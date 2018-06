Odhalujeme pět nejčastějších mýtů o běžeckých botách

1. Existuje perfektní běžecká bota

Jako běžec se můžete velmi často setkat s tím, že vám některý ze stejně postižených přátel začne doporučovat své oblíbené běžecké boty. Může to být Asics, Mizuno, Brooks nebo jiná značka, ale jedno je jisté - pouze tato konkrétní bota je ta nejlepší a všechny ostatní jsou k ničemu. Musí to tak být, když v nich váš známý běhá už deset let a za tu dobu vyzkoušel všechno možné.

Problém je ovšem v tom, že každý máme zcela odlišný tvar chodidla, jinou techniku běhu a v neposlední řadě také jiné požadavky na funkční vlastnosti běžecké boty. Někdo běhá v extrémně měkkých a pohodlných objemovkách, zatímco jiný dává přednost odlehčeným botám tempovým. Už na první pohled je tak jasné, že si tito dva mohou navzájem doporučovat běžecké boty jen s velkými obtížemi.

Samostatnou kategorii tvoří výrobci, kteří o svých převratných novinkách rádi tvrdí, že jsou vhodné pro všechny bez rozdílu a přinášejí revoluci do běžeckých bot. Je dost možné, že se vám v takové novince opravdu bude běhat skvěle, ale stejně tak je pravděpodobné, že vám naprosto nebude vyhovovat.

Hledání té správné běžecké boty je běh na dlouhou trať a výsledný výběr je vždy a pouze na vás a na pohodlí vašich nohou.

2. Všechny boty jedné značky jsou si rovny

Tímto mýtem trpí nejvíce adidas, ale částečně je jím zasažena snad každá značka s běžeckou kolekcí. Platí totiž obecné přesvědčení, že všechny běžecké boty (Nike, Mizuna, New Balance atd...) jsou si rovny. Toto tvrzení bohužel neplatí, v jednotlivých cenových úrovních nalezneme kvalitativně zcela rozdílné modely.

Od boty za tisíc korun logicky nemůžeme očekávat stejné funkční vlastnosti a výdrž jako od bot za trojnásobek této částky. Největší rozdíly jsou v tlumicí vrstvě (ta je u dražších bot měkčí, lehčí a tvarově lépe řešená), ale beze změny nezústává ani svršek, podrážka nebo tkaničky.

Obecně mají dražší modely výrazně delší životnost tlumicího materiálu (kromě extrémně odlehčených závodních modelů), pohodlněji zpracovaný svršek, podrážku s vyšší odolností a lepší přilnavostí k povrchu a v neposlední řadě nesmíme zapomínat ani na rozdíl ve hmotnosti.

Jedním z hlavních důvodů, proč se budete v dražší botě cítit pohodlněji, je i fakt, že zatímco pro kvalitnější modely se každý díl vyvíjí individuálně a v jiné botě ho nenajdete, u levnějších alternativ se používají díly univerzální shodné pro několik různých modelů.

3. Běžecká bota je terapie

Častokrát k nám do běžecké speciálky přicházejí lidé s tím, že je bolí koleno (kotník, Achillova šlacha, záda...) na nějakém konkrétním místě a potřebují botu, která by je této bolesti zbavila. Žádná běžecká bota vám ale bohužel nezajistí, že váš problém po jejím zakoupení odezní.

Většina zranění a bolestí, kterými běžci trpí, vzniká kombinací špatné techniky (dopad tvrdě přes patu) a špatné, nedostatečně tlumené obuvi. Pokud patříte mezi zkušenější běžce a techniku běhu přes střed chodidla máte zvládnutou, můžete si dovolit lehčí a méně tlumené boty, aniž by hrozilo vyšší riziko zranění. V opačném případě je však běh v netlumených nebo nekvalitních botách cestou ke zranění.

Kvalitní tlumená běžecká bota funguje doslova jako nárazník, který chrání vaše tělo přes příliš tvrdými otřesy a díky tomu dokáže oddálit vznik případných potíží. Vzhledem k tomu je důležité boty pravidelně měnit v momentě, kdy je tlumicí vrstva příliš opotřebovaná a boty už svou práci nezvládají na sto procent. Sama o sobě však běžecká bota zranění odstranit nedokáže. Od toho je tu odpočinek, poctivé protahování, případně návštěva sportovního fyzioterapeuta nebo ortopeda.

4. Je dobré používat pouze jedny a ty samé boty

Množství běžců je doslova nadšených, když po dlouhém hledání objeví botu, která jim dokonale sedne. Nakoupí několik párů do zásoby a těší se, jak v příštích letech nebudou muset nic řešit. Vystavují se tak však riziku, že se jim postupem času změní tvar chodidla a boty, které byly skvělé, se stanou zcela nepoužitelné. Změna tvaru chodidla (na šířku i na délku) je u běžců naprosto běžným jevem a je dobré s ním počítat.

Další problém s používáním stále stejných bot vzniká při intenzivním dlouhodobém tréninku. Každá běžecká bota totiž zatěžuje chodidlo specifickým způsobem a zatímco některá část nohy je pod větším tlakem, jiná je naopak zatížená výrazně méně. Z toho důvodu je dobré čas od času modely běžeckých bot střídat, aby nehrozilo riziko vzniku únavových zranění.

5. Dokud není bota roztrhaná, je v perfektním stavu

Co se týče životnosti, dokážou být běžecké boty velmi zákeřné. Svršek může být stále jako nový, ale přesto je už bota z běžeckého hlediska dávno po smrti. Nejdůležitější částí běžeckých bot je totiž tlumící vrstva, která při každém kroku pohlcuje nárazy a která má bohužel velmi omezenou životnost. Její životnost se liší typ od typu a model od modelu, ale nikdy není neomezená.

V momentě, kdy dojde k opotřebení tlumící vrstvy, vzniká výrazně vyšší riziko zranění a navíc, boty už nejsou ani zdaleka tak pohodlné, jako byly na začátku. U tréninkových bot se doporučuje výměna po asi tisícovce naběhaných kilometrů, ale toto číslo se bude lišit člověk od člověka. Roli totiž bude hrát vaše hmotnost, technika běhu i povrch, po kterém běháte.

Nejlepší je proto spolehnout se na svůj pocit a v momentu, kdy už budete cítit každý kamínek, kdy vás začne někde něco bolet nebo se vám začnou zničehonic vytvářet puchýře, je čas na to se se starými botami rozloučit a pořídit nový pár. Staré boty nemusíte rovnou vyhazovat do popelnice, pokud je svršek bez poškození, můžete tyto boty stále využívat na krátké lehké výběhy po měkčím povrchu nebo je používat na vycházky, jízdu na kolem a další aktivity, které jsou méně náročné na odpružení.