Takhle to funguje aneb aby vaše běhání neskončilo dřív, než začne

Na svoje běžecké začátky si vzpomínám moc dobře. Měla jsem štěstí na kamarádku, která mi řekla jak na to a ještě mi i dělala doprovod. Nemohu osobně vyběhnout s vámi všemi, ale fungující „know how“ vám předat mohu.



Okruhy fungují

Vyberte si na mapě okruh. Přímo od dveří domu. Žádné dojíždění, docházení, prostě vyjít ven a být na místě činu. Proč okruh? Okolí ubíhá dozadu, máte jasný cíl. Pro člověka slabší vůle je těžké běžet „tam“ a vědět, že se tudy bude také vracet. Zbytečně pak musí bojovat s nutkáním otočit to zpět o trochu dřív a nesplnit tak cíl.

Proběhněte si brněnskou zoo Kopeček a sladká odměna v cíli vás neminou. Zafandí vám medvědi, pořadatelé i opice! Více se dozvíte ZDE.

Dosažitelný cíl

Tři kilometry (tolik by měl okruh měřit) je pro začátek akorát na to, abyste se rozpohybovali a nezničili. Osobně jsem na této trase kamarádku nejdříve několikrát jen doprovodila na kole. Ona běžela a já poznala, že se tři kilometry nemusí uplazit, usténat, ale skutečně je může uběhnout a ještě si i u toho povídat.

Starý zlatý indián

Nejzásadnější rada do začátku běhání je neběhat. Zní-li vám „indiánský běh“ dětinsky a nesportovně, můžete tomu říkat jogging. Obojí je správně. Dejte si za cíl svou vytyčenou trasu ujít a svou chůzi prokládejte během. Ideální je běžet jen o něco málo rychleji, než jdete (je to běh, není to sprint), a přejít do chůze dřív, než začnete polykat andělíčky a vzývat mé jméno nadarmo. Jakmile se při chůzi váš dech uklidní, zase se pomalu rozeběhněte... a tak pořád dokola. Vraťte se domů nezničení, abyste se na další lekci běhání těšili. Uvidíte, že časem se intervaly běhu budou samy prodlužovat v neprospěch chůze a za čas uběhnete své první tři kilometry v kuse.

Správná motivace

Vyběhněte prostě v tom, co máte a v počasí, které je. Jakkoliv budete odkládat běhání, pro nedostatečnou obuv nebo barvu oblohy, nevyběhnete (jediná omluvenka jsou bouřka, náledí a orkán). Koupit si drahé tenisky a doufat, že vás špatné svědomí a stržená položka z účtu donutí běhat, moc nefunguje. Naopak, vytyčte si cíl, po kterém si zasloužíte odměnu, pravé běžecké tenisky (čtěte, jak boty správně vybrat). Pro mě to bylo celkem 100 naběhaných kilometrů. A věřte, že je to dosažitelný cíl. Při běhu třikrát týdně tři kilometry je budete mít za dva a půl měsíce. Dost možná ještě dřív, protože tou dobou už budete běhat kilometrů pět. Vybrat si je můžete už dnes a při běhu si je představovat. Tyto své první zasloužené tenisky mám dodnes. Jsou už „vypráskané“ a hodí se jen na venčení psa, ale pro mě mají svůj zvláštní význam.

A nechtějte po sobě všechno a hned. Mějte se sebou trpělivost a běhejte hlavně tak, aby vás to bavilo. Jediné, co po sobě hned chtít můžete, je ZAČÍT.

Poděkování patří kamarádce Věrce H., která mě k běhu přivedla. Fotku z mých začátků bohužel nemám, psal se rok 1999 a já šetřila peníze i film ve foťáku, v srdci však tyto chvíle zůstaly.