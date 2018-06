Krásná Šumava: běžci tu najdou tratě, které jinde nejsou

To bych nebyl správný běžec, kdybych i já neměl své oblíbené tratě. Každým rokem, vlastně několikrát do roka, jezdím na nedalekou Šumavu, kde mám tolik oblíbených tras, že mi k tomu nestačí ani všechny prsty, a to jak na rukou i nohou. Samotná Šumava je vůbec krásná a k běhání přímo určená. Někdo jezdí běhat na Kvildu, jinému zase vyhovují terény v okolí Modravy, kde říčka Vydra nabízí zároveň i krásné podívání. Jsou i tací, kteří nenechají dopustit na známý hrad Kašperk, v jehož okolí je mnoho náročných terénů ke zdolávání.

Mě nejvíce láká okolí dvou významných rozhleden, a to Špičáku a Pancíře. Provedu vás zajímavou trasou, kterou doporučuji nejen vyzkoušet, ale i několikrát opakovat. Vždy si ji dávám jako přípravu a zároveň i test na Pražský mezinárodní maraton v květnu. Musím uznat, že mě vždy hodně prověří a také samozřejmě pomůže. Samotný maraton pak zvládám v pohodě, protože mám čisté svědomí, co se naběhaných, a hlavně kvalitně, naběhaných kilometrů týče.

Ideální pro start na Šumavě je vybrat si brzkou ranní hodinu. Takže již v 7 hodin se protahuji před oblíbenou ubytovnou a pln odhodlání vyrážím vstříc dobrodružství, při kterém hodlám zdolat dva nejbližší a zároveň i nejvyšší body v okolí. Začínám na Hofmankách s kódem 1077 m n. m. Prudký seběh asi dva kilometry, mě za pár minut donese na nejnižší bod mé trasy Špičácké sedlo (982 m n. m.). Poté následuje dlouhá rovinka zhruba 4 kilometry až na jednu z rarit Šumavy, což je Černé jezero. Toto krátké okouzlení, neboť jezero má svůj osobitý půvab, je nahrazeno hrozivým pohledem na stoupání, který na mě nyní čeká. Jediná cesta od jezera k vrcholu Špičáku totiž vede asi 1,2 kilometrovým brutálním výstupem z 1008 m n. m. do výšky 1145 m n. m. k místu zvanému Pod malým Špičákem. Zdolat výškový rozdíl cca 150 metrů je zkouškou nejen trénovanosti, ale i pevných nervů a hlavně odhodlání. Dnes už zvládnu tento kopec, plný balvanů a nečekaných prohlubní vedoucích napříč cesty, kde si vymlela svoji cestičku stékající voda, vyběhnout celkem v pohodě asi do tří čtvrtin. Zbytek prostě dojdu a nestydím se za to … je to opravdu super kopec. Takže doběh na samotný vrchol Špičáku k rozhledně do výšky 1202 m n. m. je jen takovým drobným vyklusáním.

Mapa trasy

Na vrcholu Špičáku moc neodpočívám, poněvadž následující cesta vede z prudkého kopce až na Čertovo jezero (1025 m n. m.), při níž se v klidu vydýchám a nechám odpočinout všem svalům. Takový pohodový relax. Jenže u jezera rychlá obrátka a téměř podobnou cestou zase vzhůru na místo Pod malým Špičákem, což po takovém dlouhém uvolňujícím seběhu není dobrá zpráva pro mé nohy. Přesto myšlenka, že tento trénink bude mít odezvu na mém oblíbeném závodu v Praze, popožene moji mysl k optimistickému pohledu na kopec, jež mám před sebou. Zdoláno celkem rychle včetně následujícího mírného běhu zpět na Špičácké sedlo. To už mám za sebou zhruba 15 kilometrů opravdové dřiny, ale ještě všem výběhům není konec. Převýšení cca 230 metrů v délce asi 3 kilometrů a budu na druhém vrcholu své trasy, tedy na nejvyšším bodu Pancíř ve výšce 1214 m n. m. Trvalo to už delší dobu, než když by mě takový výstup čekal na začátku běhu, ale zdolal jsem i tento vrchol. Třikrát hurá! Ještě malý okruh v okolí rozhledny o délce asi 5 kilometrů a už mám před sebou jen seběhnutí na místo, odkud jsem odstartoval, což je kód 1077 m n. m. a Hofmanky.

V cíli kouknu na hodinky a mohu konstatovat. Uběhnuto 24 kilometrů, celkové převýšení 1142 metrů (!) a výsledný čas 2:20 hodiny. Myslím, že v tak náročném a zároveň nádherném terénu mohu být s tímto výsledkem maximálně spokojen. Jenže čas tady není vůbec rozhodující. Více mě těší ta skutečnost, že jsem si zaběhal v lesním prostředí, v nadmořské výšce více jak 1000 m n. m., za teploty 8°C a slunečné oblohy. Co si mohu více přát?

Takových, a podobných, tras je na Šumavě spoustu a můžete si sami vybrat, kterou poběžíte. Já si tuto trať zase v létě zopakuji, abych se dobře připravil na druhou část roku a celou řadu kvalitních a náročných závodů, kterých mám v plánu se zúčastnit. A co vy? Máte i své oblíbené trasy? Rád se nechám inspirovat a zároveň se opět pokusím vám nabídnout zase nějakou velmi dobrou trať, kde si dobře potrénujete a také i něco uvidíte. Chystám se brzo do Krušných hor. Objevovat nové a nové je také mým koníčkem.