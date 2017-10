Běžkyně zkolabovala 800 metrů před cílem, pořadatelé se jen dívali

Na tyhle záběry se nedívá snadno. Recho Kosgeiová míří do cíle varšavského maratonu na prvním místě mezi ženami. V době, kdy v cíli oslavují nejlepší muže závodu, jí zbývá ještě zhruba 800 metrů, když v tom se jí podlomí kolena, upadne na zem a i přes veškeré úsilí se nedokáže zvednout. Dlouhou dobu bojuje sama se sebou. Když ji doběhne další běžec, snaží se jí pomoci zvednout na nohy, posílá ho však pryč, zatímco ji přebíhá druhá žena závodu. Kolem stojí diváci a pořadatelé.

Ani pořadatelé a záchranná služba to ale nemají jednoduché. V momentě, kdy závodnici poskytnou pomoc, je ze závodu podle pravidel automaticky diskvalifikována. A to je, obzvlášť na prvním místě pár stovek metrů před cílem, nelehké rozhodnutí. Poté, co se na adresu pořadatelů strhla vlna kritiky na sociálních sítích i od keňských atletů, se pořadatelé hájili tím, že čekali na signál, že Recho Kosgeiová závod vzdává, a že podle jejich názoru nebyla v ohrožení života.

Přesto se rozproudila diskuse, jak v těchto případech vlastně správně postupovat. Je výsledek v závodu natolik důležitý, aby stálo za to kvůli tomu riskovat zdraví? Kdo v takových případech nese odpovědnost? A dokáže člověk ve vážných potížích vlastně ještě zodpovědně rozhodovat o svém stavu?

Podle posledních informací Recho Kosgeiová pravděpodobně trpěla dehydratací a nedostatkem cukrů poté, co proběhla několika posledními občerstvovacími stanicemi bez zastávky. Nakonec jí lékaři první pomoc poskytli a závod nedokončila.

Co běžci nejvíce nesnáší na běhání

I když je běhání většinou příjemný zážitek, který vám vyčistí hlavu, protáhne tělo a povzbudí vás endorfiny, nejspíš každý na něm něco též nesnáší. A právě toho se týkal průzkum, který provedl Reebok na skupině běhajících Američanů ve věku 16 až 34 let.

Nejhorší zážitek mají běžci v případech, kdy je obtížné někoho předběhnout (například kvůli nedostatku místa) a když běží s někým, kdo běhá příliš blízko nich. Na tyto problémy si stěžovaly hned tři čtvrtiny běžců. Na dalších místech pak byla ignorace (neopětovaný pozdrav) nebo příliš rychlé či pomalé tempo spoluběžců. Takže až zase příště s někým poběžíte, myslete na to.

Z dotazníku dále vzešlo několik zajímavých údajů, které Reebok vypíchl. Tak například 46 procent běžců se po běhání občas ani neosprchuje a rovnou vyrazí za přáteli a šest procent běžců nerado zdraví a ostatní běžce zkrátka záměrně ignoruje.

TomTom definitivně končí se sportovními hodinkami

Schylovalo se k tomu již dlouho a teď je to potvrzeno: nedávné prohlášení společnosti TomTom oznamuje odchod z trhu sporttesterů a akčních kamer. Po velkých propadech prodejů již TomTom dále nebude vyvíjet nové produkty pro sportovce a bude se soustředit na navigace, software a služby, v nichž se mu daří lépe. V souvislosti s touto změnou také propustil 136 zaměstnanců.

V prohlášení TomTom dále uvedl, změna strategie neznamená okamžité ukončení prodejů. Stávající modely hodinek a sporttesterů se budou prodávat dál (dokud budou) a TomTom k nim bude poskytovat plnou podporu. Pokud tedy hodinky TomTomu máte, neměl by se vás tento krok dotknout.