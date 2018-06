TomTom přemýšlí nad osudem sporttesterů a netradiční batoh z Česka

TomTom přemýšlí, co se sportovními hodinkami

Podle vyjádření Harolda Goddijna, výkonného ředitele společnosti TomTom, zůstávají prodeje sportovních náramků a hodinek daleko za očekáváními. Není se co divit, meziroční pokles prodejů spotřebitelské divize TomTomu, která má toto odvětví na starosti, se pohybuje okolo 20 procent a tak v TomTomu přemýšlejí, co dál.

Objevují se také informace, že spousta lidí, kteří měli na starosti oblast sportovních hodinek a náramků opustila společnost TomTom a ta se chce nyní více zaměřit na oblasti, kde se jí daří lépe, tedy na automobily, licence a další odvětví.

Jaký bude osud sporttesterů, hodinek a náramků TomTom zatím není jisté. Musím přiznat, že úplný konec sporttesterů TomTom by byla veliká škoda. Velcí hráči na trhu jako Garmin nebo Apple, kterým se naopak daří více než ostatním, si jsou vědomi svého postavení a s každým novým modelem šroubují ceny nahoru. Konkurence je proto velmi žádoucí mimo jiné i proto, že sporttestery nebo akční kamery od TomTomu, které jsme měli možnost na RUNGO.cz otestovat, se nám líbily.

Netradiční batoh Binder se na těle ani nehne

Český designér a vyznavač parkour běhu Martin Skalník nemohl pro své dovádění najít žádný použitelný batoh nebo ledvinku, která by držela na těle za všech okolností, třeba když provádí některé kousky hlavou dolů. A proto se pustil do výroby vlastního. Vytvořil Binder, speciální pás omotaný kolem těla, který obsahuje několik kapes na drobnosti jako jsou klíče, peněženka nebo telefon. Jeho hlavní výhodou je, že přilne k tělu a nehne se ať se děje co se dělej.

Takové pouzdro na věci by mohlo být zajímavé pro mnoho běžců. Martin Skalník, který se svým nápadem vyhrál soutěž o nejlepší start-up Technické univerzity v Liberci 2016 v současné době shání finance i partnery pro zahájení výroby. Rád by zachoval výrobu kompletně v České republice a cena by se měla pohybovat okolo 1 300 korun. Více se o tomto netradičním batohu a jeho autorovi dozvíte zde.

Samolepka, která pomůže proti sexuálnímu násilí

Studentka Manisha Mohan vyvinula speciální chytrou samolepku, která pomůže odhalit přepadení a dokáže sama zavolat pomoc. Toto zajímavé řešení by mohlo pomoci nejen osamělým běžkyním či turistkám, které musí často spoléhat jen samy na sebe.

Samolepku stačí připevnit na tělo a spodní prádlo a ona následně dokáže detekovat, zda prádlo bylo strženo násilím. Pomocí Bluetooth a mobilního telefonu pak může automaticky zavolat pomoc nebo poslat textovou zprávu na předem definovaná čísla. Může tak pomoci i v případě, že je jeho nositelka omráčena, neboť samolepka dokáže fungovat zcela nezávisle na tom, kdo ji nosí.

Manisha Mohan při vývoji spolupracovala s více než třemi stovkami obětí sexuálního násilí a v současné době se snaží do samolepky zapracovat ještě možnost uvolnění silného zápachu, neboť zápach dokáže okamžitě ovlivnit sexuální vzrušení. Samolepka by tak mohla v případě napadení okamžitě pomoci. Sám jsem zvědavý jak vývoj tohoto produktu dopadne. Nápad je to každopádně zajímavý a cokoliv, co dokáže pomoci se zajištěním bezpečností nejen běžců a sportovců, vítám.