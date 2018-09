Jak vybrat běžeckou bundu, abyste s ní byli maximálně spokojení?

V letních měsících je oblékání na běh velmi jednoduché. Ve většině případů bohatě stačí dobře padnoucí kraťasy a tričko a nic dalšího řešit nemusíte. V okamžiku, kdy se počasí začne kazit, je ale celá situace o poznání složitější. Hlavní zádrhel je v tom, že není snadné najít svršky, které vás budou dostatečně chránit před vlivem počasí a zároveň se v nich nebudete cítit jako v pláštěnce.

Při rychlém i pomalém běhu pracuje naše tělo na plné obrátky, a to s sebou přináší generování velkého množství potu a tepla. V okamžiku, kdy máte na sobě pouze lehké triko z funkčního materiálu, to není problém. Jakmile si však oblečete bundu, která není schopná přebytečnou vlhkost a teplo propustit do okolí, pak se začnete velmi rychle přehřívat.

Ochrana a prodyšnost

Aby byl zvolený svršek pro běhání opravdu vhodný, musí nabízet ideální poměr mezi ochranou (před vodou nebo větrem) a prodyšností. Ve většině případů platí, že čím lehčí bunda bude, tím větší je pravděpodobnost, že s ní budete při běhu spokojení. Pozor na to, že nízká gramáž ale může u některých výrobků klamat, proto je dobré zjistit, jakou hodnotu prodyšnosti výrobce udává.

Dva způsoby označení prodyšnosti

U membránových bund se nejčastěji setkáte s číselným označením, které udává počet gramů, které jsou schopny proniknout metrem čtverečním použité tkaniny za 24 hodin. Čím vyšší tato hodnota bude, tím lépe se vám v ní poběží. Při volné chůzi není problém za jeden den vypotit až 10 tisíc gramů potu a při běhu se toto číslo více než zdvojnásobí. Minimální hodnota, u které máte jistotu, že zakoupená bunda bude uspokojivě dýchat a nebudete se v ní příliš potit, je 15 000 g/m2/24h, ale optimální prodyšnost začíná na dvacetitisícové hranici.

Druhým způsobem, jak se dá prodyšnost měřit, je koeficient odporu proti průniku vodních par označovaný jako RET. U bundy pak můžete najít číselné označení ve tvaru RET < 3 (RET je menší než tři). Čím nižší číslo, tím vyšší prodyšnost. Špičková prodyšnost se v tomto případě pohybuje pod hranicí čísla dvě, ale cokoliv s RET menším než tři svůj účel splní.

Vybrat bundu nepromokavou, nebo neprofoukavou?

S výše popsaným označením se nejčastěji setkáte u membránových bund, které nabízí určitou míru nepromokavosti. Bundy, které sice nejsou nepromokavé, ale ochrání vás proti větru, bývají zpravidla mnohem lépe prodyšné, takže stojí za to zvážit, jestli opravdu pravidelně běháte v dešti, nebo vám bude stačit svršek, který neprofoukne a v sychravém počasí vám pomůže udržet tělesnou teplotu.

Kromě lepší prodyšnosti jsou neprofoukavé bundy obvykle vybaveny takzvanou DWR úpravou, která odpuzuje vodu. Takto zpracovaná bunda sice není a nikdy nebude zcela odolná proti promoknutí, ale lehkého deště se rozhodně bát nemusíte. Jednou z důležitých výhod při pořizování neprofoukavé bundy je i výrazně nižší cenová náročnost než v případě kvalitní bundy s membránou odolnou proti vodě.

Ultralehký Pertex

Kromě výše zmíněných membránových materiálů si běžci velmi oblíbili také ultralehké bundy z materiálů jako Pertex Quantum. Tato tkanina je extrémně lehká a extrémně hustě tkaná, díky čemuž poskytuje solidní ochranu proti větru. Pertexové a jim podobné bundy obvykle váží kolem stovky gramů a jedná se o ideální variantu pro záložní bundu, když se zkazí počasí a vy se potřebujete rychle přiobléct do vnější vrstvy, která zabrání rychlému prochladnutí. S funkčními vlastnostmi membrán se ale pertexky nedají srovnávat a je dobré mít na paměti, že tento typ materiálu nejlépe poslouží v teplejších měsících, kdy změny teplot nebývají tak razantní.

Dalším zásadní výhodou Pertexu je poměr ceny a výkonu, protože za bundu z tohoto materiálu obvykle nezaplatíte o moc víc než dva tisíce korun, zatímco špičková bunda z nepromokavé membrány s dobrou prodyšností může stát i osm tisíc korun. Zlatý střed v případě nepromokavých membrán se pak pohybuje mezi čtyřmi a pěti tisíci korun.