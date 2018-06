Kolik vydrží boty a kdy je vyměnit? Roli hraje i hmotnost běžce

Na botách záleží. Tak to prostě je. Určité procento běžců sice neřeší, co mají na nohou, a běhají, dokud se obuv nerozpadne, ale většina si to vzhledem k pohybovým nedokonalostem dovolit nemůže a musí boty včas vyměnit. Roli hraje běžcova váha i to, jak a kde běhá.



Dalších 5 fotografií v galerii Když přestanou boty sloužit, je potřeba je vyměnit za nové. | foto: Archiv Magdalény Ondrášové, Rungo.cz