitparáda mých favoritů je zde: Norkový krém (výr. Ústav lékařské kosmetiky Praha, 35 g za 69,90 Kč) Pokud může ženu před mrazem chránit norkový kožich, proč by stejnou službu nemohl udělat i norkový krém? Mám k tomuto zázraku české kosmetiky nostalgický vztah, protože mne jím natírali doma od dítěte až do puberty. Krém je mastný jako posvícenská husa, ale rychle se vsakuje do kůže a zanechává větru i mrazu odolný film, který rozhodně pár hodin vydrží. Jako malá jsem nesnášela jeho parfemaci připomínající mleté norky, ale výrobce šel do sebe a dnes z kůže cítíte teplou mléčnou vůni. 90procentní zázrak Nivea Baby Wind and Weather Cream (Nivea, 50 ml za 99 Kč) Tenhle krém je koncentrovaná vazelína, takže se po něm budete lesknout jako zimní kluziště. Vsakuje se pomalu, ale o to déle pleť chrání a jeden nátěr na vás vydrží hodiny i v podmínkách sibiřské sněhové bouře. Navíc úžasně voní! Pro ženy s citlivou pletí je ideální, protože cokoliv je testováno na batolatech, po tom prostě nemáte šanci se osypat. 95procentní ochrana Nivea creme (75 ml za 60 Kč) Pro konzervativce je tu mírně odlehčená varianta vazelínového nářezu pro batolata. Reklama říká, že Eucerit přítomný v modrém oválu pečuje o pokožku kohokoliv, kdekoliv na světě, v jakémkoliv počasí. Vsakování do kůže je pomalé, ochrana několikahodinová, cena mírná, využití široké. Léty osvědčený krém můžete bez obav namazat na obličej, tělo, boty, šrouby na lyžích i chleba. Navíc je tento univerzální všelék dodáván v krabičkách, které přežijí i zasypání lavinou. Mázněte si jednou na čelo, jednou na nos a jednou na bradu a užijte si vůni z dětství. 90procentní klasika Měsíčkový ochranný balzám Weleda (Weleda, 30 ml za 189 Kč) Tichý favorit z dětské řady od Weledy potěší všechny, kteří to rádi BIO. Obsahuje včelí vosk, mandlový olej a tuk z ovčí vlny, díky čemuž pokryje pleť příjemnou, rychle se vsakující ochrannou vrstvou a božskou vůní. Pokud vás ani takto mazané nepozve na rande ten nejhezčí běžec na trase, chtějte vrátit peníze! 85procentní must have